Não dizer para ter que dizer

Que não há mais prazer, que morreu, humilhado, um tal Senhor, chamado bem querer

Restam herdeiros egoístas, desesperados para se refazer

Mentiras masculinas, vícios incuráveis, phd”s na arte do sofrer

Na competição, espermatozóidica, vinga um, milhões a escorrer...

Cumprindo protocolos sexuais, ser feliz é gemer, para ter, para ser, para fazer, é preciso acontecer

Na cavalgadura, nada suave, o mandamento de apear é descer

É feio para menina dizer certas coisas, moça sem modos irá padecer

Todo desejo, de ser o que quiser, quando crescer, pode se perder

Toda criança é poeta, a vida, de sacanagem, os torna adultos, desmancha prazer

Para concatenar ideias, primeiramente, para escrever, é preciso, refazer e dizer, sem temer, Fora Temer!

É proibido empobrescer, família margarina é a que dá ibope, verdade é feita para esconder

Pressionadas, as pessoas precisam cumprir metas, vender é o orgasmo do executivo manager

Não adianta a sua robotização, seu modelinho para sobreviver

A parada é a seguinte, ninguém vai lhe socorrer