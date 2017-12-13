Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:29

Buscar

Últimas notícias
X

Robinson L Araujo

TENDO UM SONO RESTAURADOR

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 13/12/2017 às 14:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dentro de um mundo moderno, onde pessoas vivem aceleradas, correndo para que tenham tempo de se fazer o que se precisa, sempre com a convicção que o tempo esta passando cada vez mais depressa, descobrem que é preciso avançar nas madrugadas para que o tempo dê. Outras acabam por levar suas atividades diárias para cama quando se deitam, sua mente fica a pensar como resolver problemas e conflitos, o corpo sofre pela falta de tempo e acabam por desenvolver a ansiedade e como consequência, a insônia.

Muitos acabam, sob a orientação de um médico, por recorrer a remédios de "tarja preta" para conseguir dormir a noite, se desligar das situações que acabam por tirar seu sono, querem apagar. Mas, será que, consegue-se uma noite de sono que realmente restaure o corpo para enfrentar o dia que está por vir, a base de medicamentos?

Os medicamentos e remédios referidos são os hipnóticos. Estes medicamentos têm a capacidade de provocar o sono, sendo por isso utilizados como estratégia para tratar a insônia. Estes são conhecidos como sedativos, tranquilizantes ou drogas ansiolíticas (drogas sintéticas usadas para diminuir o stress a ansiedade e a tensão acumulada). Estes se fixam nos receptores do cérebro, aumentando os efeitos de uma substância química que inibe a transmissão de sinais elétricos no cérebro. Em consequência a estes efeitos, a atividade geral do cérebro diminui, provocando o sono.

O grande problema é que, esses medicamentos que tem como finalidade o tratamento das insônias causam dependência. O organismo acaba por se acostumar com às doses que estão a ser administradas e com o passar do tempo caso o individuo deixe de tomar os medicamentos, as insônias irão voltar, pois o organismo irá sentir falta disso. Por outro lado, caso continue a tomar os medicamentos, o organismo irá se habituar às doses ingeridas e a certa altura já não irá surgir efeito. Para tratar esse problema será necessário aumentar as doses para que o medicamento volte a fazer efeito.

É possível então, se ter um sono reparador sem a busca de medicamentos que induzam o organismo a dormir? Vejamos o que o autor dos salmos 91, versículos do 1 ao 13, afirma:

Você, que se senta na presença do DEUS Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, Diga assim: “Deus, tu és meu refúgio. Confio em ti e estou seguro!” Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo: atrás deles, você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada: nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, Nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nem um arranhão. Você será protegido, e, de longe, verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio; o DEUS Altíssimo, seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão: o trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles, e nada acontecerá.

Sim, é preciso descansar no Senhor! Por meio dEle se é possível, mesmo com tudo o que de ruim cerque a cada um, quando se entrega a vida a Ele, confiando no que Ele pode fazer, se é possível ter um sono restaurador. Com isso, não se afirma que não deva procurar um médico ou que se deva jogar todos os remédios fora. É preciso que se busque uma dependência sadia no DEUS que é capaz de transformar o impossível em possível, substituir a medicação pela Sua presença, que trás paz e proteção.

Ainda o autor dos salmos 91, versículos do 14 ao 16, conclui:

“Se você se apegar a mim para salvar a vida”, diz o Eterno, “tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar, que eu respondo: ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa, e a você mostrarei a minha salvação”.

Interessante é a afirmação que se faz: "se você se apegar a mim", tirarei você de qualquer problema. Para se apegar é preciso confiar e confiança é a base para que se tenha relacionamento verdadeiro ao ponto de se confiar com olhos fechados, em uma noite de sono.

Analisando ainda o que o autor do Salmos 4 dos versos 6 a 8, veja a afirmação que se faz:

Por que estão todos sempre querendo mais? “Mais, mais!” dizem. “Mais, mais!” Deus me dá além da conta, Alegria sem igual num dia comum — Mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. No fim do dia, estou pronto para o sono profundo, Por que tu, ó Eterno, puseste minha vida em ordem.

É preciso saber quais as prioridades que se têm na vida. Sonhar, conquistar, possuir, faz parte da existência humana. Porém, é preciso distinguir o que é necessidade e o que é desejo supérfluo. Noites são perdidas pela simples vontade de se querer mais, mais e muito mais! 

O Senhor nos dá a capacidade a cada um de por a sua vida em ordem, em ordem para que, quando deitar a cabeça no travesseiro, tenha a capacidade de dormir e descansar, renovar suas forças para um próximo dia que estar por vir.

Sendo assim, é preciso se exercitar, desacelerando-se do dia estressante. Antes de se deitar, ponha uma música que relaxe o corpo, comesse a se desligar das atividades e correrias do dia, peça que o Senhor traga uma noite que o corpo possa de fato relaxar e ser restaurado para o próximo dia. Desacelere o pensamento, termine as tarefas que estão na mente, não as levando para a cama. Agradeça pelas oportunidades que o Senhor deu durante o dia.

É possível, pela mudança de hábitos, desfrutar de uma noite de sono restaurador!

 

Referências Bibliográficas
https://www.insonias.com/remedios-para-dormir/
Bíblia A MENSAGEM - Linguagem Contemporânea.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Robinson L Araujo

A VIVÊNCIA FAMILIAR EM TEMPOS DE QUARENTENA

Robinson L Araujo

EM TEMPOS DE PANDEMIA, O LAR DEVERIA SER O MELHOR REFÚGIO.

Robinson L Araujo

DEUS, FAMÍLIA E COVID-19!

Robinson L Araujo

PÓS-MODERNIDADE, SEXUALIDADE, CULTURA, IDEOLOGIA DE GÊNERO E A IGREJA

Publicidade

Robinson L Araujo

Na Longa Estrada da Vida...

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo