Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:30

Buscar

Últimas notícias
X

Robinson L Araujo

AMAI-VOS UNS AOS OUTROS, COMO EU VOS AMEI

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 02/03/2018 às 12:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Existe um refrão de uma música que diz: "É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã[1]". Como amar uma pessoa intensamente como se o amanhã não viesse? A palavra de DEUS em João 13:34-35 nos afirma: "Deixem-me dar a vocês um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros".

Realmente é uma passagem intrigante, amar alguém da mesma forma que DEUS me ama. Geralmente vemos as pessoas em patamares superiores, apáticas e outros adjetivos... Já sei: e se ela me decepcionou, magoou e praticou infinitas ações negativas direcionadas a mim ou a outras pessoas, ainda assim, preciso amá-la? É, contrária a nossa natureza, é preciso afirmar que a resposta é sim. Amá-la da mesma forma como o Senhor nos amou e ama.

Fiquei pensando, como amar da maneira que lemos, pois escrever é fácil. Qual o exemplo a buscar que seja palpável e esteja próximo de nós já que, DEUS está lá nas alturas, e cá prá nós: Ele é DEUS e age diferente de nós!

Busquei na Sua palavra e pude encontrar um modo de vida verdadeiramente cristã. Embora sejamos confrontados com uma moral tão sublime exigente que parece totalmente impossível, não ficamos impressionados com o estilo de vida que Cristo nos apresentou. Ele nos apresenta que o padrão de estilo de vida cristã e o amor que devemos ter com o nosso semelhante é o amor Ágape, apresentado em João 15:13, que afirma: "Dêem a sua vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando". Mas, como desenvolver esse amor humanamente?

Acredito que a resposta possa estar em Mateus 18:4 e Marcos 10:14b-15, um exemplo que Jesus nos mostra claramente: Sermos como crianças. "Quem se tornar simples de novo, como esta criança, será o maior no Reino de DEUS" e "O Reino de DEUS é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção: se vocês não aceitarem o Reino de DEUS com a simplicidade de uma criança, nunca entrarão nele".

Sermos como uma criança! Essa é a resposta e o exemplo que devemos seguir. Podemos comparar ao amor de Jesus Kenosis, total auto-esvaziamento. É muito simples de ser entendido: uma criança pode até mesmo brigar com seu coleguinha, ser repreendido por seu pai e outro adulto, mas logo é esquecido e ele não guardará ódio e nem rancor, estará brincando e dando atenção. Diferente de nós adultos.

Confesso que é preciso certo tempo para assimilar tudo aquilo que é exigido de nós, como por exemplo, o texto de Mateus 5:38-42, que nos diz:

 "Este é outro ditado antigo que merece nossa atenção: 'Olho por olho, dente por dente'. Pergunto se isso nos leva a algum lugar. Aqui esta o que proponho: não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulhe para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente".

Somente quando nos tornamos como criança, podemos viver o exemplo que Cristo nos propõe! Ainda Michel Quoist[2] diz: "Estamos contentes com nossa vidinha decente. Estamos contentes com nossos bons hábitos: nós os tomamos por virtudes. Estamos contentes com nossos pequenos esforços: nós o tomamos por progresso. Estamos orgulhosos com nossas atividades: elas nos fazem pensar que estamos nos doando. Estamos impressionados com nossa influência: imaginamos que ela transformará vidas. Estamos orgulhosos do que damos, entretanto ocultamos o que retemos. Podemos até mesmo estar confundindo um conjunto de egoísmos coincidentes com a verdadeira amizade".

Muitas vezes a Palavra de DEUS nos diz coisas que verdadeiramente não queremos ouvir. Mas, é preciso nos esvaziarmos de nosso eu, orgulho e vontades próprias para que possamos nos tornar como crianças e viver como o Senhor quer que vivamos: um evangelho sem mentiras.

Sendo como criança, tenho a possibilidade de viver o que Pedro perguntou a Jesus em Mateus 18:21 "Neste instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho que perdoar o irmão que me prejudica? Sete?". Jesus de imediato lhe responde no versículo 22: "...Sete é pouco. Tente setenta vezes sete". Talvez para se esquivar de se tornar como crianças, Pedro fez essa pergunta. Pergunta essa que nos fazemos dia-após-dia. Somente sendo como criança, podemos chegar a esse coeficiente colocado por Jesus.

A estrutura da igreja, que somos nós, deve revelar a marca do amor de Jesus Cristo por meio e através de nossa vida. Se ignorarmos poderemos nos tornar pouco confiáveis e convincentes para a pregação do evangelho do Reino.

Tenho aprendido a amar como Cristo amou. Confesso: não é fácil, mas chego a conclusão que não é impossível, basta queremos. Mas e se alguém que me ofendeu não fizer o mesmo que tenho tentado fazer? A resposta é: não é problema seu. Faça simplesmente o que o Senhor quer e o mais, Ele mesmo fará.

Que possamos refletir sobre o assunto e pedir que o Senhor nos perdoe e nos ensine a amar as pessoas na intensidade que Ele nos ama. Só assim teremos coragem para executar.

 

BIBLIOGRAFIA

Disponível em: < http://slideplayer.com.br/slide/374734/>. Acessado em: 02 mar. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

 

[1] Pais e Filhos - Legião Urbana

[2]  Presbítero e escritor francês.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Robinson L Araujo

A VIVÊNCIA FAMILIAR EM TEMPOS DE QUARENTENA

Robinson L Araujo

EM TEMPOS DE PANDEMIA, O LAR DEVERIA SER O MELHOR REFÚGIO.

Robinson L Araujo

DEUS, FAMÍLIA E COVID-19!

Robinson L Araujo

PÓS-MODERNIDADE, SEXUALIDADE, CULTURA, IDEOLOGIA DE GÊNERO E A IGREJA

Publicidade

Robinson L Araujo

Na Longa Estrada da Vida...

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo