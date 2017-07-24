De tudo, nos resta o amor, ainda que muitos propaguem o desamor, disfarçado pela dor, reforçado pelas desesperanças, pelas opiniões tão antagônicas, pelos sentimentos ou pelos ressentimentos de quem partiu, de quem saiu... de quem ficou, de quem voltou, de quem deseja ficar ou de quem deseja voltar...

Um dia, o dia em que os pés no chão chamou-se saudade, o dia em que o tapete foi a areia branca, o dia em que único caminho foi o trilheiro, o dia em que a única luz noturna foi o luar, o dia em que a pasmaceira foi (é) a melhor qualidade de vida, mesmo que não saibamos, o dia em que a correnteza do rio leva, lava, em metáforas, as necessidades, as vaidades, as mazelas e as alegrias da cidade, das idades...

...há um rio que nasce em cada um de nós, só quem nasce onde há um rio, sabe, mesmo sem nunca ter dito, o que é o curso das águas, internamente e, o nosso divisor de águas, maior do que os morros que nos circundam, são as referências que nos atiçam e nos acalmam, nos transtornam, nos transbordam e nos renascem, porque a nossa “pose de princesa, de onde você tirou..”

Das águas que estão ao nosso redor a refletir belezuras, agruras, onde a nossa felicidade é o nosso empoderamento, o reconhecimento, onde temos tempo, sem tempo, onde nos queixamos, voltamos, de fato, ou em pensamentos, ao lugar que, mesmo que agora, muito distante, foi (é) o melhor, verdadeiramente, que há em cada um de nós.

“Quem desdenha quer comprar” já diziam as avós.

Nesse nosso lugar, quando a chuva cai, leva no curso das nossas águas, lentamente, ou forte como a enchente, a poesia exponencial do lugar que, apesar de tudo, nos irmana.

Para celebrarmos o parto para voltar, o pacto do amor que proponho para amar, o ponto a nos legitimar, o respeito ao nosso lugar, os desejos banhados das águas que nos habitam, para desatarmos os nossos nós, diremos, em várias semanas, poéticas para a nossa Aquidauana.