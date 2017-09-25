Raquel Anderson
Feito o ipê que nos embeleza e muda a paisagem
Altere a imagem e faça de conta que tudo sempre andou bem, na sua casa, nas suas paragens
Arvore-se em defesa dos fracos, de quem é apenas sombra, de quem é folha caída, flor murcha, esquecida
Arvore-se como a força de uma raiz, com profundezas, emergindo nas sutilezas, com a boa vontade de um aprendiz...
Arvore-se como o amor, dono da força motriz, arvore-se pelo seu país
Arvore-se para salvar a pátria com a mesma força utilizada para derrubá-la, saia da vala, arvore-se para suportar os temporais, como tronco que nunca se abala
Arvore-se para abrigar, para aplacar o tempo quente, arvore-se para proteger, com o desejo de ser gente
Arvore-se para florescer, embeleze o cenário com a essência de apenas ser
Arvore-se, constitua-se para encarar a sua verdade, para enfrentar o horror desumano e visceral da sua localidade
Arvore-se, localize-se no mundo, seja mais que um mero defecador, um repetidor de crenças, faça a diferença
Arvore-se, encoraje-se para sanar a iniquidade
Arvore-se, seja a metáfora, a metonímia, exprima-se, seja justo, seja abrigo, seja paz, seja imensidão, seja o silêncio reflexivo, compadeça-se com o oprimido
Arvore, chore, preocupe-se com os seus arredores, ame, colabore
Arvore-se para içar o seu lugar, para não precisar provar, para ignorar quem o desdenha, mas gostaria de ser o seu par
Arvore-se de amor, seja raiz, seja flor e, nas alturas, aprenda com a sua dor.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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