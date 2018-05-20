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Robinson L Araujo

A QUAL JESUS EU QUERO SERVIR E ANUNCIAR?

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 20/05/2018 às 19:45

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É preciso que o poder de DEUS, dado por Jesus Cristo a Igreja, pelo Espírito Santo que habita em nós, se manifeste de forma soberana e transformadora por intermédio de nossa vida a vida daqueles que buscam o conhecer e aceitar a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida e ações.

Sendo assim, desde que o mundo foi criado, com a manifestação do pecado registrado no livro de Gênesis capítulo 3, o homem perdeu sua comunhão com DEUS. Havia a necessidade de se anunciar aquele que viria para resgatar-nos do domínio do pecado que paira sobre nossa vida pois, a natureza do homem tornou-se pecaminosa, sendo necessário uma intervenção para reatar a comunhão que ora se perdera.

Devido ao fato, havia a necessidade de se fazer sacrifícios para que a remissão de pecados e a comunhão pudessem ser restabelecidas. Fato é que a Palavra de DEUS afirma: "Com efeito, quase todas as cousas, segundo a Lei, se purifica com sangue: e sem derramamento de sangue, não há remissão". (Hebreus 9:22 - Vida Nova).

Quando se passa a ler a Bíblia Sagrada e se acompanha alguns pregadores em dias atuais, dão a entender que existem vários redentores - Jesus Cristo - e assim, passaremos a estudar a qual Senhor queremos servir e anunciar. Vejamos:

 

1. O JESUS ANUNCIADO

O livro de Isaías 7:14, anuncia: "Por isso, o Senhor dará um sinal milagroso a você, mesmo assim, preste atenção: a virgem ficará grávida e dará a luz um filho, eles o chamarão Emanuel (DEUS conosco)". (A Mensagem).

Existiam personagens que, por suas ações figuravam a pessoa de Jesus Cristo, mas o profeta Isaías o anuncia de forma direta e que haveria de vir aquele que restabeleceria a ordem onde a desordem tomara conta, no mundo espiritual. Os sacrifícios de animais já não eram suficientes devido à natureza humana, mesmo se oferecendo sacrifícios, o pecado continuava a dominar.

Era necessário que o próprio DEUS restabelecesse a comunhão com o homem, anunciando pelo profeta que o faria na pessoa de Yeshua.

 

2. O JESUS NASCIDO

O fato que dividiu a história da humanidade em dois períodos: antes de Cristo (a.C.) e depois de Cristo (d.C.). O plano de DEUS para restabelecer a comunhão espiritual entre Ele e o homem é consumado.

Mateus 1:21-23 afirma:

Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará a luz um filho, e você, José, a ele dará o nome de Jesus - DEUS salva - porque Ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta: preste atenção: a virgem ficará grávida e dará a luz um filho; eles o chamarão de Emanuel (DEUS conosco, em hebraico). (A Mensagem).

Ainda Lucas 2:6, afirma: "Enquanto estava em Belém, chegou a hora de Maria dar a luz, quando nasceu o tão esperado primeiro filho". (A Mensagem).

Sim, DEUS em forma de homem, por meio de Jesus Cristo, revela a nós a possibilidade de reatarmos a nossa essência com Ele por meio de Yeshua, o único Cordeiro que tem o poder de tirar o pecado do mundo. "No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: 'Aqui está Ele, o Cordeiro pascoal de DEUS! Ele perdoa os pecados do mundo!". (João 1:29 - A Mensagem).

É a primazia entre nós, como o próprio apóstolo João afirma: "É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim". (João 1:30 - Vida Nova).

A Ele foi dado o poder de reconciliar e de derramar o Espírito Santo sobre a vida daqueles que crerem e o quiserem: "E vos tenho batizado com água Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo". (Marcos 1:8 - Vida Nova).

É por meio do Espírito Santo que o Dom dado por Ele, nos trás filiação como filhos adotivos de DEUS. Somos novamente inseridos, pelo poder do Espírito Santo a Ele. Reconciliados pela graça que a todos possibilita redenção.

 

3. O JESUS CRISTO CRUCIFICADO

O Cordeiro de DEUS que tira o pecado do mundo deveria ser imolado, como a Lei advertia, pois para a remissão de pecado, deveria haver derramamento de sangue. Era necessário que Yeshua passasse pela cruz.

Fato que Ele próprio já vinha anunciando a seus discípulos que isso deveria ocorrer, uma das afirmações está quando Ele afirmou: "Destruam este templo e em três dias será reconstruído".

