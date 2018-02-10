QUAL A VONTADE DE DEUS PARA A MINHA E SUA VIDA?

Acredito que uma das maiores perguntas da vida é por que estou aqui? E, qual seria a vontade de DEUS para a minha vida? A razão nos leva a questionamentos parecidos e por vezes, acabamos ficando sem respostas.

Interessante é que, quando abrimos a Palavra do Senhor - Bíblia Sagrada - encontramos um verso que nos diz exatamente isso: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus". (Romanos 12:2 - Versão Católica).

Mediante ao que acabamos de ler, chegamos a uma conclusão que a vontade de DEUS para cada pessoa é: Boa, Agradável e Perfeita. Confesso que, quando tentamos entender essa vontade que nos aparece de modo divino, pela racionalização humana, é muito difícil de compreender. Sendo assim, vejamos alguns pontos:

1. A Vontade de DEUS não se Limita a Vontade, Desejo e Olhar Humano.

O Senhor não derrama a Sua vontade sobre nossas vidas da maneira que "EU" quero e sim como ELE quer. Por vezes, acabando em nossos momentos de orações, falando com o Criador da seguinte forma: Senhor, seja feita a Sua vontade. A oração modelo que Jesus nos ensinou foi essa: "venha a nós o vosso Reino; seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu". (Mateus 6:10 - Versão Católica).

Diferentemente como nós imaginamos, sendo Ele DEUS, é a vontade dEde que prevalecerá pois, pedimos que Sua vontade se cumpra e, sem sombras de dúvidas, é diferente da nossa.

Um exemplo que podemos citar para entendermos é a seguinte oração: Senhor, que a Tua vontade seja feita mas, eu quero aquele emprego, eu quero ser curado(a), eu desejo isso, e tantos outros pedidos. No céu, Ele nos ouve e responde, pois, pedimos segundo a Sua vontade e a resposta por vezes é contrária a nossa vontade. Não conseguimos o emprego, a amizade se vai, somos traídos por quem nem esperamos, não conseguimos ser aprovados no concurso, etc.

Quando a vontade de DEUS se manifesta em nossa vida, contrariando nossos desejos e ambições, ofuscando nossos olhares, acabamos por nos decepcionar. Parece que tudo está errado e, para completar, vem à benção daquele irmão querido e pergunta: O que você fez de errado, você está em pecado?

Não estamos em pecado,está tudo certo em nossa vida. O que está acontecendo de fato, dentro do que pedimos ao Senhor, é a experimentação genuína da vontade dEle em mim e em você.

2. Entenda: O Senhor Sempre tem o Melhor Para os Seus.

O que o Senhor tem para nossa vida, sem sombra de dúvidas, é e sempre será o melhor. Vejamos o que Ele afirma em Jeremias 29:11 que diz: "Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco - oráculo do Senhor -, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança".

O senhor é perfeito e, para que possamos experimentar Sua vontade, é preciso, às vezes, que sejamos tirados de nossa zona de conforto, nossos mimos. Sermos de fato sacudidos por Ele, abrir mão da nossa vontade, aprendermos a buscar de coração ao Senhor.

Jeremias 29:12-13, ainda nos afirma a maneira de como devemos buscar e pedir ao Senhor, vejamos: "Invocar-me-eis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei.

Procurar-me-eis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar".

3. Quando Entendemos a Vontade de DEUS para nossa Vida, Passamos a ser Transformados de Glória em Glória.

O livro de II Coríntios, em seu capítulo 3, verso 18 nos afirma: "Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor". (Versão Almeida Corrigida Revisada Fiel).

É preciso que entendamos a vontade do Senhor para nós, o que Ele quer, quais os anseios que Ele tem para nossa vida, nosso presente e futuro. Nos planejamentos deverão estar firmados em Sua vontade e não na nossa. Quando passamos a agir assim:

Somos Transformados a Imagem de DEUS - "e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego nem judeu, nem bárbaro nem cita, nem escravo nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. (Colossenses 3:10-11 - Versão Católica);

O Tempo da Transformação é Agora - "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. (Romanos 12:2 - Versão Católica);

Dá-se Pela Contemplação da Glória (Vida, Morte e Ressurreição) de Jesus Cristo - " Pai, quero que, onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lho manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles". (João 17:24-26 - Versão Católica);

O Agente de Transformação é o Espírito Santo que Habita em Nós. Pelas Nossas Forças não seremos capazes - "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, de que tem de contar com a justiça de Deus, e de que haverá um juízo. O pecado do mundo é não crer em mim. Haverá justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. O juízo virá porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Ficam ainda tantas outras coisas que vos queria dizer, mas agora não as podem suportar! Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não vos apresentará as suas próprias idéias, antes irá transmitir aquilo que ouviu. Ele vos revelará o futuro. Louvar-me-á e me trará grande honra, mostrando-vos a minha glória. Toda a glória do Pai me pertence; é isto que quero dizer ao afirmar que ele vos mostrará a minha glória. (João 16:7-11 - O Livro);

E, onde o Espírito de DEUS está, Há Liberdade e não Religiosidade - "Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade". (II Coríntios 3:17 - Versão Católica).

4. Quando nos Submetemos a Vontade de DEUS Para Nossa Vida.

Mais do que entender, é submeter-se. Aí que está a diferença daquele que quer viver a vida sob a vontade de DEUS. Ele é uma pessoa indiferente a aquilo que muitos acabam por chamar de derrota. Ele é consciente que DEUS sempre tem e terá o melhor para sua vida.

II Coríntios 6:14-18 nos afirma: " Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniqüidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse: Eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e vos receberei. Serei para vós um Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor todo-poderoso". (Versão Católica).

Sendo assim, atitudes são mudadas em nossa maneira de reagir, conforme o texto anterior podemos citar:

Desprezamos as nossas próprias vontades e desejos;

Passamos a ter comunhão verdadeira com o Senhor;

Ele habita e anda (comunhão, presença) com Ele;

Será o nosso DEUS e

Será o Pai que cuida de Seus filhos.

Efésios 2:22 termina nos afirmando: "É nele que também vós outros entrais conjuntamente, pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. (Versão Católica).

A compreensão que temos é que a vontade de DEUS, de forma alguma será e deverá ser imposta sobre nossa vida, ela é construída, tijolo por tijolo, dia após dia. Assim, compreenderemos a vontade de DEUS, que é: BOA, AGRADÁVEL e PERFEITA.

REFERÊNCIAS

Bíblia O Livro. Disponível em: . Acessado em: 10 fev. 2018.

Bíblia Versão Católica. Disponível em: . Acessado em: 10 fev. 2018.