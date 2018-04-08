A VIDA É PARA SER VIVIDA. NÃO DESISTA!

"Viver a vida de forma positiva é descobrir a bênção do dia a toda hora e em cada local[1]". Por mais louca que pareça ser a vida, ela foi feita para ser vivida, com intensidade, determinação e fé.

Mas, mesmo com determinismo, acaba-se por passar situações que poderão levar uma pessoa a intencionar-se em tirar a própria vida, atingidas em muitos casos por uma depressão cruel e devastadora - Tema trabalhado: DEPRESSÃO NÃO É FRESCURA - Por mais forte que se pareça ser, existem os momentos de crise. Aqueles momentos em que só dá vontade de chorar! Aqueles momentos em que a pessoa pensa em abandonar tudo e simplesmente desistir. O primeiro desafio que se deve ter por meta para sair do lugar em que se encontra é: NÃO DESISTA! A vida vale apena ser vivida.

A cada dia, pessoas são desiludidas, traídas, desprezadas, ignoradas... O mundo parece desabar. O que dá a entender é que todos acabaram por abandonar, levando-se a achar que se esta sozinha em uma encruzilhada, tomada por um escuro, sem ninguém para ajudar. Olhe-se diante de um espelho; se desafie a levantar; procure ajuda com especialistas, amigos, religião, DEUS.

Na Palavra de DEUS, a Bíblia Sagrada, encontramos registros e afirmações que se tornam importante. É necessário que as mesmas estejam cauterizadas na mente e no coração, como forma de ajuda na obtenção de se sair do lugar escuro onde a própria mente acaba por levar. Tenha por certeza as seguintes afirmações:

1. Você é escolhido por DEUS

Como assim, sou escolhido por DEUS? É ISSO mesmo! Todos têm a oportunidade de ser escolhidos por Ele, só que Ele dá liberdade para que possamos escolher se queremos ser escolhidos e recebermos Sua ajuda e companhia. Isaías 51:9b-10, Ele afirma:

...diz a cada um: "Você é meu servo, está do meu lado. Eu escolhi você: Não o abandonei". Não entre em pânico. Estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou seu DEUS. Vou dar forças a você. Eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão.

Se formos escolhidos por Ele e desejamos assim o ser, é fato que Ele não abandonará nas dificuldades que virão sobre nossa vivência. Não entre em pânico, o pânico acaba por liberar muita adrenalina em nossa corrente sanguínea, nos agitamos e perdemos a noção do que se está por fazer, em outros casos, perde-se o medo do que se fará.

Mesmo que todos do nosso lado nos abandonem e o medo venha sobre a nossa vida, Ele afirma que está conosco. Se Ele está ao nosso lado, eu preciso pedir a Sua ajuda. Ele não age de forma impositiva sobre nossa vida, Ele dá a liberdade da escolha para pedirmos Sua ajuda e, acaba-se por se perder o medo.

2. Em nossa caminhada, é possível que se passe pelo vale da sombra da morte

Salmos 23:4, acaba por afirma: "Mesmo que a estrada atravesse o vale da Morte, não vou sentir medo de nada, porque caminha do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança".

A estrada de nossa existência é longa e cheia de curvas, altos e baixos, alegrias e tristezas, obstáculos que por ora superamos e por ora paramos diante deles. O medo acaba por tomar conta de nossos sentimentos e alguns, acham que a melhor escolha seria o retirar a própria vida. Não por ser fraco, por ser covarde, por ser aquilo que "eu" acho que ele é.

O salmista nos afirma que, mesmo quando se passa por este vale sombrio, o Senhor estará pronto a nos ajudar, a estar do nosso lado, a esvaziar-me de meu medo, porque Ele caminha junto comigo. Ele passa a ser a minha segurança, o porto seguro.

3. O que fazer quando pensar que a melhor maneira é desistir da vida?

É uma pergunta que, acredito eu, muitas pessoas, muitas vezes por dia e ao longo da existência, acabam por tentar responder, com a intenção de sair do "buraco" ou "túnel sem saída" a qual está.

