DEPRESSÃO NÃO É FRESCURA.

Temos acompanhado ao longo do tempo, pessoas em nossa cidade, tanto Aquidauana, como Anastácio, que acabam por tentarem ou realmente tirarem sua vida, por meio do que chamamos de SUICÍDIO.

Isso se dá, por muitas vezes, tendo como início o "stress", ansiedade que, não tratados acabam por evoluir para um quadro de depressão, se trancafiando em uma "prisão" individual, dentro da sua própria alma e, achando como única saída o retirar da própria vida.

Muitos pessoas, por serem leigas, acabam por achar que o estado de depressão é "frescura" de alguém. Também achava assim. Quando porém, começamos a estudar sobre o assunto, acabamos por entender a gravidade do assunto.

A própria Bíblia, nos relata algo, leiamos:

1. Salmos 42:5-6: "Por que você esta deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para DEUS, e logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu DEUS. Quando minha alma está deprimida, recito tudo o que está ao Teu respeito".

2. Ainda em I Pedro 5:7, nos afirma que: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós".



Sendo assim, Vejamos:



1. A depressão é uma doença grave e séria, que pode levar à incapacitação física e/ou mental, assim como a pensamentos de morte ou suicídio propriamente dito. Esta doença pode acometer qualquer idade, sexo e situação socioeconômica;

2. Contrário ao que muitos pensam não se trata de um distúrbio de personalidade ou por que o depressivo inventa seus sinais e sintomas. Ela afeta uma a cada quatro pessoas maioria do sexo feminino e em plena

vida ativa. Há mais de 40 tipos de depressão descritos pela Classificação Internacional de Doenças, versão número 10 (CID-10) da Organização Mundial de Saúde;

Para que se chegue a um diagnóstico, é preciso a busca de profissionais capacitados por DEUS e pela ciência, analisemos:

1. O seu diagnóstico é feito através da história de vida da pessoa e de sua família, chamada de anamnese, e do exame do estado mental ou psíquico, onde se verificam as funções mentais, como exemplo a atenção/concentração;

2. Orientação quanto a si, tempo, lugar, espaço e ambiente; memória para fatos recentes, passados e memória de reconhecimento; afetividade;

pensamento; psicomotricidade; noção de morbidez ou noção de sua doença;

3. Este diagnóstico, por vezes não, é fácil de ser feito, pois, dependendo das circunstâncias o ser humano pode estar disposto a falar a verdade sobre si, mas

também a mentir, omitir, exagerar e/ou amenizar os relatos de seus sentimentos e emoções.

Após uma breve apresentação, tenhamos por verdade:

1. Depressão não é frescura;

2. Não é um estado tão somente espiritual;

3. Não devemos julgar ninguém;

4. É preciso que fiquemos atentos aos sinais comportamentais;

5. Encha a mente com o que é bom e

5. Procure ajuda especializada.

Bibliografia - Fathel.

* Pastor. Teólogo. Especialista em Aconselhamento Psicológico e Pastoral e em Terapia Familiar.