Gostaria de compartilhar uma pequena história, de fatos reais. Uma novela que se repete sem cessar, todos os dias nos grandes centros, nas rodovias ou nos rincões de nossa Pátria amada Brasil!

Quando estamos de serviço em algum lugar, por vezes distantes de tudo e todos (sem cidade próxima, hospital, celular não funciona, rádio...) o que mais tememos é quando alguém chega no posto. Em frações de segundos, perguntamos: O que será que é? Que não seja acidente. Não pela recusa do atendimento e sim, por não desejar a ninguém.

Pois bem. Ontem quando estávamos no serviço, véspera de feriado, alguém para no posto e de forma assustada vem em nossa direção e: "policial, uma tragédia, uma carreta passou por cima de uma van, crianças mortas, presas na ferragem e muito machucadas".

Passa um filme na sua mente, temos que acionar o bombeiro (pessoas presas nas ferragens); Perícia da Polícia Civil (mortes); Ambulâncias (feridos graves). Em um minuto, graças as tecnologias, aciona-se a central da PRF por WhatsApp (posto com wi-fi), passamos a mensagem e nos deslocamos.

Sim, nos deslocamos, eu e mais uma colega de serviço. Chegamos ao local, não distante de 4 Km de nosso posto e vimos a cena que realmente poderia ter sido uma tragédia. DEUS colocou seus anjos e varias anjinhas foram salvas, no total de 11 estudantes.

Gritos, muitos gritos de socorro e ajuda... Desespero por parte daquelas que estão ali, feridas sem seus familiares... Um desespero! Coragem...



Feridas, mas não gravemente. Chegam outros anjos (Acreditas)? anjos de uma escola da região. Diretor, coordenadores, professores, funcionários, médicos, ambulância... Anjos que pararam por saber de técnicas de socorro e se colocam a disposição para ajudar... Sim, anjos existem.

Todas socorridas, algumas imobilizadas com os recursos que tínhamos. O local já está vazio. Policiais e os veículos. Um cenário para ser interpretado, desenhado, narrado. Nada para, o tempo voa...

Daí o (a) policial que é pai (mãe), esposo (a), filho (a), depois de tudo resolvido, traz a memória a lembrança daqueles que estão longe. As lágrimas rolam, agrade a DEUS. O sol é escaldante. Não tem mais ninguém, somente você e os veículos que aguardam um guincho para serem removidos, enquanto o trânsito é desviado.

A água está imbebível em virtude do calor (quente), pode fazer mal. Sede, fome, os pés aquecidos pelo asfalto quente, encharcados de suor, cansados...

Muitos ainda param, sem saber o que ocorrera naquele lugar, embalados pelas redes sociais, com a intenção única de tirar suas fotos, colocar suas conclusões, sem ao menos perguntar o que ocorrera ali. É stress.... Suas forças se esvai.

Depois de 4 horas, dever cumprido. Podemos ir para o posto, agradece a DEUS o livramento que Ele proporcionou a aquelas pequenas jovens que sonham por um futuro melhor, quando se qualificam com seus estudos e na felicidade devido ao feriado, poderem estar juntas de seus familiares.

Os pais? Terão suas filhas novamente, podendo abraçar, tudo volta ao normal. Pessoas transitam novamente pelo local sem ao menos saberem que ali, naquele local, quase foi palco de uma grande tragédia e você, renovado por um banho, torce para que nada mais o assuste.

Em um outro lugar, uma colega de serviço, acode outros anjinhos, vítimas de um acidente, que poderia ser fatal. Crianças salvas pela responsabilidade de seus pais e a consciencia de colocá-las na cadeirinha, presas ao cinto de segurança. Mão Divina... Choro, não de dor e sim da vontade da criança menor em saciar sua fome ao mamar.

É a nossa rotina, é a nossa vida. É simplesmente um relato de um policial que ama o que faz, como outros; que fazem de seu melhor quando não se tem muito o que fazer e com que fazer.

Quando você vir um policial em algum lugar, diga a ele: obrigado! Não amedronte seu filho ameaçando-o se não comer a comida, não obedecer, não estudar... Ore por ele, deseje o melhor para ele pois, ele é uma pessoa tão humana como você.

Somente mais uma coisinha... Abrace seus pais, filhos, beije, diga o quanto o ama, pois muitos acabam não retornando pelo caminho que foram.