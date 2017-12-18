Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:28

Buscar

Últimas notícias
X

Raquel Anderson

Penduradas...

Raquel Anderson

Publicado em 18/12/2017 às 23:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 

Nada peço, nasce, naturalmente, do meu útero, girassóis em explosões vaginais
E a roupa usada, quarada, lambe a grama, esquento o orvalho, amarela a pele
A sensualidade do espaço existente entre a bacia e a cintura acentuam a curva...
As peças ensopadas escorrem... o líquido remete ao gozo desesperado
O barulho da roupa batida, que as letras não sabem traduzir, esguicham neblinas
Os raios solares, atentos, tremulam as imagens, faíscam, percorrem a cena...
Esticados, em cores desarmônicas, tecidos revelam a condição nenhuma de ser
Panos de bunda, de prato, de cama, de chão, panos de algodão, de secar a mão
Panos de cobrir o corpo, da rede para deitar, pano esticado no ombro da mãe
A taquara alteia o arame, cutuca a roupa, feito mastro, ergue a bandeira da vestimenta
Esqueço o tempo, deixo esturricar tecidos, a cara franzida engruvinha a pele ressequida, panos amarrotados
A vida amassada pede o ferro quente e a taquara, derrubada, aloita com o chão
O ferro de brasa gangorreia o tição vermelho e vomita cinzas
A gaveta é o ventre pronto para parir e perder a cria
O suor e a sujeira são as sentenças da fazenda encardida
O retorno da sensualidade da bacia, quando caminho, ergue um pedaço do tecido do meu vestido
Estendo ainda, papéis escritos, homens lidos, gentes datadas
Não forro a grama, estico as roupas da vida e não quero desencardir tudo
Limpo o fundo do ferro com a vela até arreganhar o pavio
Passo a roupa da vida no ferro em brasas que a vela tentou limpar

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Raquel Anderson

Dia do Pantanal

Raquel Anderson

Dia Nacional da Poesia

Raquel Anderson

Dia Nacional da Poesia

Raquel Anderson

A dor tem som!

Publicidade

Raquel Anderson

Carta de Amor!

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo