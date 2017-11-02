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Raquel Anderson

02 de Novembro!

Raquel Anderson

Publicado em 02/11/2017 às 15:00

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Muitos, um dia, disseram assim:
-Aguardo a sua carta!
-Faça um cartaz! 
-Deite aqui na rede, ao meu lado!
-Regue as plantas!
-Vamos fazer uma pandorga?
-Escolha o modelo do vestido na revista!
-Vamos de bicicleta?
-Sintonize o rádio!
-Rebobine a fita!
-Use a sombrinha!
-Estenda as fraldas!
-Dobre os cueiros!
-Datilografe o texto!
-Faça o ditado!
-Já decorou? Vou tomar o seu ponto!
-Quare as roupas!
-Ponha o anil nos lençóis!
-Guarde o lenço no bolso!
-Sente-se aqui, estou com saudades!
-Me abrace!
-Chame o charreteiro!
-Atenda o menino do pirulito!
- Pergunte para o farmacêutico!
-Pegou a matula?
-Você já foi benzer?
-Vamos lavar o carro?
-Vai lá em casa, vamos bater um papo!
-Eu vim te visitar!
-Comprei um lindo cartão!
-Sonhei com você!
-Catei essas flores para enfeitar a sala!
-Assei suspiro no papel de pão!
-Bati a manteiga!
-Quero uma bola de capotão!
-O leite e o jornal estão na porta!
-Vai pra rua brincar!
-Empreste pro seu amiguinho!
-Mandei um telegrama!
-Vamos fazer uma serenata?
-Desligue essa enceradeira, por favor!
-Olhe o leite, está fervendo, vai derramar!
-Troque a pilha do relógio!
-Queime a palha benta na hora da tempestade!
-Enterre o umbigo do menino na porteira!
-Coloque uma fitinha vermelha no pulso do neném!
-Essa criança deve estar com o qualho virado!
-Leva pra benzer, é quebranto!
-Muita chuva, no dia do casamento, a noiva comeu na panela!
-Não aceito convite de última hora, não sou parteira!
-O enxoval dela é lindo, inteirinho bordado com monogramas!
-O carro está com problema na bobina?
-A trava da ventarola estragou!
-Segure firme no putamerda!
-Trouxe o macaco?
-Vou enrolar os bobes e depois faço a touca!
-Tenho que fazer permanente!
-Comprei meinhas de bouclê!
-Vá ao armazém, mande anotar na caderneta!
-Negócio fechado, no fio do bigode!
-Comprei uma TV Colorado RQ!
-Tenho um opala SS!
-Já compramos o anel de formatura!
-A menina moça ganhou um lindo anel solitário, de 15 anos!
-Chame a parteira!
-Vamos fazer ponche pra festa!
O vocabulário de um tempo passou, a vida passou...É feriado no sentimento!
O dia em que os muros do silêncio são atravessados para que as atitudes fraternais sejam bem vistas, o dia que o apelo midiático e a força do mercado de flores e velas escancaram as lembranças, o dia em que o tempo aplaca a dor, o dia em que se cumprem as obrigações, as faces mudam, o dia em que a consternação é necessária, o dia estipulado para reverenciar, o dia em que o inverno da alma já terminou, o dia em que a superação hasteia a sua bandeira, o dia em que os enterrados são lembrados, o dia em que nos enganamos e não conjecturamos que, no próximo ano, talvez, sejamos nós, os visitados e daí, as nossas expressões serão obsoletas, nosso tempo, nossa vida, nossos costumes ultrapassados e oamor, só o amor, atemporal, cravado em nós, alavancado pelo feriado, aflora a memória, vivifica a gratidão, o perdão e revigora o melhor que há em nós, nossos sentimentos!!!
(Raquel Anderson)

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