A cruz era necessária e Seu tempo estava pra ser cumprido. Lucas 19:32-33,nos relata: "Quando chegaram ao lugar chamado colina da Caveira, eles o crucificaram, e também aos dois criminosos, um a direita e outro a esquerda. Então Jesus orou: "Pai perdoa essa gente! Eles não sabem o que estão fazendo!". (A Mensagem).

Depois de dar seu ultimo suspiro, diz ao Pai: Tudo está consumado e entrega Seu espírito. Tudo estava consumado. Tudo o que o inimigo não queria, aconteceu. Jesus Cristo morre e sobre si, leva nossos pecados e enfermidades de nossa alma, trazendo-nos vida.

 

4. O JESUS CRISTO RESSUSCITADO

A cruz não era o Seu lugar!

Para que Sua obra redentora se cumprisse, existia a necessidade que aquele DEUS que viera em forma humana, não pela relação "sexual" de José com Maria e sim, pelo poder do Espírito Santo que tomou Maria, deveria vencer a morte. E Ele ressuscitou ao terceiro dia!

Após sua ressurreição, ainda no meio de seus discípulos, promete e entrega o consolador, o Espírito Santo que estaria habitando pela vontade permissiva do homem, em sua mente e coração. É possível entender quando se lê João 20:22 que afirma: "Ele respirou fundo e soprou sobre eles: Recebam o Espírito Santo". (A Mensagem).

O Apóstolo Lucas, ainda relata de maneira veemente em Atos 1:1-5, quando relata:

Prezado Teófilo, no primeiro volume deste livro escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que Ele se despediu dos apóstolos, aqueles que havia escolhido por meio do Espírito Santo, e foi levado ao céu. Depois de Sua morte, Ele se apresentou vivo a eles, em diferentes lugares, por período de quarenta dias. Nesses encontros face a face, Ele os orientou sobre os assuntos concernentes ao Reino de DEUS. Entre os encontros e refeições, Ele os aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a "esperar o que o Pai prometeu: a promessa que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E isso acontecerá logo". (A Mensagem).

 

5. O PODER DADO PELO ESPÍRITO SANTO A IGREJA

Com a vinda do Espírito Santo, a Igreja do Senhor Jesus recebeu poder, dado por Cristo: "mas receberei poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo". (Atos 1:8a - Vida Nova).

Algo novo que ainda não tinham experimentado começa a acontecer sobre a vida e por intermédio deles. A Igreja (corpo de Cristo) passa a interferir no campo espiritual. Aquilo que o inimigo havia dilacerado, volta a ser restabelecido e agora, ela - Igreja -  passa a ser uma testemunha: "sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo". (Atos 1:8b - Vida Nova).

Talvez possas perguntar: Qual poder? Sim! Há poder sobre a Igreja e sob sua autoridade. Vejamos o que Marcos 16:27-28 nos afirma:

Estes são alguns sinais que acompanharão aos que crêem: eles vão expulsar os demônios em Meu nome; falar em novas línguas, pegar em serpentes e até beber veneno sem que nada lhes aconteça; também vão impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. (A Mensagem).

É por meio do Espírito Santo dado por DEUS, que o poder se manifesta por intermédio da Igreja, porém, de acordo com a Sua vontade, como prevê I Coríntios 12:7-10, que diz:

Todo o tipo de dom é distribuído pelo Espírito, para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa: conselho sábio; entendimento claro; confiança sincera; cura dos enfermos; milagres; proclamação da Palavra; discernimento de espíritos; línguas; interpretação de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de DEUS. Ele decide quem recebe o que e quando. (A Mensagem).

Qual Jesus Cristo eu quero servir e anunciar? O anunciado? O Nascido? O Crucificado? O ressuscitado? Ou o Cristo "completo" que é o poder? Para isso, é preciso que concluamos com o que o Apóstolo Paulo acaba por nos afirma em I Coríntios 2:14, quando diz: "Quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de DEUS, não tem essa capacidade. Os dons de DEUS lhes parece tolice. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito - o Espírito de DEUS e o espírito humano em plena comunhão". (A Mensagem).

Que tenhamos a humildade de pedir a DEUS a singeleza de entendermos o Cristo vivo, de maneira completa, para que tenhamos vida e vida abundante.

 

 

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

SHEDD, Russel P. A Bíblia Vida Nova: traduzida em português por João Ferreira de Almeida - Edição Revista e Atualizada - São Paulo: Vida Nova, 1995.

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