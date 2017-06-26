Raquel Anderson
Não dizer para ter que dizer
Que não há mais prazer, que morreu, humilhado, um tal Senhor, chamado bem querer
Restam herdeiros egoístas, desesperados para se refazer
Mentiras masculinas, vícios incuráveis, phd”s na arte do sofrer
Na competição, espermatozóidica, vinga um, milhões a escorrer...
Cumprindo protocolos sexuais, ser feliz é gemer, para ter, para ser, para fazer, é preciso acontecer
Na cavalgadura, nada suave, o mandamento de apear é descer
É feio para menina dizer certas coisas, moça sem modos irá padecer
Todo desejo, de ser o que quiser, quando crescer, pode se perder
Toda criança é poeta, a vida, de sacanagem, os torna adultos, desmancha prazer
Para concatenar ideias, primeiramente, para escrever, é preciso, refazer e dizer, sem temer, Fora Temer!
É proibido empobrescer, família margarina é a que dá ibope, verdade é feita para esconder
Pressionadas, as pessoas precisam cumprir metas, vender é o orgasmo do executivo manager
Não adianta a sua robotização, seu modelinho para sobreviver
A parada é a seguinte, ninguém vai lhe socorrer
A vida bem que podia nos deixar rever, reler....refazer, reescrever
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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