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Raquel Anderson

Autômatos (in) finitos

Raquel Anderson

Publicado em 12/07/2017 às 09:48

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Selecionados, oportunizados...
Seguem com o adormecido desespero humano da sobrevivência. Amanheceu o cansaço.
Ainda bem que o seu ofício é encharcado, assim você pode habituar-se melhor com a úmida lida, os panos encardidos, no belo saguão, no chão da pobreza são panos encardidos, os odores são vencidos.
O orgulho que você carrega dentro de um uniforme, que o padroniza, como a hierarquia das fardas, rotulam sua função e o mundo lhe dá a desatenção que... a sua vestimenta revela.
Você recebe treinamento, ordenamento, esquecimento...você é assim...nem sempre sabe do seu papel civilizacional, nem sabe o que é papel, você foi feito para limpar, sua alma não tem cor, sua desimportância o torna invisível, mas você orgulha-se da sua invisibilidade, afinal, você tem um uniforme, que beleza!
Você é apenas a necessidade que o terceiriza, não olhe para as pessoas “superiores”, não fale com transeuntes, não exista, limpe, capriche, limpe, você não tem rosto, está aí o mês de agosto, onde há ventania, muito cuidado, capriche na limpeza, todo dia.
Não demore no banheiro, não lhe é permitido sentar, você precisa limpar, você é julgado, seu empenho ignorado, sua vida, sua casa, sua dor física, sua dor de amor, sua vontade de vencer, não vem ao caso, você é o acaso.
Seus direitos incomodam, suas obrigações se afloram, sua existência, despercebida, é estereotipada pelo uniforme, você é um emblema empresarial, um funcional, habitual, menor que ser normal...
O sol que brilha no seu quintal e invade o seu coração com réstias iluminadas, a luz solar, que acompanha o seu embalo na rede, no seu aninhamento caseiro, esquenta o seu imaginário inteiro e você sonha com coisas, comidas, bebidas, vontades reprimidas, melhorias na vida...
Você limpa o chão, abaixa, levanta, olha para as importâncias das pessoas, em vão, você nem é visto, iluda-se não, limpe, capriche, torça bem o pano de chão.
Torça para que você não perca o emprego, torça para não ficar doente, torça para não ser percebido, torça para o país melhorar, como? Você não sabe explicar, torça para não ser humilhado, torça para que a vida melhore, torça para o gás não acabar, torça para o seu chuveiro não queimar, torça para o arroz restante na lata durar, torça para você suportar, torça o pano até não mais pingar, torça o pano, seu sonho é um engano, com ou sem uniforme, torça o pano, torça pela vida, torça!

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