CONHECENDO A VONTADE DE DEUS

Em outro artigo publicado, falamos sobre: Qual a vontade de DEUS para a minha e sua vida? Concluí que com a seguinte afirmação: "A compreensão que temos é que a vontade de DEUS, de forma alguma será e deverá ser imposta sobre nossa vida, ela é construída, tijolo por tijolo, dia após dia. Assim, compreenderemos a vontade de DEUS, que é: BOA, AGRADÁVEL e PERFEITA".

Sendo assim, trataremos neste pequeno texto, em como conhecer a vontade de DEUS para que ela seja boa, agradável e perfeita sobre nossa vida.

Em Efésios 5:17, pode-se ler: "Não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês". (A Mensagem). Em outra tradução: "... procurai compreender qual a vontade de DEUS". (Vida Nova).

Para que se conheça a Sua vontade, é necessário que se entenda e, a principal dela é que nenhum dos Seus se perca. Vejamos João 6:39-40 que nos afirma:

“Posso resumir assim essa vontade: toda tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isto que o meu Pai quer: que quem vir o Filho, acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos”. (Bíblia A Mensagem).

Vida de eternidade ao Seu lado, como deve ser fascinante! Estar em um lugar onde o ladrão não mina e rouba; onde a traça e a ferrugem não corroem; onde a morte perde seu poder (Mateus 6:21). Agora, para que possamos desfrutar dessas benesses é preciso que não ajamos como pessoas sem juízo, mas procuremos entender o que o Senhor quer que façamos (Efésios 5:17 - Linguagem de Hoje).

Sendo assim, para que se conheça e não somente conhecer, mas vivamos a vontade de DEUS é necessário que coloquemos em prática alguns princípios e valores em nossa rotina. Elenco algumas, sendo:

1. Deixar de lado nossas ocupações constantes, para permitir que Deus determine como devemos viver.

Vivam livres de preocupação na presença de DEUS (lance sobre Ele toda a vossa ansiedade): Ele toma conta de vocês. (I Pedro 5:7 - A Mensagem).

2. Fazer tudo com compaixão, persistência e profundidade. Assim, aprendemos a todo instante, com maior clareza, a entender qual é a vontade do Senhor.

Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para DEUS, pois serão plenamente recompensados quando receberem Sua herança. (Colossenses 3:27 - A Mensagem).

3. Deixar de buscar sinais humanos para entender Sua vontade.

Em Juízes 6, nos fala de Gideão quando pede um sinal a DEUS, para ter certeza que o Senhor estaria no comando, tudo ao lado se molha e a lã fica seca. Depois, a lã se molha e tudo ao redor fica seco. O maior sinal que devemos procurar é o que vem do Senhor;

Devemos deixar de fazer as perguntas erradas para sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas;

A melhor resposta que devemos procurar está na Sua Palavra, a Bíblia;

Não buscarmos interesses pessoais. Deus quer que amemos ao próximo e cuidemos dele em suas necessidades particulares;

4. Ter humildade e tranquilidade na busca da vontade de Deus. Estar livre de pressões humanas, que nos enche de medo, como possíveis manobras para satisfazer e gozar dos propósitos de Deus.

Ex.: Mordecai e Ester - (Ester 4:14) - Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis; e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?

Lembre-se que os propósitos de Deus serão cumpridos, quer você participe ou não. Talvez seja exatamente o motivo pelo qual você se encontre no lugar onde estas.

5. Não estar no julgo da pressão, do pânico, em descobrir a vontade de Deus. Em Habacuque 2:2-4, o Profeta afirma que os planos de Deus se cumprirão, mesmo que seja preciso esperar:

Então o SENHOR me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará; se tardar espera-o, porque certamente virá não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o justo pela sua fé viverá.

Sendo assim, é possível entender:

Os desígnios de Deus se cumprem em tempo determinado, nem antes, nem depois;

É preciso esperar, pois se cumprirá;

No momento em que Seus desígnios se cumprirem em nossa vida, a Sua vontade será revelada;

Quando entramos em pânico, quanto a descobrir a vontade de Deus, não perceberemos os sinais, os discernimentos, as verdades bíblicas. Se deixarmos de lado a ansiedade, descobriremos que Deus quer revelar a Sua vontade a nós.

6. No tempo perfeito de Deus, saberemos o que precisamos saber, quer dizer, se a nossa mente não estiver fechada ao Seu Espírito renovador e se a nossa vida estiver compromissada com a ação de Deus através de nós.

Eclesiastes nos afirma em 3:1 que: "Existe um tempo próprio para tudo, e há uma época para cada coisa debaixo do céu". (O Livro).

7. Muitos cristãos desconhecem o que, talvez, seja o instrumento mais importante para se descobrir a vontade de Deus. Ela é revelada, também, nas reuniões de oração, pois lá buscamos a Deus.

Vejo aqui a necessidade para que as famílias se reúnam em oração, seja na hora de acordar, se alimentar ou dormir, existe uma necessidade e aprendemos a ter comunhão em família, na busca da direção e agradecimento a DEUS. Aqui, quebramos o paradigma de que, para estarmos em comunhão, devemos estar dentro de um templo humano. Sua palavra nos afirma em Mateus 18:19-20: "Estou falando sério. Quando dois de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E, quando dois ou três de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas de que estarei ali”. (A Mensagem).

Também, não poderia de deixar de acrescentar a necessidade de se abrir nosso coração a pessoas confiáveis, para que intercedam por nós, e seja revelada a vontade de Deus para nossa vida.

Com muita cautela, existe a necessidade de que nos confessemos uns aos outros. O problema é pra quem abriremos nosso coração? Tiago 5:16, nos aconselha: "Façam disso uma prática comum: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por DEUS é poderosa e vitoriosa". (A Mensagem).

8. A vontade de DEUS transcende através de nossa vida e do próprio testemunho de se conhecer Sua vontade.

Se você é salvo, o Espírito Santo habita em sua vida, você também tem o poder para que a vontade de Deus seja revelada;

Atos 1:8 no declara que testificaremos a vontade de DEUS, vejamos: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra";

Ainda Marcos 16:17-18, nos relata: "E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão".

A vontade de DEUS para nossa vida está bem mais perto do que imaginamos. Ela nos cerca e nos reveste, ela está tão próxima ao ponto de ser apalpada, compreendida e vivida. A vontade dEle é Rhema[1], é vida e vida abundante.

Que Ele nos de discernimento para compreendermos a Sua vontade!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bíblia na Linguagem de Hoje. Disponível em: < https://www.bible.com/pt/bible/211/E PH.5.17.ntlh>. Acessado em: 15 fev. 2018.

Bíblia O Livro. Disponível em: . Acessado em: 10 fev. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

SHEDD, Russel P. A Bíblia Vida Nova: Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Ed. Revista e atualizada no Brasil. São Paulo: Vida Nova, 1995.