Penduradas...

Nada peço, nasce, naturalmente, do meu útero, girassóis em explosões vaginais

E a roupa usada, quarada, lambe a grama, esquento o orvalho, amarela a pele

A sensualidade do espaço existente entre a bacia e a cintura acentuam a curva...

As peças ensopadas escorrem... o líquido remete ao gozo desesperado

O barulho da roupa batida, que as letras não sabem traduzir, esguicham neblinas

Os raios solares, atentos, tremulam as imagens, faíscam, percorrem a cena...

Esticados, em cores desarmônicas, tecidos revelam a condição nenhuma de ser

Panos de bunda, de prato, de cama, de chão, panos de algodão, de secar a mão

Panos de cobrir o corpo, da rede para deitar, pano esticado no ombro da mãe

A taquara alteia o arame, cutuca a roupa, feito mastro, ergue a bandeira da vestimenta

Esqueço o tempo, deixo esturricar tecidos, a cara franzida engruvinha a pele ressequida, panos amarrotados

A vida amassada pede o ferro quente e a taquara, derrubada, aloita com o chão

O ferro de brasa gangorreia o tição vermelho e vomita cinzas

A gaveta é o ventre pronto para parir e perder a cria

O suor e a sujeira são as sentenças da fazenda encardida

O retorno da sensualidade da bacia, quando caminho, ergue um pedaço do tecido do meu vestido

Estendo ainda, papéis escritos, homens lidos, gentes datadas

Não forro a grama, estico as roupas da vida e não quero desencardir tudo

Limpo o fundo do ferro com a vela até arreganhar o pavio

Passo a roupa da vida no ferro em brasas que a vela tentou limpar