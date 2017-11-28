Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:41

Buscar

Últimas notícias
X

Raquel Anderson

Previdência MS!

Raquel Anderson

Publicado em 28/11/2017 às 11:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Há uma dor, dissabor, desamor, um estado de torpor, ideologia do recusar...
Há uma obrigação de ter que ter que dar, uma falta de vergonha de negar, um vício em discordar, um estado agonizante a nos feminizar
Há oportunismos dilacerantes a enfiar, por entre as pernas, pela goela, pela vida, pelo dia, pela certeza de que um dia, o dia, num dia, vai acabar...
Há uma gente esguia que desdenha de todos, de quem sofre e de quem sofria, há quem, sorridente, de barriga vazia, finge que sacia
Há um peito que secou, um leite que azedou, um frágil humano que chorou
Há uma recomendação, um medo da ação, lamentação, carência que é feito freio de mão
Há uma alcatéia na estrada, uma Assembléia ocupada, uma gente enganada
Há uma reivindicação, uma ação, um estado de coisas do estado estacionado na contra mão
Há sindicatos, há fatos, há servidores, há atores, as mesmas dores, os mesmos dissabores e o povo refém dos mesmos detentores
Há desistência, falência, indecência e a gente sem nada na dispensa
Há uma gente sonsa com muito na conta e a gente já perdeu a conta, vivendo de faz de conta
Há pouca assistência, o risco da previdência, a sacanagem na presidência e a gente na resistência
Há uma rejeição da proposta governamental, um caso a ser resolvido no nosso quintal
Há um projeto, pouco teto, um céu escuro, um tempo duro, servidores em apuro
Há um percentual que não contempla, uma política desatenta, uma vida em câmera lenta
Há um tempo sombrio, a dignidade se esvaindo, feito lágrimas, minguando no curso de um rio, um povo lutando pelo seu brio
Há um cheiro no saguão, a segurança de plantão, o olhar do poeta, a dor que turva o teclado, a rima que não dá conta de traduzir, um caminho longo a seguir, há quem se afeta por todos que lutam pelos direitos, sem direitos, no protesto pessoal, virtual, ou por uma fresta, da gente que quer legitimar o que é nosso e nos completa.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Raquel Anderson

Dia do Pantanal

Raquel Anderson

Dia Nacional da Poesia

Raquel Anderson

Dia Nacional da Poesia

Raquel Anderson

A dor tem som!

Publicidade

Raquel Anderson

Carta de Amor!

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo