Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:39

Buscar

Últimas notícias
X

Raquel Anderson

Talabarteiro

Raquel Anderson

Publicado em 01/08/2017 às 14:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Trajado com tirador para pialar ou para trabalhar o couro, com o afetuoso olhar para a ponta, não esquecendo-se do meio, confeccionando, artesanalmente, o couro, para atender encomendas de cargueiro, há a perfeição na traia de arreio, tudo feito com esmero, o arreio carumbé, o arreio libório 1008, o arreio rabo de pato e arreio basto, todo serviço tratado através do fio do bigode, para atender o fazendeiro e o peão, para que tudo se acomode, faz-se o que se pode, o reio, o arreio, o ano inteiro.

Faz-se as bruacas, a peiteira, a retranca, o tilin e o arrouchante, entrega-se no exato instante combinado, para a comitiva transportar o gado.

Representando Honórios, Jairos, Araújos, Douglas, Dorivais, bahianos, Leandros, Odairs  e outros mais, ontem talabarteiros, hoje seleiros, a profissão, aqui ainda encontra morada, guarda ensinamentos trazidos das estradas, inunda os olhos de quem explica e de quem se certifica, transborda de emoção a profissão que é feita, artesanalmente, com o coração.

Na pilheta de tijolo, intercalando a casca de angico e o couro, durante uns trinta dias para curtir, pisoteando sobre as camadas para tirar o ar, tudo lavado, posteriormente hidratado, com a graxa do gado, assim, era no passado.

Onde a profundidade ambientalmente correta não  pedia legado e, na frequência errante, na dicotomia histórica constante, entre um passado permissivo e um presente investigativo, bastava engatar o pé no estribo e tudo se fazia, sem alarido.

Na Casa São Jorge, adquiria-se a linha do mesmo nome, cujos fios, semelhantes aos de saco de estopa, eram torcidos e encerados com cera de “europa” para dar firmeza e costurar o couro com destreza, nas agulhas do seleiro, de janeiro a janeiro...

Amoladas nas pedras de arenito de Aquidauana as facas de meia lua, “espicam” o couro na grade, faz o corte exato, mantém a espessura, é assim que o seleiro/talabarteiro atua, com grandiosa belezura.

Aqui ainda há maneador, tirador, prensador, laçador, mangote, retranca, travessão, rédia, chincha, guaiaca, quaiera, tapa olho, restolho do couro, passado, presente e um futuro incerto, aqui há amigos por perto, de encher a calçada, deixar a amizade amontoada, de manhã, de tarde e a noite, na roda do tereré, de quem passa para prosear, fica em pé, de quem se ajeita, senta e levanta, passa o dia, fica pra janta, levanta sai e volta, aqui, nas selarias, é como se não houvessem portas, todos em volta, é um reduto político, um conhece o outro pelo grito, é um vai e volta, um ajuda o outro, frequentadores assíduos, gente amiga que é todo o ser, assim são as selarias/talabartarias como a dos Arguelhos: Renascer.

Talvez, com dias contados, há tantas exigências do mercado, mas, sobretudo, há nas selarias/talabartarias o maior legado, o calor humano, maior que o da cidade, um jeito bom, um dom, um tom, o melhor que há em nós, o que nos humaniza e nos enche de orgulho pela originalidade que enche de charme a nossa cidade!

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Raquel Anderson

Dia do Pantanal

Raquel Anderson

Dia Nacional da Poesia

Raquel Anderson

Dia Nacional da Poesia

Raquel Anderson

A dor tem som!

Publicidade

Raquel Anderson

Carta de Amor!

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo