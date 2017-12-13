TENDO UM SONO RESTAURADOR

Dentro de um mundo moderno, onde pessoas vivem aceleradas, correndo para que tenham tempo de se fazer o que se precisa, sempre com a convicção que o tempo esta passando cada vez mais depressa, descobrem que é preciso avançar nas madrugadas para que o tempo dê. Outras acabam por levar suas atividades diárias para cama quando se deitam, sua mente fica a pensar como resolver problemas e conflitos, o corpo sofre pela falta de tempo e acabam por desenvolver a ansiedade e como consequência, a insônia.

Muitos acabam, sob a orientação de um médico, por recorrer a remédios de "tarja preta" para conseguir dormir a noite, se desligar das situações que acabam por tirar seu sono, querem apagar. Mas, será que, consegue-se uma noite de sono que realmente restaure o corpo para enfrentar o dia que está por vir, a base de medicamentos?

Os medicamentos e remédios referidos são os hipnóticos. Estes medicamentos têm a capacidade de provocar o sono, sendo por isso utilizados como estratégia para tratar a insônia. Estes são conhecidos como sedativos, tranquilizantes ou drogas ansiolíticas (drogas sintéticas usadas para diminuir o stress a ansiedade e a tensão acumulada). Estes se fixam nos receptores do cérebro, aumentando os efeitos de uma substância química que inibe a transmissão de sinais elétricos no cérebro. Em consequência a estes efeitos, a atividade geral do cérebro diminui, provocando o sono.

O grande problema é que, esses medicamentos que tem como finalidade o tratamento das insônias causam dependência. O organismo acaba por se acostumar com às doses que estão a ser administradas e com o passar do tempo caso o individuo deixe de tomar os medicamentos, as insônias irão voltar, pois o organismo irá sentir falta disso. Por outro lado, caso continue a tomar os medicamentos, o organismo irá se habituar às doses ingeridas e a certa altura já não irá surgir efeito. Para tratar esse problema será necessário aumentar as doses para que o medicamento volte a fazer efeito.

É possível então, se ter um sono reparador sem a busca de medicamentos que induzam o organismo a dormir? Vejamos o que o autor dos salmos 91, versículos do 1 ao 13, afirma:

Você, que se senta na presença do DEUS Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, Diga assim: “Deus, tu és meu refúgio. Confio em ti e estou seguro!” Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo: atrás deles, você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada: nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, Nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nem um arranhão. Você será protegido, e, de longe, verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio; o DEUS Altíssimo, seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão: o trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles, e nada acontecerá.

Sim, é preciso descansar no Senhor! Por meio dEle se é possível, mesmo com tudo o que de ruim cerque a cada um, quando se entrega a vida a Ele, confiando no que Ele pode fazer, se é possível ter um sono restaurador. Com isso, não se afirma que não deva procurar um médico ou que se deva jogar todos os remédios fora. É preciso que se busque uma dependência sadia no DEUS que é capaz de transformar o impossível em possível, substituir a medicação pela Sua presença, que trás paz e proteção.

Ainda o autor dos salmos 91, versículos do 14 ao 16, conclui:

“Se você se apegar a mim para salvar a vida”, diz o Eterno, “tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar, que eu respondo: ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa, e a você mostrarei a minha salvação”.

Interessante é a afirmação que se faz: "se você se apegar a mim", tirarei você de qualquer problema. Para se apegar é preciso confiar e confiança é a base para que se tenha relacionamento verdadeiro ao ponto de se confiar com olhos fechados, em uma noite de sono.

Analisando ainda o que o autor do Salmos 4 dos versos 6 a 8, veja a afirmação que se faz:

Por que estão todos sempre querendo mais? “Mais, mais!” dizem. “Mais, mais!” Deus me dá além da conta, Alegria sem igual num dia comum — Mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. No fim do dia, estou pronto para o sono profundo, Por que tu, ó Eterno, puseste minha vida em ordem.

É preciso saber quais as prioridades que se têm na vida. Sonhar, conquistar, possuir, faz parte da existência humana. Porém, é preciso distinguir o que é necessidade e o que é desejo supérfluo. Noites são perdidas pela simples vontade de se querer mais, mais e muito mais!

O Senhor nos dá a capacidade a cada um de por a sua vida em ordem, em ordem para que, quando deitar a cabeça no travesseiro, tenha a capacidade de dormir e descansar, renovar suas forças para um próximo dia que estar por vir.

Sendo assim, é preciso se exercitar, desacelerando-se do dia estressante. Antes de se deitar, ponha uma música que relaxe o corpo, comesse a se desligar das atividades e correrias do dia, peça que o Senhor traga uma noite que o corpo possa de fato relaxar e ser restaurado para o próximo dia. Desacelere o pensamento, termine as tarefas que estão na mente, não as levando para a cama. Agradeça pelas oportunidades que o Senhor deu durante o dia.

É possível, pela mudança de hábitos, desfrutar de uma noite de sono restaurador!

Referências Bibliográficas

https://www.insonias.com/remedios-para-dormir/

Bíblia A MENSAGEM - Linguagem Contemporânea.