A IMPORTÂNCIA EM CONHECER A PALAVRA DE DEUS

INTRODUÇÃO

Vive-se tempos em que a Sã Doutrina é colocada de lado, basta ligar os meios de comunicação para que se assista ou ouça mensagens, divergentes do que o Senhor Jesus Cristo deixou para seu povo.

Por outro lado, o povo não procura ler a Palavra de DEUS, estudar e refletir sobre o que se ouve, confirmando a falta de inspiração Divina e sim humana pois, estão alicerçadas nos desejos do que os olhos podem ver e nos bens materiais onde a traça e a ferrugem corroem.

A essência da Palavra deve ser a salvação do homem, o resgate e regeneração, a mudança de uma vida dominada pelo pecado e o caminho para uma vida eterna ao lado do Senhor.

1. EXISTE VERDADE NA PALAVRA

É certo que os homens procuram por todos os meios deturpar a verdade contida na Bíblia de que ela é a Palavra de DEUS. Refutam com todos os argumentos que - diante da vida que há na Palavra da Bíblia - acabam por caí por terra.

Diferente de outros livros, seus escritos não possuem divergências, embora as traduções possam ter afetado algumas traduções, mas nem por isso a Vida que existe nela deixou de existir.

O que existe mais de concreto que afirme ser a Bíblia a Palavra, é encontrado em Hebreus 4:12-13, que afirma:

Tudo que Deus diz é sério. O que ele diz acontece. Sua poderosa Palavra é aguda como o bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada — nem ninguém — está fora do alcance da Palavra de Deus. Não se pode fugir dela — não há como. (Bíblia A Mensagem)

Fato é que, em toda a existência, o poder que existe nela, é capaz de asseverar ao coração do homem, a verdade que consta em suas escrituras, quando atinge o seu coração e faz com que, o arrependimento seja eminente e a transformação de vida torna-se real.

Nela não existe a dúvida, como um bisturi na mão de um cirurgião, quando o paciente está em uma maca de hospital, pronto para ser operado pelas mãos precisas do médico, assim a Palavra de DEUS corta ao coração do homem, com a finalidade de lhe dar um novo coração e oportunidade em sua caminhada com fé na Palavra.

Todos, exatamente todos estão ao alcance da Palavra, não existindo desculpas que possa negar a Sua existência e o poder que nEla há. Tão somente um coração endurecido, que, pela escolha do livre arbítrio, é capaz de não se deixar penetrar pela renovação de seus escritos.

2. EXISTE INSPIRAÇÃO QUE NÃO PROVEM DO HOMEM

Diferente de quando se lê um romance, um artigo científico, um conto, revistas de moda, almanaques, dentre outros, o Seu ensino é ilimitado. Não cai em desuso, sempre existi o desejo de se ler e aprender, pois por ela, o leitor é renovado e descobre outras revelações.

É possível que se entenda a partir da leitura de 2 Timóteo 3:14-17, quando afirma:

Mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres — afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe! Não há nada como a Palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro — para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da Palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. (Bíblia A Mensagem).

O Apóstolo Paulo, em conversa com Timóteo, um de seus ajudantes, o instruiu a perseverar nas palavras que ouviu e aprendeu. A pergunta seria: de quem Timóteo havia ouvido e aprendido? De sua mãe (Eunice) e a avó (Loide) que, provavelmente tenham se tornado cristãs por ocasião da primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé passaram por Listra.

A fé cristã das três gerações era muito sincera. II Timóteo 1:4 aponta: "Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé não fingida". (Sociedade Bíblica Britânica).

Tudo isso fez com que Timóteo, apesar de jovem e das paixões da mocidade impulsionavam seu coração, conforme II Timóteo 2.22, que diz: "Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro". (Sociedade Bíblica Britânica).

Sendo a Palavra Inspirada por DEUS, através de Seu Espírito Santo, somente ela poderia proporcionar um excelente comportamento e chamasse a atenção de todos os crentes tanto de Listra como da cidade próxima, Icônio. Isso é muito significativo. Mais tarde essa boa conduta seria exigida dos diáconos e presbíteros. Tal reputação não se encontraria se Timóteo tivesse fundamentado sua fé em um livro de autoajuda ou algo semelhante.

