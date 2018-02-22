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Robinson L Araujo

FORTALECENDO O RELACIONAMENTO DENTRO DO CASAMENTO

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 22/02/2018 às 17:01

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Vivemos uma época onde os relacionamentos não têm durado muito tempo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta, um aumento de 4,7% em relação a 2015  no número de crescimento de casais que se divorciaram1. Pessoas se casam e nas primeiras dificuldades desistem e se separam. Por vezes, acabam feridas e assim, vão à busca de um novo relacionamento. É cada vez mais raro se encontrar casamentos de longos anos, e a pergunta é: por quê os casamentos tem se desfeito? 

Algo importante e que devemos ter em mente é: dentro de um relacionamento deve haver crescimento. Importante citar o que o Apóstolo Paulo diz Efésios 4:15-16, que afirma:

Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor — à semelhança de Cristo, em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor.

Por vezes, se tem uma "ilusão" de que o casamento vai me trazer felicidade pessoal, sendo tudo a mais doce maravilha - e, afirmo que é prazeroso. Mas, devemos ter em mente que casamos para que os desejos do meu cônjuge sejam realizados e não o "meu desejo", passa-se a abrir mão do individualismo para satisfazer o parceiro e afirmo não ser nada fácil. Paulo advertiu, começa o ciclo do crescimento e não se pode mais agir como uma "criança", onde: eu quero, é meu, eu vou...

Sendo assim, quero tratar de três princípios que devemos nos atentar para que tenhamos um casamento saudável e duradouro.

 

1. Amadurecimento na Comunicação.

O Apóstolo Tiago 1:19-20 nos adverte: "amigos, nunca se esqueçam: aprendam a ouvir primeiro e a falar depois, e não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de DEUS".

A definição sociológica da comunicação é: "processo pelo qual idéias e sentimentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando-se possível a interação social". Também seu significado2  é: uma palavra derivada do termo latino "communicare", que significa "partilhar, participar algo, tornar comum". Desde o princípio dos tempos, a comunicação foi e é de importância vital, sendo uma ferramenta de integração, instrução, de troca mútua e desenvolvimento. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor que descodifica (interpreta) uma determinada mensagem. 

Há diversas maneiras de nos comunicarmos, sendo de forma escrita, verbal, por sinais, gestos, demonstrando sentimentos, etc. agora, o que o comunicador deve ter em mente é que, a sua maneira de se comunicar deve ser de modo claro, sem interrupção e que não gere dúvidas para quem receberá a comunicação.

É necessário que se mantenha uma comunicação aberta dentro do casamento, expressando seus sentimentos, suas preocupações, seus desejos, sonhos, medos, frustrações. Ela deve ser VERDADEIRA.

A mulher e o marido devem ser verdadeiros na comunicação entre si, afastando toda a mentira ou comportamento que possam causar sensação de "engano". Um exemplo que podemos citar e, você pode até acha que seria "invasão de privacidade" é com relação aos nossos celulares, manter mensagens secretas e a distância que o parceiro deve manter do meu aparelho.

Sendo assim, tenhamos como meta as palavras de Tiago para que tenhamos uma comunicação perfeita dentro de nosso relacionamento: Prontos para ouvir, tardio para falar e para se irar.

 

2. O Dinheiro não é o Verdadeiro Tesouro Dentro de um Relacionamento.

Para que queremos ter dinheiro? Para que eu tenha uma vida tranquila, conforto e atender minhas necessidades ou para satisfazer o desejo consumista do que falam ser essencial para minha vida? 

Por vezes, o correr atrás do dinheiro, acaba por consumir todo o nosso tempo dentro do casamento. O casal pouco se encontra, pelo fato de trabalharem e buscarem mais dinheiro. 

Algumas observações que podemos fazer quanto aos adquirir dinheiro, riquezas:

a) Não devemos nos moldar aos padrões do mundo - Gosto muito do texto de Romanos 12:2, que nos fala: 

Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade.

Não devemos no moldar a exigência da propaganda, onde o que é melhor hoje, amanhã não o é mais, devido à tecnologia. Não podemos nos tornar "escravos" do consumismo.

b) Onde deve estar nossa riqueza? - Mateus 6:19-21 ainda nos alerta:

Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou — pior! — roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará a salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro; e é lá que acabarão indo parar.

