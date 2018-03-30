VIVENDO OS SONHOS DE DEUS

Sonhar! Quem é que não gosta de sonhar? Sonhar faz bem. Só sonha quem está vivo, com vida, disposto a viver os sonhos. Quando sonhamos, planejamos a melhor maneira de realizá-los, como por exemplo: estudos, uma casa, um casamento, uma carreira profissional, etc.

Também existem sonhos que não são planejados por nós, como por exemplo, os sonhos que DEUS tem para cada um. Ele nos criou para que vivêssemos os sonhos que Ele tem reservado. Ele tem escolhido você para que viva Seus sonhos.

Como exemplo, pode-se citar o personagem bíblico por nome Moisés, quando libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Com certeza, ele não havia sonhado em se tornar um líder, enfrentar a fúria de faraó. DEUS o escolheu e o capacitou para que Seus sonhos fossem realizados por intermédio da vida de Moisés ao povo de Israel.

Outro exemplo de personagem que viveu os sonhos que DEUS planejou para ele foi Josué e, gostaria de levá-lo a refletir um pouco sobre a maneira como ele foi escolhido, como recebeu a escolha, como ele próprio adentrou ao sonho e viveu aquele sonhos. Vejamos:

1. A ESCOLHA

Houve a necessidade de que a terra a qual DEUS havia prometido ao povo fosse espiada com a intenção de se planejar a conquista daquele local. De cada tribo que existia, sendo um total de doze, Moisés escolheu um representante e em Números 13:8,16 nos afirma: " Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué". (Bíblia - SBB)[1].

Sendo assim, Josué que tinha o nome de Oséias, era o representante da tribo de Efraim.

2. É PRECISO ACREDITAR E SABER QUE É POSSÍVEL

De todas as tribos que estavam ali, um representante foi escolhido para espiar a terra. Todos tiveram a mesma oportunidade, visão porém, reações diferentes. Vejamos o que diz Números 14:6-9::

Contudo, dois dos que tinham sido enviados a espreitar a terra - Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné - tiveram outra atitude. Rasgaram a roupa que vestiam em sinal de indignação e disseram ao povo: Olhem que essa terra que fomos ver, que temos diante de nós, é uma região maravilhosa! Não se esqueçam de que o Senhor ama-nos! Ele nos levará com toda a segurança para lá e a terra será nossa. É extremamente fértil; pode dizer-se realmente que produz leite e mel. Oh! Não se revoltem contra o Senhor; não tenham medo daquele povo. Eles são, afinal, o pão de que precisamos. O Senhor está conosco e por isso retira-lhes todo o apoio. Sobretudo não tenham medo deles (Bíblia - OL)[2].

Dos doze, somente dois acreditaram que o sonho de conquistar a terra seria possível. O restante encontrou dificuldades e levou o povo a acreditar que não seria possível e perigoso. Porém, Josué e Calebe, reagiram diferente, eles começaram a viver aquele sonho que DEUS os tinha reservado e acreditaram que além de conquistarem, não seria tão difícil assim a conquista.

3. AS DIFICULDADES SURGIRÃO

É necessário que se tenha por certeza, que a conquista e realização de sonhos, nem sempre será fácil. Dificuldades se levantarão no caminhar, tudo dependerá de como olharemos para cada uma delas.

Em Números 13:27-28, temos: "Deram-lhe conta, e disseram: Fomos à terra, a que nos enviaste, a qual, na verdade, mana leite e mel; este é o fruto da terra. Todavia o povo que habita nessa terra é forte, e as cidades são fortificadas e mui grandes; também vimos ali os filhos de Anaque". (Bíblia - SBB)

Embora tenham visto gigantes naquela terra, o produto da mesma era excelente e tinham a certeza da conquista.

Veja ainda Números 13:31-33:

Então Calebe tratou de tranquilizar o povo enquanto estavam todos ainda na presença de Moisés: Vamos e tomemos imediatamente posse da terra, com toda a confiança, porque seremos bem capazes de a conquistar! Não, nunca o poderemos!, diziam por sua vez os outros espias. É gente muito mais forte do que nós. Esmagavam-nos num instante! Era pois negativo o relatório dos espias: A terra está cheia de gente guerreira, fortemente defendida. Além disso até lá vimos alguns dos descendentes do Anaque, a antiga raça de gigantes. Nós parecíamos gafanhotos ao lado deles, tão altos e fortes eles eram! (Bíblia - OL).

Olha a diferença de olha: Enquanto Josué e Calebe viam a possibilidade de conquista, os outros dez espias se achavam como gafanhotos diante daqueles povo que habitavam a terra. Construíram barreiras na realização do sonho de conquista. Colocaram-se como incapazes e pequenos.

4. OS SONHOS QUE DEUS TEM SÃO PARA SEREM VIVIDOS

De ajudante, Josué é colocado como líder do povo de Israel após a morte de Moisés. O sonho começa a tomar forma, tudo depende de se olha para as dificuldades que surgem no caminhar.

Veja o que o Senhor fala para Josué, após assumir a liderança do povo. Livro de Josué 1:1-9, afirma:

Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, Deus falou àquele que tinha ido o ajudante de Moisés, e cujo nome era Josué, filho de Num, e disse-lhe: Moisés, o meu servo, morreu. Leva pois o povo a atravessar o Jordão para a terra prometida. Digo-te a ti o mesmo que disse a Moisés: Todo o sítio para onde fores será terra pertencente a Israel - desde o deserto do Negueve no sul até às montanhas do Líbano ao norte; e desde o Mar Mediterrâneo a poente até ao rio Eufrates no oriente, incluindo toda a terra dos heteus. Ninguém terá a força bastante para se opor a ti enquanto viveres, porque serei contigo tal como fui com Moisés; não te abandonarei nem te desampararei. Esforça-te e tem ânimo, pois que serás bem sucedido na chefia do meu povo; este conquistará toda a terra que prometi aos seus antepassados. Precisas apenas de ser forte e corajoso e de obedecer literalmente a todas as leis que Moisés te deu, visto que se fores cuidadoso no cumprimento de cada uma delas, tudo o resto te correrá bem. Lembra constantemente ao povo estas leis, e tu próprio deverás meditar nelas dia e noite, para teres a certeza de que lhes obedeces integralmente, porque só então terás sucesso. Sim, sê ousado e forte! Abandona o medo e a dúvida! Não te deves esquecer de que o Senhor está contigo para onde quer que vás. (Bíblia - OL).

Após a leitura do referido texto, é possível chegar às seguintes afirmações:

Moisés é morto: só não vive os sonhos aquele que está morto (ou fisicamente ou espiritualmente;

Não se pode ficar parado, é preciso avançar, marchar;

Barreiras terão que ser transportas (rio Jordão);

Aquilo que DEUS sonha para você é seu e de mais ninguém "Digo-te a ti...";

Ser forte e corajoso. Adjetivo substantivo. O Senhor quer que se demonstre: bravura, determinação, coragem que é contrário a uma pessoa medrosa. Anime-se (verbo imperativo afirmativo);

5. TER UM ALVO A SER ALCANÇADO E NÃO SE DESVIAR

Qual é o alvo a ser alcançado? Qual o sonho a ser conquistado? No texto, a conquista está condicionada a lembrar, meditar e obedecer, veja: "Lembra constantemente ao povo estas leis, e tu próprio deverás meditar nelas dia e noite, para teres a certeza de que lhes obedeces integralmente, porque só então terás sucesso".

Lembrar, meditar e obedecer - verbos no imperativo que aqui, são colocados em ação no:

Falar - Natural aquele que medita;

Meditar - Natural aquele que ama a Palavra;

Obedecer - Natural aquele que ama, medita e fala a Palavra.

Quando os verbos exemplificados são colocados em ação, existe a possibilidade de que se alcance e tenha sucesso e ser bem sucedido: "... só então terás sucesso".

6. MESMO ASSIM AS ADVERSIDADES PODEM SURGIR

Mesmo que o Senhor proporcione Seus sonhos para que seja vivido a cada um de nós, nada garante que será fácil como pôde ser visto até aqui. Adversidades surgirão no caminhar. Quando surgirem, tenha a certeza: "Sim, sê ousado e forte! Abandona o medo e a dúvida! Não te deves esquecer de que o Senhor está contigo para onde quer que vás".

Não perca o foco! Os sonhos que vivermos será sempre o que Ele tem para cada um de nós e não o que eu quero, veja o que Jeremias 29:11 nos afirma:

Porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nesses dias, quando orarem a mim, eu vos ouvirei. Encontrar-me-ão quando me buscarem de todo o vosso coração, com toda a diligência. (Bíblia - OL)

Lembre-se: DEUS quer usar você para que Seus sonhos sejam realizados.

BIBLIOGRAFIA

BÍBLIA O LIVRO. Disponível em: . Acesso em 30 mar. 2018.

BÍBLIA SOCIEDADE BÍBLICA BRITÂNICA. Disponível em: . Acesso em 30 mar. 2018.