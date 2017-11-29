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Robinson L Araujo

PARA SER LIVRE É PRECISO TRANSFORMAR-SE

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 29/11/2017 às 14:21

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PARA SER LIVRE É PRECISO TRANSFORMAR-SE

Robinson L Araujo

No artigo - LIBERTE-SE DOS CÁRCERES INTERNOS - foi referendado que muitos estão presos em suas masmorras, mesmo estando livres, mesmo com seu direito de ir e vir garantidos, estão acorrentados dentro de si, lutam e quando as força se vão, acabam por buscar um isolamento, uma fuga, uma mudança que nem sempre será a melhor.

Fato que, na correria do dia-a-dia, pessoas acabam por absorver sentimentos, atitudes, informações que se empilham na mente e, pela falta de tempo, deixa-se de buscar um esvaziamento, acabando por se entristecer, se afastar, se isolar. É a vida em tempos modernos e não se pode perder tempo. 

Cabral (2007) afirma que em primeiro lugar é fundamental construir uma busca interna, ampla e profunda para encontrar conhecimentos sobre seus próprios potenciais e aprender a desfrutá-los com inteligência. Por mais que as situações e ocasiões acabem por levar alguém para baixo, é preciso compreender que são pessoas capazes.

Buscar o equilíbrio, reeditar a memória, afastar os traumas e as circunstâncias que o levaram ao aprisionamento de sua alma, do seu "eu" interior, de quem se é. 

Dias (2007), afirma que em alguns casos, o volume da ansiedade ou sofrimento pode ser tão grandes, acaba-se por ter reações sem nenhuma lucidez, basta para isso, ter ou viver experiências que geram alta carga emocional e nosso "eu" entra em ação. Pessoas acabam por tentar com todas as forças apagar seus conflitos, tentam com toda a habilidade destruir pessoas que o machucaram/magoaram, bem como os momentos mais difíceis na vida, mas não encontrarão êxito.

É possível conseguir não ter problema, apagar a memória? Como se libertar? 

Diferente de um hd de um computador ou de um aparelho celular ou um pen drive, não se é possível apagar a sua memória, é preciso reeditar, não perdendo o sabor da vida e sim, buscando algo que de prazer, soluções que levem a mudanças e não somente com a finalidade de alívio, como por exemplo, uma "doril" para a dor de cabeça, mas tratar e curar o problema.

Interessante lembrar da mulher Samaritana, quando Jesus, sentado a beira do poço, pede água para beber, registrado em João 4 . Em dado momento do enredo, a mulher disse a Ele: 

9. A samaritana, surpresa, perguntou: “Como pode um judeu, pedir alguma coisa a mim, uma samaritana?”... 10. Mas Jesus respondeu: “Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida”. 12. Por acaso o senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós?”. 13. Jesus disse: “Quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. 14. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede — nunca! A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre".

Como aquela mulher, muitos acabam por tentar resolver seus conflitos internos buscando algo que, ao invés de resolver o problema, acaba por trazer transtornos. A sede a que o Messias referia-se era a da alma. Não adiantaria, pelo uso de suas forças, retirar um balde de água do poço que fora cavado por meio da força, ela continuaria a sentir sede, necessidade de saciar a alma. Ele propõe: "A água que eu lhe der jorrará como um poço artesiano, jorrando vida"

Ainda, o Apostolo Paulo, acaba por afirmar em Filipenses 3:13b-14 , que diz: "esquecendo-me do que ficou para trás de mim e me esforçando para obter o que está a minha frente, continuo à procura do objetivo para ganhar o prêmio oferecido pelo chamado celestial de DEUS no Messias Yeshua".

É verdade que no caminhar, situações acabam por marcar a carreira, a vida. O que fazer: ficar remoendo o passado, gerando angustia, desprezo, fadiga, acorrentado ao ponto de perder a liberdade, mesmo estando livre? É preciso transformar-se!

Transformar-se não na aparência externa, claro que, ajuda muito em uma boa estima quando se tem vaidade, a pessoa se sente melhor, porém, não se deve ficar somente no meio externo, é preciso se transformar, se reeditar, do interior para o exterior, de dentro para fora. Se levantar, caminhar em frente, não vivendo de um passado. É bom que se entenda que jamais se consegue apagar as marcas de uma ferida, a diferença que, quando se olha para a cicatriz, não mais doe, já doeu e muito, mas agora, transformou-se em apenas uma marca, uma lembrança.  

Veja ainda o que Romanos 8:26-28 , nos afirma:

Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de “gravidez” e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom.

É preciso deixar de esperar, é preciso levantar e pedir ajuda, é preciso se transformar de dentro para fora, é preciso se libertar, é preciso que a Água traga vida e flua do interior, é preciso viver e viver em qualidade de vida.

 

 

BIBLIOGRAFIA.

Bíblia Judaica Completa: o Tanakh [AT] e a B'rit [NT]. Tradução do original para o inglês David H. Stern; tradução do inglês para o português Rogério Portella, Celso Eronides Fernandes - São Paulo: Editora Vida, 2010.

CABRAL, Samuel Couto. O PROCESSO TEOTERAPÊUTICO MULTIFOCAL: O Resgate do Eu Saudável. Londrina, PR: IMCC, 2007.

DIAS, Silas Cabral. Teoterapia Multifocal e as Leis da Qualidade de Vida. Londrina, PR: IMCC, 2007.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

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