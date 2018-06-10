Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:15

Buscar

Últimas notícias
X

Robinson L Araujo

O QUE O SENHOR MANDA OU O QUE O POVO DESEJA?

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 10/06/2018 às 18:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 

Robinson L Araujo[1]

 

INTRODUÇÃO

Sempre ouvimos uma citação que se diz: "DEUS escreve certo por linhas tortas". Fico a imaginar o que seria escrever por linhas tortas. Porém, Ele não age assim, o Senhor escreve certo por linhas certas.

A grandeza do Senhor foge todas as nossas expectativas e tentativas de entendê-lo. Ele sabe o que está fazendo e aonde quer chegar. Conhecedor dos tempos: passado, presente e futuro pela Sua: Onisciência[i], Onipresença[ii] e Onipotência[iii]. Sua multiforme maneira de agir por meio da vida daqueles que se entregam ao Seu controle.

Sendo assim, é preciso que tenhamos consciência do que queremos em nossa vida no amanhã que, será o reflexo de nossas atitudes no presente, na maneira de pensarmos, agirmos diante de Sua Palavra que é viva e eficaz. É possível aceitar um Evangelho de oferecimento das benevolências terrestres? Sim, é possível, porém, não o correto e o que Ele quer para nossas vidas.

 

1. A CONFIANÇA PARA SE ANUNCIAR A PALAVRA DO SENHOR

É verdade e não podemos discordar que, aos analisarmos a Palavra do Senhor, acaba por ser dura a Sua pregação. Porém, não podemos desconsiderar que ao longo do tempo, temos deixado de pregar a sã doutrina, que impacta as pessoas e amoldando-a ao que os ouvidos querem ouvir. No Brasil, poderíamos dizer que: usa-se o jeitinho brasileiro!

Não podemos fugir as origens, de como o Senhor age e que a capacidade é dEle. O problema que não queremos passar pelos sofrimentos da carne, pois acabam por doer. É preciso analisar o que o Senhor quer e as consequências que temos quando aceitamos o Seu convite. Sendo assim, vejamos o que Ele diz ao profeta Jeremias: “Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você: Um profeta às nações era o que eu tinha em mente”. Jeremias 1:5 (Bíblia - A Mensagem).

Veja bem: podemos ser escolhidos para levar a Palavra ou nos dispormos a levar a Palavra. São ações distintas e requer uma reflexão de nossa parte. Quando somos escolhidos, como no caso do profeta, por vezes tememos o desafio que não é fácil, basta procurarmos como os anunciadores do Evangelho sofreram ao longo de seus ministérios, como: perseguições, prisões, torturas e mortes, como os próprios discípulos de Jesus Cristo. Porém, quando eu me disponho, por escolha própria, confio em minha sabedoria e tento agradar a outros, virando uma profissão e não um sacerdócio.

O próprio profeta Jeremias se assustou com a escolha e disse: “Um momento, Senhor! Olha para mim. Eu não sei nada. Sou apenas um menino”. Jeremias 1:6 (Bíblia - A Mensagem).

A diferença de ser escolhidos e de se escolher para proclamar a Palavra de DEUS pode ser observada quando o Senhor responde ao profeta em Jeremias 1:7-8, quando afirmou:

O Eterno me disse: “Não diga: ‘Sou apenas um menino’. Eu direi para onde você deve ir, e para lá você irá. Eu direi o que falar, e você falará. Não tenha medo de ninguém. Estarei sempre lá, cuidando de você”. É o decreto do Eterno. (Bíblia - A Mensagem).

É lógico que, quando DEUS escolhe, Ele capacita, protege, cuida. O problema do homem é que o medo do sofrimento acaba por nos apavorar, deixando a confiança irrestrita no Senhor  fazendo atalhos a adaptações em Sua Palavra.

