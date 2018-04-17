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Robinson L Araujo

VIVER A VIDA É UMA ARTE - VIVA

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 17/04/2018 às 16:19

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O que levaremos da vida?

As pessoas na atualidade acabam vivendo escravizadas pelas próprias vontades e desejos. Seja no trabalho, na busca de obter cada vez mais dinheiro, sucesso, reconhecimento, etc. Quando se dá conta, a vida se foi...!

É interessante o que a Palavra de DEUS referenda em I Timóteo 6:9, quando orienta: "Mas aqueles que querem a todo o custo enriquecer, sujeitam-se às armadilhas do pecado e às solicitações para o mal; tornam-se vítimas de paixões tão loucas como prejudiciais, e que sempre precipitam as pessoas na ruína e na perdição".  (O Livro).

Quando se age assim, acaba-se por prejudicarem amizades, relacionamentos, saúde e a própria vida. O Senhor ainda lembra: "Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar". (I Timóteo 6:7- Versão Católica).

Nada se levará para a eternidade. Sendo assim, aproveite para viver mais a vida. Existe o resumo de toda a Lei que o próprio Jesus Cristo falou, registrado em Mateus 22:37-39, quando afirmou: "Asseverou-lhe Jesus: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência.  Este é o primeiro e maior dos mandamentos.  O segundo, semelhante a este, é: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo" (King James Atualizada).

Por vezes se vive em função de pessoas, mas Ele afirmou que, para amar as pessoas (próximo), dever-se-á amar a si mesmo. Mediante esta palavra afirmada, é preciso viver e se amar, para depois ter como amar outras pessoas e o amor do Pai ser refletido pelas atitudes do amor.

O Ministério Diante do Trono têm uma canção que diz:

Por tudo o que tens feito

Por tudo o que vais fazer

Por tuas promessas e tudo o que és

Eu quero te agradecer

Com todo o meu ser

Te agradeço, meu Senhor

Te agradeço por me libertar e salvar

Por ter morrido em meu lugar

Te agradeço. Jesus, te agradeço

                                  Eu te agradeço, Te agradeço.

Seja grato a DEUS por tudo. Além disso, mude seus hábitos: chore, corra, deite, sorria, se debruce em gargalhadas, pare, pule, abrace, role no chão, viaje, não se cobre tanto, durma muito, ouça os pássaros, admire o pôr do sol, admire a lua e as estrelas com a pessoa amada, escute o cricrilar do grilo no escuro, as crianças a correr, tome um bom vinho, saia, assista filmes, desenhe mesmo sem saber, não faça nada se der vontade de não fazer, grite...

Faça tudo o que traga felicidade e não peso. Não se cobre tanto! Os dias passam e a vida se vai. Sendo evidente na música dos Titãs o arrependimento de não se ter vivido, veja:

Devia ter amado mais

Ter chorado mais

Ter visto o sol nascer

Devia ter arriscado mais

E até errado mais

Ter feito o que eu queria fazer

Queria ter aceitado

As pessoas como elas são

Cada um sabe a alegria

E a dor que traz no coração

Devia ter complicado menos

Trabalhado menos

Ter visto o sol se pôr

Devia ter me importado menos

Com problemas pequenos

Ter morrido de amor

Queria ter aceitado

A vida como ela é

A cada um cabe alegrias

E a tristeza que vier

Se preocupe com aquilo que trará valor. "Corra a toda velocidade da fé. Busque a vida eterna, pois fomos chamados para ela, a vida que você abraçou tão fervorosa na presença de tantas testemunhas". (I Timóteo 6:12 - A Mensagem)

 

REFERÊNCIAS

Disponível em: . Acessado em: 17 abr 2018.

Disponível em: . Acessado em: 17 abr 2018.

Disponível em: . Acessado em: 17 abr 2018.

Disponível em: . Acessado em: 17 abr 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

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