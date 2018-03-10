SENDO UM LÍDER USADO POR DEUS - Parte I

INTRODUÇÃO

Hoje, muitos buscam o papel de liderança. Engana-se aquele que acha ser o líder um mandão, o sabe tudo, o inquestionável. Liderança é sinônimo de SERVIR! Não importa a área, se secular ou eclesiástica, o verdadeiro líder é aquele que está disposto a servir outras pessoas.

A Palavra de DEUS acaba afirmando: “E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao SENHOR, e não aos homens, Sabendo que recebereis do SENHOR o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis”. (Colossenses 3:23-24). Fato é que, em Romanos 13:1, acaba reafirmando: "Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores; porquanto, não, há autoridade que não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Ele".

DEUS tem escolhido pessoas para cumprimento de Seu propósito aqui na terra: "Sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de DEUS Pai".

Sendo assim, existe a necessidade de se preparar e entender esse propósito. Para que se ponha em prática e seja um líder usado por DEUS, é importante responder a seguinte pergunta: O que é estar crucificado com Cristo, para ser um líder a Sua semelhança?

1. POR QUE VOCÊ FOI ESCOLHIDO?

Talvez seja a pergunta que você esta se fazendo agora!

A palavra de DEUS inicia falando: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim”. (Gálatas 2:20 - ACRF).

Em outra tradução, o apóstolo Paulo reafirma:

Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês: não estou mais tentando impressionar DEUS. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é “minha”, mas é vivida pela fé no Filho de DEUS, que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. (Gálatas 2:20 – BLC).

Você assumiu uma posição, porque foi escolhido por DEUS, por estar crucificado com Cristo na cruz do calvário e não é você quem vive, mas Cristo vive em ti, sendo assim, o Senhor não exitou em te escolher, em te separar para O servir e servir a outras pessoas no seu trabalho, na escola, na Sua Igreja.

Ainda em Isaías 43:1-4,conclui-se:

Mas agora esta é a mensagem do Eterno, do DEUS que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel: Não tenham medo, eu os redimi. Eu os chamei pelo nome. Vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço, em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída – Por que eu sou o Eterno, o seu DEUS pessoal, o Santo de Israel, seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por vocês; todo o Egito e ainda a Etiópia e Sebá! Vocês significam muito para mim! Sim, eu os amo tanto assim! Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta; trocaria a criação inteira só por vocês.

Sendo escolhidos pelo Senhor, Ele afirma e da algumas garantias quando separa aqueles que estarão na posição de líderes, quando se é escolhido por Ele. Sendo assim, citar-se-á algumas prerrogativas que trás garantia aos escolhidos:

1.1 - Não tenha medo, fui Eu quem te redimiu[1]. Foi DEUS quem te tirou das garras do inimigo, te resgatou, por que temer? Muitas vezes, a natureza humana, a incerteza acaba por trazer o medo. Mas é possível afirmar: Não tenha medo! DEUS separou você, Ele quer usar você para a realização da Sua obra;

1.2 - Ele chamou você pelo seu nome. Quando se alguém pelo nome é porque, no mínimo se conhece a pessoa que é chamada. Ninguém chama uma pessoa sem saber e a conhecer. DEUS conhece a cada um de tal maneira, que Ele chama a todos pelo nome. Quando chama-se pelo nome, é certeza de falta de dúvida, pois sabe-se a quem chama, com quem se quer falar e o Senhor não tem dúvida nenhuma de ter escolhido a Você;

1.3 - Somos dEle. Que maravilha poder ser do Senhor, ser escolhidos por Ele e ser posse dEle. É gostoso quando, ao falar, se utiliza um pronome possessivo, como por exemplo: meu carro, minha casa, meus bens..., imagine a alegria do Senhor em afirmar para todos aqueles que queiram ouvir ou não queiram, como o próprio Diabo (inimigo) tem que escutar: “Esse é meu, foi escolhido por Mim”, afasta-se dele;

1.4 - Sou o Teu DEUS pessoal, o Teu Salvador! Que maravilha quando se tem a certeza de estar junto de um DEUS verdadeiro. Não sou eu quem fala, é DEUS que nos afirma: Sou Teu DEUS, mas não um deus qualquer, Sou um DEUS pessoal, porque cada um é diferente do outro. Ele não julga pelo montante, por massa e sim, individualmente;

1.5 - Pagou um alto preço por você. DEUS pagou nada mais, nada menos, com a vida do Seu Filho Jesus Cristo, não existe valor para o preço de sangue. Ter a garantia que ninguém mais poderá nos comprar, ninguém mais poderá cobrir a oferta, o lance, a duplicata, o preço que DEUS pagou por você.

1.6 - Trocaria tudo por você. Ninguém e nada é mais especial para DEUS do que você! A criação, o mundo, tudo fica em segundo plano, quando Ele se dirige a você. Sendo assim, afirma a garantia de Sua fidelidade para conosco.

2. CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS QUANDO SE ESTÁ A FRENTE, COMO LÍDER

Algo importante deve ser afirmado. O líder jamais poderá andar sozinho, como se não precisasse de ninguém mais! É Preciso que pessoas estejam ao lado, para ajudar, para compartilhar, buscar ajuda, tirar dúvidas, dividir o fardo, ao ponto de se tornar pesado de mais.

Analise o que o sogro de Moisés, Jetro, disse a ele, quando o viu julgando sozinho todo aquele povo de Israel, decidindo, orientando, aconselhando:

E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo; e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto, que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até à tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim, para consultar a Deus; Quando tem algum negócio vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo; porque este negócio é mui difícil para ti; tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus; E declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza; e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinqüenta, e maiorais de dez; Para que julguem este povo em todo o tempo; e seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem; assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus to mandar, poderás então subsistir; assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito; E escolheu Moisés homens capazes, de todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo; maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinqüenta e maiorais de dez. E eles julgaram o povo em todo o tempo; o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. (Êxodo 18:13-26 - ACRF).

É PRECISO:

2.1 - Aprender a dividir as tarefas – O ministério não é seu, você não é único, existem pessoas capacitadas pelo Senhor, para que te ajude. Quando se age dessa forma, acaba-se por ficar cansado, perde-se o tempo para com a família, para o lazer, para aprimoramento de conhecimentos, estudos dentro da Palavra na intenção de se conhecer mais de DEUS. Precisa-se aprender a dividir aquilo que DEUS tem colocado nas mãos. Mas como bons mordomos, é preciso escolher a quem o Senhor quer usar.

A pessoa que DEUS quer usar é diferente daquela que se acha que DEUS vai usá-la. Geralmente, quando escolhe-se pessoas para estarem juntas no caminhar, acabam sendo escolhidas aquelas que nos agradam, que dirigem palavras bonitas, que engrandecem o “ego” e o “eu” daquele que a escolheu. DEUS não escolhe assim, olhe o versículo 21, que afirma: - “E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza; e 25 – “Escolheu aos homens competentes em todo o Israel e os nomeou líderes sobre o povo” ( BLC).

2.2 - Ser humilde – Você deve saber a hora que precisa de ajuda. Muitas vezes busca-se ouvir somente DEUS, mas Ele acaba falando pela boca de outras pessoas. Sendo assim, deve-se ter a humildade de escutá-las e compreender que DEUS as usa para falar ao coração, como Moisés ouviu seu sogro Jetro.