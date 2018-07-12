Vamos falar de Amor?

Decifrar as questões existenciais e extrair, cuidadosamente, as relevâncias das vidas de cada pessoa, é preciso amar, para além das possibilidades... escrever e amar!

Amor constituído em desejos de doação, captado pela entrega de um olhar, na timidez, na expressão de dor, no afã de lutar pela vida, amor para suavizar a incompreensão, para melhorar o dia, para extrapolar as esperanças, amor para humanizar, amor para suportar, por exemplo, a espera hospitalar, para provocar um sorriso, para relevar um momento de dor, amor!

Amor para guardar na mente, eternamente, o que é o olhar de súplica, amor para ser, frequentemente, receptora de mensagens indizíveis, amor para entender e escrever o que é a necessidade, o que é carência, o que é a urgência, amor alojado na dor, amor para compor versos, para suplantar o torpor, amor para a vida, pela vida!

Amor verdadeiramente humanista, real, incondicional, amor em demasia para salvar, aliviar!

Amor para aguçar a sensibilidade, para entender o último pedido, amor para acalantar, esperançar, confortar, abrigar, cuidar, poetizar...amor!

Dos olhos desistentes... no balbuciar de algumas palavras, das lágrimas que banham a face com pavor, vejo nas pessoas, muito amor, com os rostos nivelados, o amor em mim, se coloca na horizontalidade da vida, vejo, sinto, componho, expresso, escrevo o que há na imensidão do amor, em muitos momentos desesperador... conseguindo fazer as percepções emocionais necessárias, redijo, acalmando, amando, muitas vezes com o meu peito doído, encharcado....

Desejo,ardorosamente, repartir a dor das pessoas, tomá-las para mim. É o amor, em seu estado vivaz, desejando emergir, fazendo-se sentir!

Amor para expandir a visão do mundo que adquirimos, juntos, para amarmos as pessoas, nós precisamos de amor, revertido em poesias, em poemas, em rimas, em relatos, em olhares, em palavras, em dor, em paz, em compreensão, em ética, em comunhão, Amor!

Amor em embalagens de medicamentos, remédio da alma, Amor!

Amor, cuja melhor rima é: trans forma dor!

Amor que nos aproxima, que reanima, motiva, amor que ganha adeptos, amor abraçado por toda equipe, amor acolhedor, amor que acolhe a dor!

Amor em forma de literatura, remédio do amor!

Amor e dor, uma profusão humana encontrada no ambiente da cura, da prevenção. Amor que encurta dificuldades, literatura que emociona, revigora, vivifica, medicina grandiosa. Engrenados, seguimos, todos, movidos e harmonizados pelo amor, pelo ambiente hospitalar, pelo meu ambiente interior, visceral, introspectivo, de incansáveis cuidadores que somos, senhores e senhoras do Amor!

Ainda que eu escrevesse uma enciclopédia, seria pouco, para elucidar a gratidão pela oportunidade de amar tanto, de doar tanto.

Amor expressado pela alegria e esperança no momento de alta médica.

Amor, medicina e literatura festejados no anúncio da cura, na comemoração do aniversário de um paciente, na inclusão de amigos e parentes, na rotina cheia de amor, de ações humanitárias, surpreendentes.

Medicina e literatura de mãos dadas no desejo coletivo de amar, de curar, doar, suportar, superar!

Os esforços para proporcionarmos o melhor bem estar da vida, o ambiente mais humano, as pessoas mais espetaculares!

Amor e realização, isso tudo, integralmente verdadeiro.

Amor, saúde, cuidados, doação, poesia e gratidão!

Quando um amor se vai, lutamos por ele,com ele, doamos cuidados, prescrições, amor, poesia, companhia.

Hoje, 12 de julho, é o dia de celebrar a minha vida, transbordada de amor, dia de comemorar a minha capacidade de amar tanto. Gratidão pelo meu trabalho, cuja ferramenta é o amor, sinto-me muito privilegiada por isso, gratidão aos meus familiares e aos meus amigos, todos vocês são maravilhosas inspirações do meu amor!

Raquel Anderson

Historiadora e escritora