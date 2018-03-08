AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES

É sabido que todo dia é dia das mulheres, quando elas devem ser respeitadas, valorizadas e amadas. Antes porém, gostaria de escrever um pouco da história e porque foi convencionado a data de 08 de março, como Dia Internacional das Mulheres.

História do 8 de Março

O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres (principalmente nos EUA e Europa) por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se estenderam até as primeiras décadas do XX.

No dia 8 de março de 1857, trabalhadores de uma indústria têxtil de Nova Iorque fizerem greve por melhores condições de trabalho e igualdades de direitos trabalhistas para as mulheres. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. Em 8 de março de 1908, trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova Iorque, fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto feminino e fim do trabalho infantil. Este movimento também foi reprimido pela polícia.

No dia 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores (maioria mulheres) morreram queimados num incêndio numa fábrica de tecidos em Nova Iorque. As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança no local. Como reação, o fato trágico provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança de trabalho, gerando melhores condições para os trabalhadores norte-americanos.

Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres e como forma de obter apoio internacional para luta em favor do direito de voto para as mulheres (sufrágio universal). Mas somente no ano de 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, que a ONU (Organização das Nações Unidas) passou a celebrar o Dia Internacional da Mulher em 8 de março.

Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nesta data foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos no executivo e legislativo.

Após esse pequeno relato o porquê do dia 08 de março ser escolhido como o Dia Internacional das Mulheres, gostaria de apresentar três mulheres na história da Bíblia Sagrada e suas qualidades e virtudes. Três mulheres para serem seguidas. Sendo assim, vejamos:



1. ANA – A característica que gostaria de citar de Ana é a ORAÇÃO

Sua história está escrita no livro de I Samuel 1. Esposa de Elcana, ela não podia ter filhos. Em sua época, era humilhação a mulher ser estéril. A sua rival Penina – Naquela época o homem tinha mais de uma esposa – provocava e debochava de Ana. No verso 6, nos afirma: “As coisas complicavam-se ainda mais porque Penina provocava Ana e a humilhava pelo facto de ser estéril”.

Ainda nos versos 9 e 10, descreve: “Uma noite depois de jantar, quando foram a Silo, Ana dirigiu-se ao tabernáculo. Eli, o sacerdote, encontrava-se sentado no lugar habitual, ao lado da entrada. Ana encontrava-se profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto orava ao Senhor”.

No verso 15, depois de ser confundida pelo profeta Eli como estivesse bêbada, ela afirma: “senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não ebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando minha aflição ao Senhor”. (A Mensagem).

Ainda nos versos 19 e 20, afirma que:

Toda a família se levantou cedo na manhã seguinte, e foi ao tabernáculo adorar o Senhor mais uma vez, regressando depois a Ramá. Elcana e Ana foram deitar-se e o Senhor tomou em consideração o pedido dela. Ao cabo do tempo próprio nasceu-lhe um menino, a quem chamou Samuel , porque o pedi ao Senhor, disse ela.

O que tem afligido o seu coração? Quais são suas angustias, problemas, decepções, que tem levado você ao ponto de se sentir até mesmo desprezada? Busque ao Senhor, se derreta diante dEle em oração. Apresente seus problemas a Ele.

2. ESTER – A característica que gostaria de citar de Ester é a CORAGEM

Sua história está escrita no livro de Ester. Após o rei Xerxes oferecer uma festa em seu palácio, convidou sua esposa a rainha Vasti para que todos pudessem admirar sua beleza. Ela se recusou e acabou sendo substituída por Ester, sobrinha de Mardoqueu, que era judeu. Um certo dia, informado da trama de um dos homens de confiança do rei, por nome de Hamã, Mardoqueu se dirigiu a rainha Ester informando que Hamã exterminaria os judeus e que ela procurasse o rei, pedindo clemência.

Existia um problema. Vejamos o que nos fala Ester 4:11:

Todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que, para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetrar sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando-o à morte, exceção feita somente àquele para o qual o rei estender seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida. E eis que são já trinta dias que não sou chamada junto ao rei.

Sendo assim, Ester pediu para que todos intercedessem a DEUS por ela e teve coragem de ir a procura do rei. Vejamos o que nos fala o verso 16: “vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. Se eu tiver de morrer, morrerei”.

Qual o problema que tem levado você a temer? Veja o exemplo de Ester e encare o problema, não se abale, não se amedronte, porém, antes mesmo de ter coragem, ela fez como Ana, orou ao Senhor.



3. MARIA mãe de Jesus - A característica que gostaria de citar de Maria é BEM AVENTURADA

Sua história é apresentada no livro de Lucas 1:26-33, que nos fala:

No sexto mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galiléia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: “Alegre-se! Como você foi agraciada! Agraciada pelo belo agir de Deus! Deus está com você!”. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. Mas ele a tranquilizou: "Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa: você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado ‘Filho do Altíssimo’. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre — E o seu Reino jamais terá fim”.

Havia um problema para Maria. A Lei dizia, naquela época, que se a mulher ficasse grávida antes do casamento, ela deveria ser apedrejada. Ela correria esse risco, mas não teve medo. Aceitou o desafio e diante da oportunidade, se alegrou com a notícia e estava disposta a enfrentar todos os riscos pois, sabia que o Senhor estaria com ela.

Como Maria, esteja sempre DISPONÍVEL para ser usada pelo Senhor, não tenha medo dos desafios ou das injúrias que poderão surgir. DEUS é responsável por você.

Para finalizar, a todos nós, que possamos não somente no dia 08 de março mas sempre, todos os dias, ter a certeza de: “Uma boa mulher é difícil de encontrar, ela vale muito mais que diamantes. DÊ a ela tudo que ela merece! Adorne sua vida com elogios”. (Provérbios 31:10,31)

Feliz dia Internacional das Mulheres.



BIBLIOGRAFIA

História do Dia Internacional da Mulher. Disponível em: <https://www.suapesquisa.com/dia_internacional_da_mulher.htm>. Acessado em: 08 mar. 2018.

O Livro. Disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/ol/>. Acessado em: 08 mar. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.