Com isso, não afirmamos que devemos pregar um Evangelho assustador, um Evangelho que traga ódio no coração das pessoas. A palavra deve ser para a transformação de vida e arrependimento do pecado. Só a acusação do pecado já acaba por deixar o pecador a menosprezar a Palavra, caso não aceite a correção que Ela trás na vida daquele que crer. O próprio Jesus não amava o pecado, Ele amava as pessoas, ao ponto de dar Sua vida!

Jeremias 1:9-10, é possível ver a ação de DEUS na vida daquele que é escolhido por Ele, vejamos:

O Eterno estendeu a mão, tocou-me e disse: “Veja! Acabei de pôr minhas palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre nações e governos, num dia marcado no calendário! Sua missão é arrancar e destruir, despedaçar e demolir, E depois começar de novo, construindo e plantando”. (Bíblia - A Mensagem).

A confiança deve estar depositada na escolha proporcionada por DEUS e não pelo homem; é preciso ter certeza da escolha, caso contrário, a quem estaremos agradando?

 

2. A MISSÃO É DELE E PARA ELE

É importante que tenhamos por certeza que DEUS age por meio dos homens. Quando o Senhor escolheu o profeta Jeremias, Ele estava afirmando a ele: “Quem ouvir vocês está me ouvindo. Quem os rejeitar está me rejeitando. E me rejeitar é o mesmo que rejeitar Deus, que me enviou”. Lucas 10:16 (Bíblia - A Mensagem).

A Palavra tem por finalidade a transformação de vida. É preciso que se entenda que nós não nascemos para sermos salvos.  É verdade! Quando DEUS criou o homem, não era para salvar o homem e sim ter comunhão com ele. Fato que, o Senhor descia e passeava com o homem, tinha um "tête-a-tête" com ele. Foi a escolha do homem que levou DEUS a proporcionar a salvação, a volta a origem perdida pela desobediência em não comer do fruto.

O próprio Jesus sabia das dificuldades que Seus discípulos passariam em proclamar a Sua Palavra, sendo assim, Ele afirmou em Lucas 10:18-20, quando disse:

Jesus disse: “Eu sei. Vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque do Inimigo, Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês”. (Bíblia - A Mensagem).

O homem por si só, não tem nenhuma autoridade na proclamação da Palavra, a autoridade é única e pertence a Ele e é Sua presença agindo em nossa disponibilidade de sermos escolhidos que, acaba por capacitar e nos alegrar pelos sofrimentos que ora surgirão por anunciar a Palavra.

Isso se dá por estarmos em guerra. Em guerra não contra as pessoas, mas contra o próprio Satanás, vejamos: "Pois na verdade o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra forças malignas, contra ditaduras que actuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural". Efésios 6:12 (O Livro).

Ainda conclui em Lucas 11:23, quando diz: "Isso é guerra, e não há território neutro: Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos; se não ajudam, estão atrapalhando". (Bíblia - A Mensagem).

É um grande desafio se levar a Palavra do Senhor, é preciso antes de mais nada a dependência total nEle. É possível nos prepararmos para uma guerra contra outra pessoa, pois a vemos e podemos analisar suas ações para o ataque. Agora, lutar contra um inimigo que não vemos, somente pela proteção do Senhor.

 

3. NÃO TENHA MEDO, ELE PROTEGE

Quando a dependência da escolha está aprovada pelo Senhor, nos entregamos de corpo e alma, não há intenção em agradar o coração do homem e sim o de DEUS, pela certeza de estar ao nosso lado e ter o melhor para nós.

Porém, precisamos fazer nossa parte em não nos contaminarmos com os prazeres que o mundo oferece, contaminando assim, a essência do Evangelho. Vejamos o que Ele afirma em Lucas 12:1-3:

Nessa época, era comum milhares de pessoas se reunirem à volta dele, um pisando no pé do outro. Mas a preocupação maior de Jesus era com seus discípulos, a quem alertou: “Vigiem vocês mesmos, para que não sejam contaminados com o fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre: logo ela será exposta. Vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo. Cedo ou tarde, a máscara vai cair, e a verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. Vocês não podem falar uma coisa em particular e pregar o oposto em público. Chegará o dia em que a verdade será conhecida em toda a cidade. (Bíblia - A Mensagem).