Ter dinheiro é bom, mas a maior riqueza é aquela que ninguém poderá roubar, os juros consumir ou ser confiscada. A maior riqueza que se pode acumular dentro de um casamento é aquela de satisfação interior, demonstrado pela cordialidade, carinho, respeito, amor. Sentimentos que nenhum valor pode pagar.

c) Não devemos estar ansiosos por coisa alguma - Mateus 6:25-26, que nos afirma:

“Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago! Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam! Olhem para as aves, livres e desimpedidas: não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas, aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos!

Sofremos muitas vezes por antecipação, prejudicando nossa saúde física, mental e espiritual, trazendo reflexos dentro do casamento que acabam por levar a um esfriamento no relacionamento e o desejo de não querer mais.

d) Devemos estar contentes com o que temos, não importando as circunstâncias - Estar contente com o que temos é diferente de nos acomodarmos. O Apóstolo Paulo, nos dá seu exemplo citado em Filipenses 4:11-13, que afirma:

De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou.

Fazer de nossa casa, mesmo que simples, o melhor lugar do mundo para se estar; saber que não tenho o melhor carro, mas o que tenho me leva onde preciso; que não tenho tudo o que gostaria, porém gosto de tudo o que tenho.

e) O perigo de se querer muito dinheiro - I Timóteo 6:9-10, nos declara:

Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida

Quando se obtêm, acha-se que se obtêm poder - "Eu posso". Como diz um ditado popular: dinheiro não aceita desaforo! Acha-se que não precisam das pessoas, do cônjuge, dos pais, dos amigos e pior, de DEUS.

f) Como dinheiro não aceita desaforo, é preciso ter um orçamento - O livro da Sabedoria, no capítulo 22 de Provérbios, verso 7,nos assevera: "Os pobres são dominados pelos ricos; quem toma emprestado fica nas mãos deles".

Sendo assim, precisamos como casal, ajustar as contas, aguardar o momento certo, não ser levado pelos impulsos do desejo que, acabam nos levando ao endividamento e atrelados ao mercado financeiro, escravos de juros cada vez mais exploratórios.

 

3. Dentro de um Relacionamento Conjugal, Deve a ver Sexo.

Uma pergunta importante que se deve fazer antes de se casar, creio que deveria ser: Por que eu quero me casar? Muitas respostas podem surgir com suas afirmações e, sendo uma delas para o ato conjugal, fazer sexo.

Vejamos o que I Coríntios 7:1-5 nos adverte:

Passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram. Primeira: é bom ter relações sexuais? Sem dúvida, mas de maneira certa. É bom estar casado, tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena num mundo de desordem sexual. O leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade — o marido procurando satisfazer a esposa, a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para “brigar por direitos”. O casamento é uma decisão de servir a outra parte, na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem e se for para algum propósito de jejum e oração — mas apenas em ocasiões assim. Depois voltem um para o outro. Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos.

No referido texto, em virtude da imoralidade e a fornicação, ele aconselha que se case, sendo assim, o sexo é para o casamento.

Então você me pergunta: Não posso dar uma "ficadinha" ou um "pulinho" com ninguém? A vida é minha e eu faço o que quero. É verdade, mas não podemos de deixar claro que existem as consequências, como por exemplo, um filho antes do planejado.

É no sexo que o casal se completa. Ele é a legitimação de que os dois se tornam uma só carne. Vejamos: "Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa. E os dois se tornarão uma carne". (Gênesis 2:24). Sexo é mais do que pele sobre pele: é tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está nas Escrituras: "Os dois se tornam um". (I Coríntios 6:16). 

Antes de finalizar, ainda compartilho Hebreus 13:4, que afirma: "Honrem o casamento e mantenham a pureza sexual entre marido e esposa. DEUS não aprova o sexo casual e ilícito. DEUS abençoa e aprova o sexo dentro do casamento, onde a satisfação e o prazer completam o amor e a entrega entre os dois. 

 

 

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

 

CITAÇÕES

1. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/brasil-registra-queda-no-numero-de-casamentos-e-aumento-de-divorcios-em-2016

2. https://www.significados.com.br/comunicacao/

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