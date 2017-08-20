Ecos emudecidos

Vestidos carcomidos

Ser humano

O que é isso?

Patos a nadar, lentamente, em fileiras, na lagoa de líquido lixiviado da Paulista, do país

Recônditos homens pensantes

Instantes intermináveis de covardia

Descortinem-se, enlouqueçam, em demasia

Filosofia, há súplicas, legados, tratados...

Historiografia, metodologias...

Injustiças em supremacia

Ignorados, esquecidos párias da pátria, sangrem, jorrem, permaneçam famintos, o mundo quer vê-los assim

Vagabundos, indigentes, aquietem-se, agonizem, há jatos de água fria no lombo da tua pobreza!

Fétidos seres atrapalhantes

Sofrimentos uivantes

Ainda há jantares de gala

Um outro lado, uma limpeza escolhida, boa comida

Ternos bem cortados, cabelos arrumados

Há deboche pela tua pobreza, vagabundo

Há repulsa da tua espécie, tua aparência "não desce"

Muralhas, cercas elétricas e vidros fechados

Redimidas posturas do por vir

O final do ano, já está aí, a permitir

Entupiremos a fome que te consome

Com cestas básicas e com os restos

No lixo, do lixo, procuras alimentos e amplexos

Nada temos a ver com a tua miséria, vagabundo

Empesteias o mundo

E permanece nele, escancara, esfrega na cara

Não tem título de eleitor?

Carrega a tua vingança neste cobertor

No cheiro visceral de ser gente

No incomodo que fazes

Nas fezes que descarrega

Na vida que a vida te emprega

Na condição inatingível dos bem nascidos que te desemprega

Chegada a noite, reestenda o teu cobertor

Durma enquanto a água ou o fogo não vem

Sonhe, no teu submundo, que o mundo não lhe trata com desdém

Não ame, não sinta, não queira bem

És o ninguém, apenas o ninguém

Sonhe, teu sono, pesado, pela única possibilidade que lhe resta

Na festa da vida, a tua vida é esquecida!