Nossa vida não poderá estar por detrás de uma máscara, a nossa vida deverá falar mais do que nossas palavras. Na verdade, as palavras deverão ser complemento de nossas atitudes de transformação pelo poder da Palavra.

Ainda em Lucas 12:4-5, Ele afirma:

“Falo a vocês como a amigos queridos. Não permitam que as ameaças dos terroristas religiosos reduzam vocês ao silêncio ou a declarações fingidas. É claro que eles podem matá-los, mas o que mais poderão fazer? Nada do que façam poderá atingir a alma de vocês, a essência do seu ser. Tenham temor a DEUS, que é quem conserva nas mãos a vida — corpo e alma. (Bíblia - A Mensagem).

Não deixemos a sã doutrina de lado com a intenção de agradar o ouvido das pessoas, precisamos denunciar o pecado, deixando de trazer somente as bênçãos terrenas e sim, a esperança de bênçãos celestes. Ele a de nos guardar e livrar!

 

4. CONCLUINDO

Para finalizar esta pequena reflexão, o Senhor nos deixa claro que, mediante a Sua Palavra, teremos problemas sim, vejamos:

 “Eu vim para acender fogo sobre a terra, e como queria que já estivesse aceso! Vim para mudar tudo, para acertar tudo, e como queria que tudo já estivesse concluído! Acham que vim para facilitar as coisas e deixar o ambiente agradável? Nada disso! Vim causar conflito e confronto! De agora em diante, numa casa com cinco pessoas, será assim: Três contra dois, e dois contra três; Pai contra filho, e filho contra pai; Mãe contra filha, e filha contra mãe; Sogra contra nora, e nora contra sogra”. Lucas 12:49-53 (Bíblia - A Mensagem).

O evangelho é Poder de DEUS na vida daqueles que querem e estão convictos da escolha que está sobre sua vida.

Viva em vida plena no Senhor!

 

REFERÊNCIAS

Disponível em: . Acessado em: 10 jun. 2018.

Disponível em: . Acessado em: 10 jun. 2018.

Disponível em: . Acessado em: 10 jun. 2018.

O Livro. Disponível em: < https://www.bibliaonline.com.br/ol/ef/6>. Acessado em: 10 jun. 2018.

PETERSON, Eugene H. A Mensagem: Bíblia em linguagem contemporânea, supervisão exegética e teológica Luiz Sayão. São Paulo: Editora Vida, 2011.

 

 

[1] Pastor. Teólogo. E-mail: robinson.luis@bol.com.br

 

[i] Onisciente é uma expressão usada nas religiões monoteístas, onde significa uma qualidade atribuída ao Deus supremo. A Bíblia Sagrada se refere ao Deus como um ser onisciente, aquele que possui plena e perfeita sabedoria e está ciente de tudo o que ocorre, e que é a própria fonte de todo o conhecimento.

[ii] Onipresente é um adjetivo usado para descrever Deus. Significa ubíquo e caracteriza algo ou alguém que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo.

[iii] Onipotente significa alguém que é capaz de fazer tudo, não tem nenhum tipo de dificuldade e que é Todo-poderoso. Um ser onipotente é aquele que não precisa de ninguém, que ele é poderoso em todos os sentidos.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Robinson L Araujo

A VIVÊNCIA FAMILIAR EM TEMPOS DE QUARENTENA

Robinson L Araujo

EM TEMPOS DE PANDEMIA, O LAR DEVERIA SER O MELHOR REFÚGIO.

Robinson L Araujo

DEUS, FAMÍLIA E COVID-19!

Robinson L Araujo

PÓS-MODERNIDADE, SEXUALIDADE, CULTURA, IDEOLOGIA DE GÊNERO E A IGREJA

Publicidade

Robinson L Araujo

Na Longa Estrada da Vida...

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo