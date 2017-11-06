PEPERECADAS PANTANEIRAS!



Nasce uma pesonagem: Maria Ruth

Os pensamentos de Maria Ruth

Eu quase desmaio de cansaço, quando caio na cama, mas a minha cabeça, inventiva, não pára de pensar, até que eu seja dominada pelo sono, antes que queira me dar uma dor de cabeça daquelas...

Daí aparece a minha irmã, reclama da vida.

Ainda bem que eu gosto da escuridão e o meu silêncio faz barulhos, engana o meu medo e eu fico aloitando com a vida, até dormir...

Preocupada com o que acontece lá fora, quando consigo espiar, num buraquinho, vejo um mundo de coisas acontecendo, enxergo todas as maldades humanas numa fresta, espio as coisas que eu não faço, as que eu não entendo direito, crio histórias pela fresta, duma sombra eu vejo um tuiuiú do tamanho de um avião, não sei porquê, acho que tudo vai acontecer quando eu estou espiando a vida, mas eu perco muitos acontecimentos, então eu uso um recurso que não sei explicar bem o que é, já vi gente que sabe falar bonito dizer umas palavras como dedução, deve ser algo parecido com intuição, essa eu sei, porque toda mulher afirma que tem.

Eu gosto de ser diferente aqui, dentro de mim, onde eu mando nesse mundo, onde tem tudo e ninguém sabe, principalmente, uns pensamentos que mulher “não pode” ter, eu tenho.

Sempre gostei de causos e besteiras, sempre vi os homens sendo felizes com esses trecos, eu sei que sacanagem é uma coisa gostosa, só que eu arrumo tudo aqui e, se eu pudesse, eu teria um puteiro, sei que é um negócio bem lascado.

Porque na vida a gente tem que entrar pra se divertir, como eu sou caprichosa e gosto de tudo ajeitadinho, eu teria um puteiro muito embelezado, muito divertido e, com esperteza, limpeza e uma boa comidinha, dá pra domar uns sujeitos metidos a sabidos, a cavalo chucro.Tem uns homens que nem sabem que a gente doma e desmonta eles, bem na hora que a gente quer.

Mais do que na cama, a gente pode dominar uns camaradas. Na cama eles não inventam tanto, sempre tem um modo que termina tudo igual e eles se acabam no final, isso quando não acabam frustrados, coitados.

Homem é sempre meio menino, homem querendo então, sempre tem cara de guri pidão.

Lá no puteiro, que não é lá, é aqui, dentro da minha cabeça, eu faço tudo que eu quero e que eu penso que tem num puteiro de verdade, quié, e ninguém me estorva, porque lá é como uma pensão que pode ser refinada ou simplona ,que tem tesão o tempo todo, mas tem a lida igual da casa da gente, tem roupa pra lavar e passar, casa pra limpar, lixo pra jogar, tem que cozinhar, e esse negócio de ter que ficar bonita, de cabelo arrumado, de perna e sobaco raspado, de roupa sensual, de batom e de xoxota cheirosa, o tempo todo, é muito importante.

Eu sei que tem uns caras nojentos que são meio cavalos, tem uns que são rápidos, feito galos, uns fungam, uns arrotam, outros peidam, tudo é bicho homem e a gente, que já pariu, aguenta tudo. Pena que eu não sei fazer conta, lidar com dinheiro é chato, eu seria enganada... Ah! A gente é enganada mesmo, em tudo. Só que o meu puteiro teria uma cara de casa, danado!

Eu só tenho medo de bêbado que é violento, mas, se o dinheiro corresse solto, eu pagava um leão de chacra pra ser meu segurança e ainda fazia um monte de agrado, ele ia querer morar lá, aposto e ganho.

Eu precisava conseguir achar um sobrado antigão, de madeira, porque é bem apropriado, com uma salona pra ter dança.

Os sujeitos ficariam faceiros.

Os quartos seriam na parte de cima, pra animar o sujeito que o negócio é subir.

Ai ai, enquanto tanta gente sem graça sonha com tudo igual, eu não, já que é sonho e ninguém vai saber dessa porra mesmo, deixa eu ter alguma coisa boa, duvido que a chatice dessa gente careta deixa eles viajarem que nem eu viajo, tem gente que nunca sai da caixinha.

E o tanto que eu ia gostar de ficar peperecando por lá?! Sondando o povo bater papo, disfarçando, combinando as trepadas....

A minha irmã nem sonha, mas a sensualidade dela ia arrasar, porque ela é natural, por isso que é sensual e isso grita nela, tem remelexo, morenaço que atiça, depois, se ela quiser, dá até pra fazer uma história das loucuras da danada, enlouquecendo homens....

Eu tenho tino pra perceber, homem deve chegar no puteiro bobinho, cheio de vontade , pensando que é macho e se rende facinho...