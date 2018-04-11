EM QUAL TERRENO TENHO FIRMADO MINHA FAMÍLIA?

Convido você a pensar e trazer a memória: O que me atraiu na pessoa amada? O que mudou durante o tempo em que se está juntos? Com certeza, pessoas se casam porque algo bom a atraiu e chamou atenção e, conforme o tempo passa, muita coisa muda dentro de um relacionamento. Como por exemplo, as nossas aparências físicas, modo de pensar, de se portar, etc. O que realmente vai fazer toda a diferença é como e onde temos firmado nosso relacionamento e construído o ambiente familiar.

É importante que se faça a leitura, no livro de Mateus 7:24-27, onde nos diz:

“As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. “Mas, se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia”.

Sendo assim, em conformidade com o texto citado, é possível encontrar dois tipos de famílias: A que edifica na solidez da Rocha e a que edifica sobre a areia. Ambas as famílias passam por intempéries, o que diferencia uma da outra é o alicerce onde a sua família dever estar alicerçada..

ALGUNS TIPOS DE PROBLEMAS QUE ABALAM A FAMÍLIA

1. A falta de vigilância

2 Pedro 5:8 nos chama a atenção de que o Diabo esta ao nosso redor, procurando brechas para entrar e destruir nosso lar. É preciso que, principalmente os pais, identifiquem qual é a brecha e onde ela está. A partir daí, se posicione na brecha, com oração, comunhão e vigilância.

Uma brecha que está escancarada dentro dos lares nos dias atuais é a falta de diálogo entre os membros da família, a falta de tempo e os canais de comunicação que tem adentrado nos lares e efetuado uma destruição nos valores éticos e morais, abalando as estruturas que recebemos de nossos familiares.

2. O tipo de comunicação que repassamos

É preciso se comunicar – Provérbios 18:21 – A morte e a vida estão no poder da língua. Podemos dar vida ou matarmos nossos relacionamentos, depende da maneira que nos comunicamos. Aprenda a ouvir, seja cauteloso no falar e administre seus sentimentos para que sua casa seja um lugar onde reine uma comunicação saudável e seja o melhor lugar do mundo para se viver.

A comunicação do casal deve se estender para cama, estar além do sexo tão somente. Veja o que o livro de Cantares fala em: 5:10-16 (esposa) e 7:1-11 (esposo).

3. A falta de verdade

A maior dificuldade do ser humano é reconhecer seus próprios erros. Saber que errou e ter a humildade de pedir perdão.

Reconheça suas falhas e erros – João 8:32 – A verdade nos liberta das correntes do passado, limpa nossos erros.

Não seremos lares perfeitos, mas precisamos de lares que pratiquem a verdade e decidam prosseguir nesse caminho, dependendo cada vez mais do amor e da graça de DEUS.

4. As pressões consumistas

Tudo tem seu tempo! Eclesiastes 3:1, 9 fala que tudo tem seu tempo e a sua hora. Há um tempo certo para tudo. As pessoas estão virando escravas do ter. Ganhar para gastar, sem saber que estão sendo escravos do dinheiro, se endividando nos crediários e existe uma definição para crediário: “comprar o que não precisa, com dinheiro que você não têm, para impressionar pessoas que não conhecem ou não gostamos”.

Somos criados para usar as coisas e amar as pessoas, o homem moderno tem amado as coisas e usado as pessoas.

5. Falta de tempo

É necessário que se invista tempo de qualidade dentro do lar, se preocupar mais com as pessoas que nos cercam (cônjuge, filhos, pais...). Saber como foi o seu dia, quais as dificuldades superadas, alegrias, desafios. Demonstrar afeto e carinho em um toque, na brincadeira com as crianças, uma saída na sorveteria, cinema, parque. Se preocupar, se amar!

COMO FIRMAR NOSSO LAR EM UM ALICERCE SEGURO?

Jesus disse: Aquele que ouve e pratica – Os dois ouviram, porém somente um praticou. Devemos ser praticantes da Palavra;

Reconhecer e confessar nossos erros;

Manter a unidade do casamento – Ser um em Cristo;

Exercitar o diálogo – mantendo um relacionamento íntimo e comunicativo;

O casal deve sair da rotina – fuja, invente – Cantares 1:4, 16-17;

Andar na luz – Ser verdadeiro – João 3:21 – vivendo em uma prática diária.

Viver o amor – I Coríntios 13:4-7.

Desenvolva os tipos de amor – Conforme, no GREGO:

Philos – Não envolve paixão, refere-se a lealdade entre amigos, à família, à comunidade, a igualdade e a familiaridade;

Éros – Amor romântico, não somente o sexual, envolve paixão, é um sentimento maior para com uma pessoa do que o Philos;

Fraternal – Esta relacionado diretamente aos relacionamentos dentro da família;

Ágape – O “eu te amo”, vai além do sentimento sexual, é o amor que se entrega (sou dele/dela), como Cristo para sua igreja.

FERNANDA BRUM, CANTA:

Quando o amor, toca o coração, traz um sentimento, maior que a paixão;

Basta um olhar, um toque e nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz;

Deus uniu as nossas vidas de uma vez e cada dia é o primeiro outra vez;

Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar.

Quando o amor, toca o coração, o Tempo para a vida vira uma canção;

e não há nada, melhor do que amar você, eu nunca vou te perder,

Foi DEUS quem me deu você, É como poder sonhar e nunca acordar.

RENOVEM SEMPRE OS VOTOS FEITOS UM PARA O OUTRO

Do esposo para esposa – Meu amor, minha querida, minha complementação. Sou grato a DEUS por todos esses anos que estamos juntos. Quero pedir perdão pelos meus erros, por várias vezes a entristeci, magoei e até mesmo feri. Hoje, renovo, mais que nunca, os votos que fiz com você de: amá-la, cuidá-la, protegê-la. Que o SENHOR seja o centro de nosso casamento, de nossa família. Receba esta aliança, como prova do selo de nosso amor, até que a morte nos separe. TE AMO.

Da esposa para o esposo – Querido, amado, minha cara metade. Louvo DEUS pelos anos que estamos juntos. Quantas lutas temos vencidos. Sei que mudei, por vezes errei, ofendi, magoei. Receba o meu pedido de perdão, como Cristo cuida de Sua igreja, quero ser cuidada por você, me submetendo no que o Senhor têm para nossas vidas por intermédio de você. Receba minha aliança, como prova de nosso amor como não podemos ver o fim em uma aliança, assim também o nosso amor não terá fim, até que a morte nos separe. TE AMO.

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.