COMO ÁRVORE PLANTADA - Parte 1

INTRODUÇÃO

É preciso compreender as atitudes necessárias para que sejamos pessoas que agradam ao coração de DEUS. Ele, em sua infinita misericórdia, deseja nos irrigar com sua bondade e vida. Porém, faz-se necessário algumas atitudes para que sejamos como árvores prósperas.

O rei Davi, nos deixa alguns princípios básicos e importantes para que nos tornemos essa árvore, porém, não uma árvore que nasce, mas que é plantada, no deserto da vida, pelo próprio DEUS. Baseado em Salmos 1:1-3, passaremos a compreender essas atitudes e princípios.

1. SERÁS COMO ÁRVORE

O Salmista nos afirma: "Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará". (Salmos 1:3).

É possível perceber seis características desta árvore que foi mencionada no referido versículo, sendo:

1. Pois será como uma árvore - O homem que é bom, é como uma verdadeira árvore, que conta com um suprimento de água abundante e infalível, a saber, o rio da Vida que passa próximo;

2. Plantada - Não é uma árvore que brota espontaneamente. Essa árvore mencionada foi, demonstra que foi definido um lugar favorável, sendo plantada e que passa a ser cultivada com cuidado. O local onde essa árvore era plantada seria o deserto, que conta com pouca ou nenhuma água. Apesar disso, a provisão adequada contribui para a frutificação nas estações do ano apropriadas;

3. Junto a ribeiros de águas - Uma alusão ao costume de preparar irrigação nos países do Oriente, fazendo cavas no solo, por onde as águas são transportadas de lagos, rios ou até mesmo pelo desgelo das montanhas. Importante salientar que essas "correntes" eram construídas pelas mãos humanas e agraciadas pelos desgelo nas montanhas.

Poder-se-á comparar essas águas com o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, que no AT, era simbolizado pela água. João 7:38 nos afirma: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre". Ainda em Apocalipse 22:1, temos: "E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro".

O rio do amor de DEUS, por meio das fontes de águas vivas chegadas ao Líbano, servia para reavivar, refrescar, suprir e consolar o povo de DEUS, conforme Ezequiel 31:3-8:

Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos.

As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou; as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo.

Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava.

Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra.

Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas.

Os cedros, no jardim de Deus, não o podiam obscurecer; as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos; nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura.

4. Dá o seu fruto na estação própria - Seu fruto não cai pela falta de alimento, neste caso, a água e seus sais minerais. A ideia é a de uma árvore que, na própria estação do ano, é carregado com frutos, Salmos 92:12-14, nos afirma: "O justo florescerá como a palmeira crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso DEUS. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor". A imagem é de uma grande beleza. O fruto não é prematuro. Eles não amadurecem e caem muito cedo, ou caem antes que estejam maduros. A colheita é abundante.

O fruto é algo esperado e produzido no tempo devido, por haver permanente provisão de água. Vejamos alguns versículos que nos afirmam:

"Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus; confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente". (Salmos 52:8);

"A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa". (Salmos 128:3);

"Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano". (Oséias 14:6);

"Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto". (Jeremias 17:8);

Importante a compreensão de que por meio do cultivo de virtudes por parte do cristão, pelo poder de DEUS, ele goza das benesses e passa a dar frutos, conforme Gálatas 5:22-23 que nos firma: "Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei".

5. As suas folhas não caem - Mesmo havendo seca e calor, além de não caírem, elas também não murcharão. Vejamos o que nos diz Jó 8:16: "Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim". É viçoso - uma imagem impressionante de uma vida feliz e de um homem próspero;

6. E tudo quanto fizer prosperará - Esta é uma afirmação literal do que tinha acabado de ser colocado em uma forma figurativa ou poética. Ele contém uma verdade geral, uma afirmação quanto ao efeito natural e apropriada da religião, ou de uma vida de integridade com DEUS, bem como, andando em piedade. Semelhante ao que ocorre em I Timóteo 4:8 que nos afirma: "O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é proveitosa para todas as coisas, tendo a promessa da vida que agora é, e do que está por vir".

Shedd (1995) acaba por definir:

Essa idéia de o efeito de uma vida de piedade é aquela que é comum nas Escrituras, e é sustentada pelo curso regular de eventos. Se um homem deseja prosperidade permanente e felicidade, ela pode ser encontrada apenas nos caminhos da virtude e da fé em DEUS. A palavra "tudo" aqui é para ser tomado em um sentido geral, e as leis próprias de interpretação não exigem que devemos explicá-lo como uma verdade universal e absoluta. É concebível que um homem justo - um homem profundamente e sinceramente temente a Deus - às vezes podem formar planos que não será sábio; é concebível que ele pode perder sua fortuna, ou que ele pode estar envolvido em as calamidades que vêm em cima de um povo em tempos de aflição comercial, em épocas de guerra, de fome e peste; é concebível que ele pode ser feito para sofrer perda pela fraude e desonestidade de outros homens; mas ainda como um general e como uma verdade mais importante, a vida de piedade será seguido de prosperidade, e irá transmitir constantemente felicidade. É esta grande e importante verdade que é o projeto principal do Livro de Salmos para ilustrar.

Há prosperidade em todos os seus atos, resultado do seu estilo de vida e comportamento que são precedidos dos versículos 1 e 2, comparado a vitalidade de uma árvore e a estabilidade por ser firmemente plantada e em virtude do solo, suas raízes estão bem fixadas, pela busca de água e nutrientes, sendo que, o solo onde possui água, deixa de ser impenetrável, podendo suas raízes se aprofundarem. Vejamos alguns exemplos:

"Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará". (Isaías 11:1)

"E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira". (Romanos 11:17)

"Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas". (Ezequiel 31:7)

"Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã". (Apocalípse 22:16)

"Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta, que meu Pai celestial não plantou, será arrancada". (Mateus 15:13)

Continua...