No final do túnel, sempre existe uma luz; no buraco, haverá um apoio que me levará para fora. É importante que se tenha conhecimento que você não está sozinho e não é o único a passa por problemas. Muitos estão com dificuldades, principalmente no mundo globalizado em que vivemos. Dívidas financeiras, doenças incuráveis, desempregos, falta de oportunidade, isolamento e solidão que as redes sociais acabam inserindo as pessoas.

O Apóstolo Paulo, acaba por exorta em II Coríntios 4:8-9, quando afirma: "Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados; não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que DEUS sabe o que fazer; estamos espiritualmente aterrorizados, mas DEUS não nos abandonou; caímos, mas não estamos derrotados".

Todos, em momentos na vida, acabamos por estar soterrados de problemas que nos levam a dificuldades. O maior desafio é de que forma encaramos nossos problemas e dificuldades? Eles também enfrentaram dificuldades, mas não se desmoralizaram; caíram, mas não ficaram deitados. É preciso se LEVANTAR, CAMINHAR, não ficar parado curtindo a dor. Uma coisa eles tinham por certeza e meta: "...DEUS sabe o que fazer".

4. Clame, chame a atenção de DEUS. Grite!

Chamar a atenção de DEUS. Será mesmo necessário? Vejamos o que o Salmos 18:6 nos afirma: "Que mundo hostil! Clamo pelo DEUS, grito para que DEUS me socorra. Do Seu palácio, Ele ouve minha voz; meu grito chegou a Sua presença - uma audiência particular".

Realmente precisamos chamar a atenção de DEUS, é preciso clamar! Pedir socorro. Ele não age de forma arbitrária sobre nossa vida. Depende de nós darmos autorização e a direção da nossa vida para Ele. Deixamos de ser independentes e nos tornamos dependentes. Ter um relacionamento de pais e filhos, é o desejo dEle.

Por mais que precisemos, se não chamarmos a atenção de alguém de nosso meio, não encontraremos ajuda, caso não sejamos notados. Por vezes gritamos, procuramos médicos, psicólogos, amigos, etc. mas, se ficarmos em nosso canto, de forma isolada, como saberão do que precisamos? Qual o remédio a ser administrado?

DEUS age assim para conosco. Ele quer ouvir, como o filho chama atenção dos pais com um grito de socorro, um choro de dor ou fome, assim é o desejo do Senhor para nós.

5. Lembre-se: Temos um adversário que nos tenta, com a intenção de nos destruir

Muitos não acreditam que exista uma força maligna, que tenta nos influenciar, buscando maneiras para destruir nossos sonhos, desejos e a própria vida. Sua missão é nos tirar da presença de DEUS. O Apóstolo João 10:10, reafirma uma palavra de Jesus que diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado".

Ainda em I Pedro 5:8 nos alerta: "Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O Diabo está querendo atacar, e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixe a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentarem momentos difíceis".

É isso mesmo, existe uma luta no mundo espiritual que não podemos ver, mas existe; não podemos entender, mas está acontecendo. Lembro-me quando falavam que o diabo está de um lado falando em nosso ouvido e do outro os anjos pedindo para não darmos ouvidos. Não afirmo que a depressão é obra maligna, mas o nosso adversário acaba se infiltrando e usando um momento de fragilidade para atacar e destruir.

6. Não desista de lutar

Não podemos ser abatidos pelas circunstâncias. Só há ausência de luta quando há ausência de vida. Sendo assim, NÃO DESISTA! II Coríntios1:3-4 nos garante:

Todo louvor ao DEUS e Pai de nosso Senhor, Jesus, o Messias! Pai de toda misericórdia! DEUS de toda cura e restauração! Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e, antes que percebamos. Ele nos leva pro lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou.

Uma ferida só pode ser curada se buscar a sua cura; algo somente poderá ser restaurado se alguém o fizer. Renove-se no Senhor, busque socorro, abrigo, Ele é o verdadeiro Amigo para as horas difíceis. Olhe para o lado, veja que muitos estão na pior, porém estão lutando. Não está sendo fácil para ninguém. Caminhe na direção e ajuda de DEUS. Como filhos na busca da ajuda do pai.

Lembre-se: NÃO DESISTA de Pensar, de Sonhar, de Viver! Procure ajuda. Não fique no buraco, você é importante.

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.