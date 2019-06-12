5° ENCONTRO RELÍQUIAS DE AQUIDAUANA (7 a 9 DE JUNHO DE 2019)

Parabéns ao jovem Rhobson, do Jornal o Pantaneiro, e demais colaboradores e participantes, pelo momento histórico da exposição das relíquias, onde ao admirar cada carro, trabalhou-se mentalmente todo um processo das épocas, onde esses veículos circularam.

Cada um teve o seu apogeu e glória e graças aos colecionadores destas jóias raras e de rodas, hoje, em pleno 2019, a era da alta tecnologia, tomamos conhecimento, não através do virtual, mas sim, do famoso e incomum ao vivo e a cores!

Motores, marcas, modelos, tamanhos e utilidades se evidenciaram No 5° Encontro de Relíquias, na Cidade de Aquidauana. Um esforço grupal, mas com um organizador, para trazê-los até Nós, Cidadãos Pantaneiros.

Sabe-se que houve o apoio do Poder Público e demais Empresas e só evidencia o esforço comum de trazer a Cultura e a Literatura, de certa forma, dos tipos e utilidades, fossem de 2 ou 4 rodas...evidenciando a vida e os costumes de cada um no seu tempo.O que se usava? Tipo de combustível? E a possível evolução do mesmo. De que forma esses condutores da rotina do homem, eram fabricados e vendidos?

Enfim, vivenciamos uma época dentro de outras épocas.

Obrigada!