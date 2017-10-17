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Raquel Anderson

Oswaldão e o horário de Verão!

Raquel Anderson

Publicado em 17/10/2017 às 15:30

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- Bem capaz que eu vou obedecer o sujeito malafincado que inventou essa porra!
-Quá! Cambada de mentecáptos!
-Onde já se viu, horário de verão no Pantanal!
-Estorva tudo, toda a lida!
-Começa da alimentação, bem capaz que esses caras ignorantes vão mandar na minha barrrriga!!
- Impossível para o Pantanal essa porra dessa invencionice!
-Eu como na hora que eu quiser, porra!
- Até parece que eu vou mudar meu armoço, minha janta, quá!
-Foda-se esses caras!
-Já chega a minha televisão que eu tenho que assistir os meus programas e o futebor na hora que eles determinam!
-Eu não vou obedecer, não vou mudar porra nenhuma!!
-Dô! Serve o armoço, janta, meu café tudo no mesmo horário, viu?!
-To avisando, eu não sigo os outros, não obedeço essa gente, foda-se!!

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