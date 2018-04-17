VIVER A VIDA É UMA ARTE - VIVA

Robinson L Araujo
O que levaremos da vida?
As pessoas na atualidade acabam vivendo escravizadas pelas próprias vontades e desejos. Seja no trabalho, na busca de obter cada vez mais dinheiro, sucesso, reconhecimento, etc. Quando se dá conta, a vida se foi...!
É interessante o que a Palavra de DEUS referenda em I Timóteo 6:9, quando orienta: "Mas aqueles que querem a todo o custo enriquecer, sujeitam-se às armadilhas do pecado e às solicitações para o mal; tornam-se vítimas de paixões tão loucas como prejudiciais, e que sempre precipitam as pessoas na ruína e na perdição". (O Livro).
Quando se age assim, acaba-se por prejudicarem amizades, relacionamentos, saúde e a própria vida. O Senhor ainda lembra: "Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar". (I Timóteo 6:7- Versão Católica).
Nada se levará para a eternidade. Sendo assim, aproveite para viver mais a vida. Existe o resumo de toda a Lei que o próprio Jesus Cristo falou, registrado em Mateus 22:37-39, quando afirmou: "Asseverou-lhe Jesus: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo" (King James Atualizada).
Por vezes se vive em função de pessoas, mas Ele afirmou que, para amar as pessoas (próximo), dever-se-á amar a si mesmo. Mediante esta palavra afirmada, é preciso viver e se amar, para depois ter como amar outras pessoas e o amor do Pai ser refletido pelas atitudes do amor.
O Ministério Diante do Trono têm uma canção que diz:
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser
Te agradeço, meu Senhor
Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço. Jesus, te agradeço
Eu te agradeço, Te agradeço.
Seja grato a DEUS por tudo. Além disso, mude seus hábitos: chore, corra, deite, sorria, se debruce em gargalhadas, pare, pule, abrace, role no chão, viaje, não se cobre tanto, durma muito, ouça os pássaros, admire o pôr do sol, admire a lua e as estrelas com a pessoa amada, escute o cricrilar do grilo no escuro, as crianças a correr, tome um bom vinho, saia, assista filmes, desenhe mesmo sem saber, não faça nada se der vontade de não fazer, grite...
Faça tudo o que traga felicidade e não peso. Não se cobre tanto! Os dias passam e a vida se vai. Sendo evidente na música dos Titãs o arrependimento de não se ter vivido, veja:
Devia ter amado mais
Ter chorado mais
Ter visto o sol nascer
Devia ter arriscado mais
E até errado mais
Ter feito o que eu queria fazer
Queria ter aceitado
As pessoas como elas são
Cada um sabe a alegria
E a dor que traz no coração
Devia ter complicado menos
Trabalhado menos
Ter visto o sol se pôr
Devia ter me importado menos
Com problemas pequenos
Ter morrido de amor
Queria ter aceitado
A vida como ela é
A cada um cabe alegrias
E a tristeza que vier
Se preocupe com aquilo que trará valor. "Corra a toda velocidade da fé. Busque a vida eterna, pois fomos chamados para ela, a vida que você abraçou tão fervorosa na presença de tantas testemunhas". (I Timóteo 6:12 - A Mensagem)
REFERÊNCIAS
Disponível em: . Acessado em: 17 abr 2018.
Disponível em: . Acessado em: 17 abr 2018.
Disponível em: . Acessado em: 17 abr 2018.
Disponível em: . Acessado em: 17 abr 2018.
PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS