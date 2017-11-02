02 de Novembro!



Muitos, um dia, disseram assim:

-Aguardo a sua carta!

-Faça um cartaz!

-Deite aqui na rede, ao meu lado!

-Regue as plantas!

-Vamos fazer uma pandorga?

-Escolha o modelo do vestido na revista!

-Vamos de bicicleta?

-Sintonize o rádio!

-Rebobine a fita!

-Use a sombrinha!

-Estenda as fraldas!

-Dobre os cueiros!

-Datilografe o texto!

-Faça o ditado!

-Já decorou? Vou tomar o seu ponto!

-Quare as roupas!

-Ponha o anil nos lençóis!

-Guarde o lenço no bolso!

-Sente-se aqui, estou com saudades!

-Me abrace!

-Chame o charreteiro!

-Atenda o menino do pirulito!

- Pergunte para o farmacêutico!

-Pegou a matula?

-Você já foi benzer?

-Vamos lavar o carro?

-Vai lá em casa, vamos bater um papo!

-Eu vim te visitar!

-Comprei um lindo cartão!

-Sonhei com você!

-Catei essas flores para enfeitar a sala!

-Assei suspiro no papel de pão!

-Bati a manteiga!

-Quero uma bola de capotão!

-O leite e o jornal estão na porta!

-Vai pra rua brincar!

-Empreste pro seu amiguinho!

-Mandei um telegrama!

-Vamos fazer uma serenata?

-Desligue essa enceradeira, por favor!

-Olhe o leite, está fervendo, vai derramar!

-Troque a pilha do relógio!

-Queime a palha benta na hora da tempestade!

-Enterre o umbigo do menino na porteira!

-Coloque uma fitinha vermelha no pulso do neném!

-Essa criança deve estar com o qualho virado!

-Leva pra benzer, é quebranto!

-Muita chuva, no dia do casamento, a noiva comeu na panela!

-Não aceito convite de última hora, não sou parteira!

-O enxoval dela é lindo, inteirinho bordado com monogramas!

-O carro está com problema na bobina?

-A trava da ventarola estragou!

-Segure firme no putamerda!

-Trouxe o macaco?

-Vou enrolar os bobes e depois faço a touca!

-Tenho que fazer permanente!

-Comprei meinhas de bouclê!

-Vá ao armazém, mande anotar na caderneta!

-Negócio fechado, no fio do bigode!

-Comprei uma TV Colorado RQ!

-Tenho um opala SS!

-Já compramos o anel de formatura!

-A menina moça ganhou um lindo anel solitário, de 15 anos!

-Chame a parteira!

-Vamos fazer ponche pra festa!

O vocabulário de um tempo passou, a vida passou...É feriado no sentimento!

O dia em que os muros do silêncio são atravessados para que as atitudes fraternais sejam bem vistas, o dia que o apelo midiático e a força do mercado de flores e velas escancaram as lembranças, o dia em que o tempo aplaca a dor, o dia em que se cumprem as obrigações, as faces mudam, o dia em que a consternação é necessária, o dia estipulado para reverenciar, o dia em que o inverno da alma já terminou, o dia em que a superação hasteia a sua bandeira, o dia em que os enterrados são lembrados, o dia em que nos enganamos e não conjecturamos que, no próximo ano, talvez, sejamos nós, os visitados e daí, as nossas expressões serão obsoletas, nosso tempo, nossa vida, nossos costumes ultrapassados e oamor, só o amor, atemporal, cravado em nós, alavancado pelo feriado, aflora a memória, vivifica a gratidão, o perdão e revigora o melhor que há em nós, nossos sentimentos!!!

(Raquel Anderson)