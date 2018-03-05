QUAL A MOTIVAÇÃO QUE TEM LEVADO PESSOAS NA BUSCA DE DEUS?

Vivem-se dias realmente difíceis. Dias em que a Sã Doutrina tem sido colocada em "xeque" nos ajuntamentos de pessoas, motivadas em apresentar louvores a DEUS. Dias em que pessoas são convidas para irem na “igreja”, não com o propósito de se conhecer ao Senhor Jesus Cristo como Senhor de sua vida e caminhada; não mais com a finalidade de serem libertas de sua vida de afastamento do Senhor.

Ora, o que se assiste são pessoas preocupadas em levar outras para que conheçam o poder da pessoa que está pregando; para alcançar a cura; sair da crise financeira; do desemprego; receber revelações e de tudo aquilo que trará prazer ao homem, menos o abandonar sua vida de pecado.

DEUS está se cansando disso tudo, tenha certeza. Poder-se-á afirmar de forma categórica, não sendo uma blasfêmia, como muitos podem achar. Essa afirmação está alicerçada nas Escrituras, no manual de fé e conduta. Sendo assim, veja o que o Profeta Isaías 1:13-17, adverte:

“Chega de joguinhos religiosos! Não suporto mais essa encenação: Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões — não aguento ouvir falar em reunião! São reuniões para isto, reuniões para aquilo. Chega de reuniões! Vocês me cansaram! Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência; eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas, e suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem! Limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam ‘não’ para o mal. Aprendam a fazer o bem. Trabalhem pela justiça. Ajudem os oprimidos e marginalizados. Façam alguma coisa pelos sem-teto. Levantem a voz em favor dos indefesos”.

A Igreja que agrada a DEUS é contrária a tudo que Ele próprio determina para que Isaías transmita ao povo. A Igreja que move o coração do Senhor está preocupada em que, as vidas sejam transformadas. Ela não leva as pessoas a buscarem somente o material, aquilo que não se levará para a eternidade, aquilo que a traça e a ferrugem consumem e o ladrão rouba.

O povo de Israel errou quando abandonou o Senhor e Seus mandamentos, deixaram o que era puro e se contaminaram com aquilo que era abominação ao Senhor e pior, se aliaram as falcatruas dos deuses pagãos e começaram a praticar os mesmos erros e pecados.

Por vezes, a preocupação hoje em dia é a busca numerosa de pessoas, oferecendo um evangelho “barato” e sem compromisso. Basta uma oração ou não quebrar o elo da corrente. Pelo contrário, precisa-se urgentemente quebrar os elos das correntes que tem aprisionado as pessoas em factícios religiosos, descompromissados com a Verdade.

O fato é que o próprio DEUS ainda adverte que está ao ponto de virar o rosto e não dar mais ouvido as suplicas realizadas. A razão é drástica e forte: “...vocês têm trucidados pessoas...”. O verbo trucidar tem o significado de matar com crueldade e selvageria[1]. Não se tem dado condições para que, pessoas se defenderem na fé, busquem a verdade do Evangelho, por não conhecerem a Palavra do Senhor. Sendo que a Sua Palavra que é poder transformador, deixou-se de ser ensinada.

Por que isso tem ocorrido? Um fato que se deve observar é a vivência da "religiosidade". Veja o alerta que Isaías 1:11-12, apresenta:

“Por que esse frenesi de sacrifícios?”, o Eterno está perguntando. “Não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados, de carneiros gordos e bezerros rechonchudos? Não acham que já estou cheio de sangue de bois, de carneiros e de bodes? Quando vocês se apresentam a mim, quem deu a idéia de agir desse jeito, Correndo pra cá e pra lá, fazendo isto e aquilo, essa agitação inútil no lugar do culto?”

O que Ele acaba por afirmar é que, não se pode levar a Igreja a uma religiosidade idólatra. Existe uma preocupação em mostrar uma "santidade" artificial; que a vida é bela; que se pode andar em carruagens resplandecentes dentro das reuniões do templo, mas, quando se sai para fora, as pessoas que nos olham, acabam por perguntar e questionar a vida cristã. São os piores: devedores, pagadores, patrões, funcionários, pais, filhos, mas dentro do templo, apresentam uma vida santa.

Em Jesus Cristo a Igreja é liberta, o preço da religiosidade já foi pago na cruz do calvário, onde as máscaras foram retiradas e tudo se fez novo dentro de cada ser. O sacrifício não é mais externo, nas aparências diante do sacerdote. O sacrifício é diário e a transformação passa a ser de dentro para fora. Romanos afirma em 12:1, que diz: “E assim, irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que dêem as vossas vidas a Deus. Que elas sejam como que um sacrifício vivo, santo, para Deus - o tipo de sacrifício que ele aceitará[2]” (O Livro).

O sacrifício que Ele se agrada, é a entrega diária das atitudes e emoções. Não é externo, é interno, porém reflete no externo como transformação e não um simples teatro.

Ainda em Isaías, Ele nos adverte em 1:2-4 quando afirma:

Céus e terra, vocês são o júri. Ouçam a causa que o Eterno está apresentando: “Tive filhos e os criei bem, mas eles se voltaram contra mim. O boi sabe quem é seu dono, o jumento conhece a mão que o alimenta, Meu povo perdeu completamente o rumo. Que vergonha! Vivem fugindo do Eterno, enganados, cambaleando sob o peso da culpa. Bando de crápulas, gangue de baderneiros! Meu povo virou a cara para mim, o Eterno — deram as costas para o Santo de Israel: eles se foram e nem mesmo olharam para trás.

É preciso reconhecer o verdadeiro Líder que está sobre a vida daqueles que vivem uma vida em santificação. É preciso que se deixe a vida de busca exteriores e bens que são perecíveis, pela vida que transforma vidas. Não adianta o líder da casa buscar tão somente promessas e é estúpido com a esposa e filhos, que não dá um testemunho de transformação, não passará de vaidade e, como o Livro de Eclesiastes afirma, tudo acaba sendo vaidade, como correr atrás do vento..

Ainda em Isaías 1:5-6, o Senhor trás a seguinte palavra:

“Por que insisto em me importar com vocês, Se vocês teimam em seguir os próprios caminhos? Vocês continuam batendo a cabeça contra o muro. Tudo em vocês é autodestruição. Da ponta dos pés até o alto da cabeça nada está bem: Machucaduras, escoriações, feridas abertas, não cuidadas, não lavadas, não tratadas.

A melhor afirmação é que: Ele ainda se importa com todos. O que se precisa de fato, é deixar que o Senhor aja na vida. As feridas internas precisam ser lavadas, tratadas e curadas. É preciso deixar de seguir os próprios caminhos para estar disponível em ser realmente cuidado por Ele. Chega de bater com a cara no muro, é preciso rever e se preciso, mudar as motivações que levam a cada na busca de DEUS.

O Senhor quer que se faça a mesma afirmação que o profeta fez, sendo: “Sim, de fato, Deus é minha salvação. Eu confio nele, não vou ter medo. O Eterno — sim, o Eterno! — é minha força e minha canção, e — o que é melhor — minha salvação”. (Isaías 12:2)

O que se deve deixar bem claro é a não generalização. É importante que se busque a sabedoria. Sábio é aquele que aprende com o erro de outros, já cometido e, por meio deles, caminha-se com a vontade de não errar.

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

O Livro. Disponível em: . Acessado em: 12 jan. 2018.