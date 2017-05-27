Boi boi boi

Foi cabisbaixo boi

Perdido no mato foi

Com bagos volumosos boi

Pastando na vida foi...

Com olhos de fúria boi

Arrebentando cercas foi

Enrijecido cupim boi

Carne (co) rompida foi

Teu registro contábil em @ boi

Maior na tecnologia foi

Já assustou crianças boi

Desvio do frigorífico foi

Estoura boiada boi

Encurralou o homem foi

Desobediente boi

O laço que te prende foi

Do seu próprio couro boi

A dor (des)humana foi

A covardia do homem boi

Do leite do homem foi

Menor valor que o do teu sêmen boi

Enriquecido criador foi

O homem que é teu refém boi

A mentalidade bovina foi

Dominante em todas as invernadas boi

Confinados no “sistema” foi

A perpetuação da espécie boi

E o povo com cabresto foi

Conduzido como boi de canga, boi