COMO ÁRVORE PLANTADA - Parte 2

Continuando...

2. PARA SERMOS ESSA ÁRVORE, ANTES DE QUALQUER COISA É PRECISO

No verso 1, Davi nos afirma: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores".

Bem-aventurado, o mesmo que feliz. O justo tem tanto alegria interior como felicidade exterior. Muitas vezes, tentando enganar aos outros demonstra uma felicidade exterior, porém o nosso interior está triste e para baixo. Essa alegria mencionada aqui é dada por DEUS, como recompensa ao homem que observa Sua Lei. É possível que o guardador da Lei seja um homem espiritual, inspirado pelo Espírito Santo a ser bom e a praticar o bem.

É possível, dentro do referido versículo, perceber a deterioração do justo ou piedoso, quando passa a se aventurar pelo caminho do pecado, sua vida vai sempre piorando. Em primeiro lugar ele começa a andar; ele se detém, presta atenção e se assenta na roda, passa a participar.

Shedd (1995) afirma a Criação de uma trilogia negativa, por meio de três coisas que o homem bom não deve fazer:

1. Ele não participa do conselho dos ímpios nem aceita seus conselhos - Ele não adota seus planos e nem seu padrão de vida, vejamos o que o profeta Jeremias 7:23-24 nos adverte:

Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo; e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado; e andaram para trás, e não para diante.

2. Ele não imita os caminhos dos ímpios nem age como eles - Ele não se detém no caminho dos pecadores nem é companheiro deles. Provérbios 14:2, nos afirma: "O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza".

3. Não se assenta na roda dos escarnecedores - Ele não acompanha os ímpios nos lugares onde se reúnem para planejar, promover e praticar atos pecaminosos e rebeldes. Ninguém encontra um homem bom e companhia de tais indivíduos. O Salmos 26:4-5 ainda adverte: "Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores; nem me ajunto com os ímpios".

No versículo 2, temos: "Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite".

O seu prazer esta na Lei do Senhor. O homem justo, piedoso, sempre se deleita nas Leis do Senhor, por meio da meditação de Sua Palavra, que é seu manual de fé e conduta. Josué 1:8 nos fala: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido".

O prazer desse homem é a ocupação em deleitar-se no Senhor, pois para tudo existe um tempo e um propósito, conforme Eclesiastes 3:1 e 17 nos diz: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então disse comigo: DEUS julgará o justo e o perverso; pois há tempo para todo o propósito e para toda obra".

Quem tem prazer na Lei do Senhor, passa a medita de dia e de noite. A palavra 'meditar' traduz um termo hebraico que indica proferir sons baixos, inarticulados, como aqueles que uma pessoa faz ao ler para si mesmo, mas não em voz alta. Seria como o Salmista nos fala no capítulo 119:11, afirmando: "Guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti". Ainda em I Tessalonicenses 5:17 nos ensina: "Orai sem cessar".

Essa meditação não se trata de um estudo ocasicional, antes se trata do trabalho diuturno. Seu coração se dedica a esse mister, sendo seu emprego oportuno e viável. Seu estudo é frequente e de fato perpétuo. Tal meditação necessariamente envolve estudo e retenção da matéria estudada.

O salmista ainda em seu capítulo 119:97, nos diz: "Quanto amo a Tua Lei! É a minha meditação todo o dia". Isso deve ser compreendido, conforme CHAMPLIN (2001, p. 2063), afirma: Isso deve ser compreendido com diligente leitura e consideração da lei, com o emprego do raciocínio e um estudo profundo e diário.

Quando observamos a Lei e a retemos, ela:

1. Nos transmite vida longa e próspera;

2. Israel foi uma nação distinta mediante a possessão e uso da lei de Moisés;

3. É composta de estatutos eternos;

4. A tríplice designação revela algo de seu caráter. Deuteronômio 6:1-3 nos fala:

Esta é a LEI, os DECRETOS e os REGULAMENTOS que o Eterno, o seu DEUS, ordenou que eu ensinasse a vocês para que as praticassem na terra que, daqui a pouco, será de vocês.

Eles servirão para que vocês vivam em reverência profunda pelo Eterno a vida inteira, observando todos os decretos e regulamentos que estou transmitindo a vocês e seus filhos e netos, para que, assim, tenham uma vida agradável.

Ouçam e sejam obedientes, Israel. Façam tudo o que for ensinado a vocês, para que tenham vida longa, uma vida de abundância de provisões, como o Eterno prometeu, numa terra que mana leite e mel. (A Mensagem - grifo do autor)

5. A sua desobediência produz a morte, não somente física, como também espiritual, de maneira prematura;

FINALIZANDO

Para finalizarmos nosso estudo, gostaria que você refletisse em algumas perguntas, sendo elas: Que tipo de árvore eu sou, nativa ou plantada? Estou plantada em lugares de riachos e águas correntes, sendo essas águas que correm do trono de DEUS? Tenho dado frutos? Dou valor aos conselhos dos ímpios, me assento e retenho-me no caminho com eles? Como tem sido minha vida de meditação em Sua Palavra, diária ou superficial?

Que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida. Que tenhamos a humildade de buscar o socorro no Senhor.

REFERÊNCIAS

CHAMPLIN, Russell Norman. O ANTIGO TESTAMENTO INTERPRETADO VERSÍCULO POR VERSÍCULO. Vol. 4. 2ª Ed. São Paulo: Hagnos, 2001.

SHEDD, Russell P. A Bíblia Vida Nova: traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Ed. Ver. E atual. No Brasil. São Paulo: Vida Nova, 1995.