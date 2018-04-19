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Robinson L Araujo

CASAMENTO: O Plano Perfeito de DEUS Para a Família - 1. Por Que Estou Aqui?

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 19/04/2018 às 12:54

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Antes mesmo de darmos continuidade as nossas reflexões sobre o CASAMENTO, como Plano perfeito de DEUS para a família, quero agradecer por você estar lendo o referido material. Ele é fruto de pesquisa e oração para ajudar pessoas dentro de seu relacionamento conjugal.

Existe um propósito eterno de DEUS relacionado ao casamento e na construção da família, como: sua importância, sua finalidade e a criação de filhos que são gerados pela construção de uma família ou aqueles que são conhecidos carinhosamente como filhos do coração, por serem adotados ou criados pelo casal. Sendo assim, faz-se necessário que você responda as seguintes perguntas:

1 - Por que devo continuar lendo esses textos?

2 - Tenho problemas em meu relacionamento conjugal?

3 - O que esperar de meu cônjuge para que tenha um casamento saudável?

4 - O que eu posso fazer para que tenha um relacionamento saudável e feliz?

 

É preciso que reafirmemos: a Família é a célula mater da sociedade. O núcleo familiar é o primeiro grupo social do qual participamos e recebemos, não somente herança genética ou material, mas também ética e moral. 

Nossa formação de caráter dependerá fundamentalmente do exemplo ou modelo familiar que estamos inseridos e refletirá na formação da personalidade de nossos filhos.

Segundo os psicólogos deterministas[1] a formação da personalidade do indivíduo ocorre em sua fase infantil. Precisamos entender que existem desvios de comportamento causados por influências sociais (meio social, meios de comunicações, grupos sociais etc.) e crises existenciais que podem fazer o indivíduo, em determinada fase de sua vida, fazer opções pessoais que ignoram totalmente todo tipo de informação ou exemplo familiar, e em geral estes desvios são terríveis, tanto social, como emocionalmente falando.

O Senhor afirma em Sua Palavra, expressa em João 10:10, que diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado".

DEUS nos garante a possibilidade de termos um casamento saudável, desde que compreendamos o papel do Diabo (o ladrão), ser a quem pertence toda maldade, em suas tratativas para destruir o casamento. Destruindo o casamento, ele destrói a sociedade e a Igreja de Jesus Cristo (que somos nós). Devemos procurar uma vida abundante, que somente DEUS, através do Seu Filho Jesus pode nos proporcionar.

 

OREMOS

DEUS, em sua infinita misericórdia, pedimos que derrame a unção de Teu Espírito sobre minha vida e família, proporcionando entendimento. Queremos ter um casamento abençoado, uma família abençoada, um lar onde o Senhor reina. Ajude-nos a entendermos o Teu propósito sobre a família e livra-nos de todas as setas e artimanhas do inimigo de nossa alma. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém!

 

 

Obs.: Testos foram adaptado em virtude de pesquisas e Bibliografia será apresentada no final.

[1] Disponível em: http://www.mundodosfilosofos.com.br/vanderlei4.htm

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