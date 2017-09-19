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Raquel Anderson

As belas lembranças da vida que agora doem!

Raquel Anderson

Publicado em 19/09/2017 às 16:19

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Lembro-me dele, sentadinho, na minha frente, durante todo o tempo que durou a noite de autógrafos, sem nada dizermos, havia ali a cumplicidade calada dos poetas! Aquele homem, gigante do saber, me homenageando com o seu olhar, com a sua sabedoria, com o seu carinho e respeito.

Poucas vezes me senti tão lisonjeada, afinal, ele foi meu professor, me apresentou a sociologia, a ética, encantou a mim e a cidade toda com sua inteligência, com o seu estilo irreverente.
O amigo Antônio Firmino De Oliveira Neto, na ocasião, representando a Universidade, na sua fala, o mencionou, referindo-se ao nome do professor Arnaldo Begossi,que, merecidamente, deu o nome ao espaço do CeDhHis (Centro de Documentação Histórica)
Dono de uma sagacidade adorável e de muitas habilidades, provocou os risos soltos, a alegria deliciosa com o seu humor, referência inesquecível da sua existência.
Hoje, a comunidade acadêmica, todos da UFMS, a cidade inteira está entristecida com a sua morte e dói, dilaceradamente, escrever sobre a sua partida!
Ahh!!! Que perda imensa! Que tristeza! 
Preciso emudecer um pouco...
Professor Arnaldo Begossi, a sua inteligência cravou em nós o melhor da vida!

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