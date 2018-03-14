A LOUCURA DA CRUZ

É possível imaginar o quanto é loucura aos olhos humanos a mensagem da cruz. Acreditar que em tempos atrás, um DEUS veio em forma de homem para doar a Sua vida em favor da minha, sem hesitar, por compaixão e tendo como finalidade a restauração da comunhão perdida pela desobediência do próprio homem.

Uma loucura que nos leva a olharmos para ela a ponto de sermos atraídos para ela ou a repudiarmos, por meios de nossas escolhas e o livre arbítrio de nossa vontade em aceitar ou não tamanho sacrifício.

Vários significados a revelam, como por exemplo, em sentido figurado, sendo usada para expressar um sofrimento, tribulação ou agonia: "Não posso fazer nada a respeito disso, é a cruz que eu tenho que carregar".

A cruz que iremos tratar vem a ser aquela que em seu meio, esteve pendurado o Filho de DEUS, sendo Jesus de Nazaré.

Vários são os tipos de cruzes, sendo citados:

É possível a definição de um simples madeiro onde os Romanos crucificaram a Cristo. Atos 5:30, afirma: "O DEUS de nossos pais ressuscitou Yeshua, a quem vocês mataram, pendurando-o em uma estaca". (Bíblia Judaica).Existem vários tipos e formatos diferentes de cruz, como a cruz grega e a cruz latina, por exemplo. Na cruz grega, os dois traços têm o mesmo comprimento, enquanto na cruz latina o traço vertical é mais comprido que o horizontal. Também existem a cruz de Santo André, com forma de X e a cruz de Santo Antônio, em forma de T. Para os egípcios, existia o ankh, conhecida por alguns como cruz egipcía, que era o símbolo da vida[1].

Os escritores da Bíblia usaram duas palavras para falar do instrumento usado para matar Jesus. As duas palavras passam a idéia de apenas um pedaço de madeira, não dois. De acordo com o livro "A Crucificação na Antiguidade", a palavra grega staurós significa “um simples poste. Não é equivalente a ‘cruz’”. A palavra xýlon, usada em Atos 5:30, significa “simplesmente um poste ou uma estaca vertical onde os romanos pregavam os que tinham sido condenados à morte”.

A cruz era um instrumento de tortura e morte usado durante o tempo do Império Romano, sendo usado para aplicar a pena de morte a indivíduos que eram condenados pelas autoridades. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, os Romanos acabaram por banir esta forma cruel de punição.

Também, ao falar da morte de Jesus, a Bíblia cita uma Lei do antigo Israel apontada em Deuteronômio 21:22-23, que afirma:

Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado num madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-n aquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança[2].

O apóstolo Paulo, acaba por afirmar em Gálatas 3:13, quando escreve:

Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando Ele mesmo a absorveu. As Escrituras dizem: "Maldito é aquele que for pendurado num madeiro - em grego, xýlon". Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz: Ele se transformou em maldição e ao mesmo tempo deu fim a maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido. (A Mensagem).

Veja que, Paulo com o referido texto apresentado, deu a entender que Jesus morreu num madeiro, ou seja, num único pedaço de madeira. Ainda em Atos 10:39, acaba afirmação: "E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o num madeiro".

A cruz é um dos símbolos do Cristianismo. De acordo com a fé cristã, através da morte de Jesus na cruz e da ressurreição, todo aquele que crê pode obter a salvação e a vida eterna. A cruz é um dos símbolos mais importantes do Cristianismo, porque a morte de Jesus na cruz e a Sua ressurreição são o sacrifício que possibilitam o perdão dos pecados e reconciliação com Deus.

Após exemplos, até mesmo conflitantes com o que se prega a respeito do tipo de cruz o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, o Apóstolo Paulo, ainda afirma que a mensagem anunciada de um DEUS que morrera em uma cruz é loucura, vejamos em I Coríntios 1:18-21, quando afirma:

A Mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Está escrito: Destruirei a sabedoria dominante. Mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentido? O mundo, com sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus; por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice — pregação, acima de tudo! — para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. (A Mensagem).

Fato que Ele morreu pela humanidade. Sendo assim, João 3:16-18 nos afirma:

Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado; para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação; E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado.

Interessante o que o autor Wilson, em seu texto "A Loucura da Cruz"[3], acaba por afirma:

O problema é exacerbado quando nós consideramos que Deus tem revelado as profundezas da sabedoria supernatural em roupas de um trabalhador simples. Ele não falou conosco em “línguas de anjos” ou em “gemidos inexprimíveis”. Ao invés disso, ele tem empregado formas de pensamentos humanos e vocabulário “formal” para mudar os nossos caminhos maus e mexer nas nossas almas. Alguns diziam de Paulo, “Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes, mas, quando está presente, a sua pessoa é fraca e a palavra desprezível." (2 Coríntios 10:10 - Versão Católica).

Exatamente como é alguns acabam pensando que as paródias de profetas, e as palavras suaves, porém firmes, de um carpinteiro galileu viraram o mundo de ponta cabeça ao ser crucificado aquele que afirmava ser o Rei Eterno. E agora, a cruz é loucura? O que seria mais louco: aceitar a obra redentora da cruz ou achar que seria apenas mais uma história fantasiosa da mente humana.

Além disso, a história central da mensagem da cruz, para muitos, acaba por ser uma afirmação escandalosa de um DEUS que seria Salvador morrendo na cruz!

É uma escolha pessoal!

BIBLIOGRAFIA

Bíblia Judaica Completa: o Tanakh [AT] e a B'rit [NT]. Tradução do original para o inglês David H. Stern; tradução do inglês para o português Rogério Portella, Celso Eronides Fernandes - São Paulo: Editora Vida, 2010.

Bíblia Nova Versão Internacional. Disponível em: . Acesso em: 14 mar. 2018.

O Conceito da Bíblia CRUZ. Disponível em: . Acesso em: 14 mar. 2018.

O Significado da Cruz. Disponível em: . Acesso em: 14 mar. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

WILSON, Mike. A Loucura da Cruz. Disponível em: . Acesso em: 14 mar. 2018.