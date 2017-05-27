Boi boi boi

Raquel Anderson
Foi cabisbaixo boi
Perdido no mato foi
Com bagos volumosos boi
Pastando na vida foi...
Com olhos de fúria boi
Arrebentando cercas foi
Enrijecido cupim boi
Carne (co) rompida foi
Teu registro contábil em @ boi
Maior na tecnologia foi
Já assustou crianças boi
Desvio do frigorífico foi
Estoura boiada boi
Encurralou o homem foi
Desobediente boi
O laço que te prende foi
Do seu próprio couro boi
A dor (des)humana foi
A covardia do homem boi
Do leite do homem foi
Menor valor que o do teu sêmen boi
Enriquecido criador foi
O homem que é teu refém boi
A mentalidade bovina foi
Dominante em todas as invernadas boi
Confinados no “sistema” foi
A perpetuação da espécie boi
E o povo com cabresto foi
Conduzido como boi de canga, boi
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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