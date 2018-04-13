É fato que vivemos dias difíceis! As mudanças vêm de forma avassaladora sobre nossas vidas e em muitos casos, acabam destruindo valores que foram construídos ao longo dos anos. Sendo assim, a família não está imune ao ataque. O que precisamos é ter atenção e estarmos na brecha, como verdadeiros sentinelas, protegendo-a desses possíveis ataques.

Estivemos por algum tempo, trabalhando um tema com vários casais, sendo: CASAMENTO: O Plano Perfeito de DEUS para a Família. Por meio de um curso, aprendíamos e trocávamos experiências com outros casais sobre princípios e valores que devem ser preservados.

A família é a menor célula da sociedade, a célula Mater. Se a sociedade está vivendo dias difíceis, acaba sendo um reflexo de como a família está doente e passando por dificuldades. Como por exemplo, a onda de suicídios que nos assusta em nossa cidade.

Sendo assim, gostaria de compartilhar esses estudos com vocês. Precisamos nos ajudar. Não somos donos de nenhuma verdade, estamos passivos a ataques e erros. O que temos feito é redobrando a atenção diante das mudanças e colocado em pratica os princípios e valores dentro de nosso lar.

Será um desafio! Porém, o desejo do meu coração é que possamos estabelecer nosso relacionamento conjugal e familiar na Rocha que é Jesus Cristo. Não apresentamos a receita de bolo pronta, mas ingredientes que contribuirão para que você possa viver intensamente os sonhos que DEUS tem para o seu casamento e família.

O Apóstolo Paulo, fala aos Colossenses no capítulo 1,dos versos 24 ao 29 quando afirma:

"Quero que saibam que estou contente de estar eu preso aqui, não vocês. Há muito sofrimento ainda para acontecer neste mundo, o tipo de sofrimento que Cristo suportou, e não recuso a oportunidade de assumir minha porção de sofrimento na parte que cabe à Igreja. Quando me tornei um servo na Igreja, experimentei o sofrimento como um dom, o modo de DEUS me ajudar a servir vocês na exposição da verdade. Esse ministério permaneceu sem ser esclarecido por muito tempo, mas agora é desvendado. DEUS quis que todos, não apenas os judeus, conhecessem esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora, independentemente de origem e de filiação religiosa. O mistério, em poucas palavras é este: Cristo está em vocês, e isso dá a vocês a esperança de participar da glória de DEUS. Simplesmente assim. Esse é o âmago da Mensagem. Nosso ensino foi ministrado num espírito de profundo bom senso, para conduzir cada pessoa à maturidade. Ser maduro é viver o essencial: Cristo! Nada mais, nada menos. É por isso que trabalho tanto, dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso com o vigor que DEUS tão generosamente me dá".

Que seja a nossa oração, independente da religião que você pratica e caminha. Temos um DEUS que é Pai e age por todos.

ORIENTAÇÕES:

1. Tenha sigilo - "Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno". (Tiago 3:5-6).

2. Confie na pessoa - "E, quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém". (I Coríntios 3:16) e "Façam disso uma prática comum: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados". (Tiago 5:16).

3. Quando temos pessoas conosco, somos fortalecidos - "Sozinho, você está desprotegido. Mas, com um amigo, pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor: uma corda de três filamentos não se rompe com facilidade". (Eclesiastes 4:16).

4. O que estarei estudando é para mim. Preciso de ajuda, para fortalecer meu casamento. Não é para os outros - "O temor do Eterno é uma escola de vida prática - primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória". (Provérbios 15:33).

Caso haja dúvidas sobre os temas, queremos nos colocar a disposição, esclarecendo e ajudando. Coloco meu e-mail a disposição: robinson.luis@bolcom.br e, caso seja necessário, poderemos estar juntos para uma conversa.

Convide seu esposo, esposa, compartilhem entre si. Vejam o que precisa ser mudado, coloquem-se na brecha para que a família possa ser preservada contra os ataques do mal.

Façamos a diferença!

OBS: Robinson L Araujo - Pastor; graduado em Teologia e graduando em Filosofia; Pós-graduado em Aconselhamento Psicológico Pastoral; Pós-graduado em Terapia de Casais; Pós-graduado em Liderança e Administração Eclesiástica. Mentor do curso: CASAMENTO: O Plano Perfeito de DEUS para a Família.