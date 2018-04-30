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Robinson L Araujo

NOITE DE LUA CHEIA

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 30/04/2018 às 20:16

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É fato que a noite nos causa medo, pavor...

Tem aqueles que dizem que a noite, todo gato é pardo...

Mas nem sempre a noite é arrepiante!

Em nossos plantões, sempre nos deparamos com ela... Coragem! Não se pode amedrontar pelo medo que ela esconde, principalmente quando estamos no meio da escuridão do pantanal sul-mato-grossense.

Ah! DEUS é maravilhoso e não nos deixa sozinhos, nos ilumina, ilumina aqueles que por ali trafegam...

É noite de lua cheia!

Linda, bonita, imponente, resplandecente... Ela clareia o que nos causa pavor. Chama o medo para sua beleza e nos encanta...

Vencemos, mais uma noite se passará,  um novo dia raiará e a saudade chegará, daquela que nos acompanhou durante o nosso trabalho, com sua luz, nos cuidou!

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