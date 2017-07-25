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Raquel Anderson

Dia da escritora!!

Raquel Anderson

Publicado em 25/07/2017 às 16:00

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Na retina do olhar ou na habilidade tátil, em todas as maneiras de ver, pela necessidade ou pelo prazer, pelo desdém esculpido na ignorância ou pela preguiça humana que prefere não saber, não conhecer, pela arte que chega antes de tudo e inunda todo o ser, pelas contaminações que silenciam as palavras que desejam dizer, pelas maldades que prejudicam a mesma espécie com ganancias desmedidas pelo ter, pelas saudades retratadas na exclusividade da brasilidade ...como única expressão das carências a pertencer, pelas aparências a demonstrarem inverdades de quem foge do que é e pretende convencer de que as agruras não existem e o universo tecnológico é o paraíso com imagens e ilusionismos para aparecer, pelas distâncias construídas com muros e cercanias de gente a defender-se do outro para não doar e não receber, pelo comodismo de permanecer em lugar comum para não se comprometer, pelo silêncio necessário para rever, pela elegância imperativa para sobreviver, pela crença incansável na humanidade a contradizer, pela liberdade imprescindível para viver, pelo tempo traduzido pela falta de tempo para não saber, pelas palavras de um livro sem final...sem final...quero ler, posso escrever, posso dizer, no dia do escritor, para repensar a imposição universal da norma gramatical simétrica do gênero(O), onde a medida do humano é a utilização eterna do masculino genérico a nos esconder, pelo empoderamento do feminino para viver, para ser, para refazer, para sairmos das sombras opressoras, para além de sermos apenas procriadoras, para sermos criadoras dos nossos desejos e enfrentarmos o mundo com a coragem libertadora, me fiz escritora, para ser, para, ler, para não entristecer, para escrever, para sobreviver!!

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