Robinson L Araujo
É fato que a noite nos causa medo, pavor...
Tem aqueles que dizem que a noite, todo gato é pardo...
Mas nem sempre a noite é arrepiante!
Em nossos plantões, sempre nos deparamos com ela... Coragem! Não se pode amedrontar pelo medo que ela esconde, principalmente quando estamos no meio da escuridão do pantanal sul-mato-grossense.
Ah! DEUS é maravilhoso e não nos deixa sozinhos, nos ilumina, ilumina aqueles que por ali trafegam...
É noite de lua cheia!
Linda, bonita, imponente, resplandecente... Ela clareia o que nos causa pavor. Chama o medo para sua beleza e nos encanta...
Vencemos, mais uma noite se passará, um novo dia raiará e a saudade chegará, daquela que nos acompanhou durante o nosso trabalho, com sua luz, nos cuidou!
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