A Vida que há na Palavra, inspirada pelo Espírito, é capaz de proporcionar mudança no comportamento "doentio" do homem, como Paulo afirma das paixões da mocidade, que ele deveria fugir.

3. CRISTO SE BASEOU NA PALAVRA

Quando Jesus Cristo se separou e foi para o deserto e, no deserto, como homem fragilizado pelo jejum que fazia de 40 dias, teve fome e, é possível que sua mente se confundisse pela falta de comida, pelo forte calor do dia e o frio noturno que assola o deserto, como qualquer ser humano que se coloque em tal situação.

O Diabo que não é nada bobo e sabe à hora de agir para destruir o ser humano - Jesus na condição de homem - entra em cena e lança a semente da dúvida, como fizera no Jardim do Éden com Adão e Eva. Veja o que Mateus 4:1-11 mostra:

1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo Diabo.

2. E, depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, Jesus estava com fome.

3. Então o Diabo chegou perto dele e disse: – Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão.

4. Jesus respondeu: – As Escrituras Sagradas afirmam: “O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz.”

5. Em seguida o Diabo levou Jesus até Jerusalém, a Cidade Santa, e o colocou no lugar mais alto do Templo.

6. Então disse: – Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: “Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras.”

7. Jesus respondeu: – Mas as Escrituras Sagradas também dizem: “Não ponha à prova o Senhor, seu Deus.”

8. Depois o Diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas

9. e disse: – Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar.

10. Jesus respondeu: – Vá embora, Satanás! As Escrituras Sagradas afirmam: “Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele.”

11. Então o Diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. (Bíblia Linguagem Atual).

A força em combater as artimanhas do Diabo, deve estar alicerçada na Palavra de DEUS. O próprio Filho usou da Palavra, por ser conhecedor. Desde pequeno, estava no templo cuidando dos interesses de Seu Pai celestial.

Jesus por três vezes, de maneira firme, mencionou: "As Escrituras Sagradas afirmam...". Não é o pastor, o missionário, o profeta... é a Palavra de DEUS que deve estar no coração. O salmista afirmou: "No meu coração tenho entesourado a tua palavra, Para não pecar eu contra ti. (Salmos 119:11 - Sociedade Bíblica Britânica).

4. NÃO SOFRAS POR FALTA DE CONHECIMENTO

Só se pode ter certeza de algo, se tiver conhecimento, caso contrário, estará fadado a derrotas e sofrimentos. Com o Evangelho não é diferente. A Palavra afirma em Oséias 4:6 - " O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas Leis; portanto, Eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes". (Bíblia Linguagem Atual).

Ainda João 8:32, afirma: "e conhecerão a verdade, e a Verdade os libertará". (Bíblia Linguagem Atual).

Muitos têm estado debaixo de julgo imposto por pessoas intituladas "líderes". É preciso que se conheça a verdade e a Verdade que é a Palavra de DEUS, tem o poder de libertar.

Porém, só se conhece a Palavra pela sua leitura e meditação. Jesus Cristo foi o exemplo. Não vacilou em Suas respostas, foi claro e objetivo em rebater as argumentações bíblicas que o Diabo lançou sobre Ele,

O Pai quer que Seus filhos tenham vida e vida abundante (João 10:10). O Apóstolo Paulo se direciona a Timóteo e assim afirma:

Você tem sido um bom discípulo meu: seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé, constância, amor, paciência, problemas, sofrimentos — e sofrimento com a dor que senti em Antioquia, Icônio e Listra. Você também sabe que Deus me resgatou! Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas, não há como evitá-los. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar. (II Timóteo 3:10-13 - Bíblia A Mensagem).

Sempre pessoas que se dizem profetas do Senhor surgirão, apresentando uma boa palavra, um bom discurso, "curas milagrosas" e de tudo que se possa chamar atenção de muitos. Só existe uma maneira de se refutar e não cair no "conto", é conhecendo a Palavra do Senhor que é a Verdade.

5. FINALIZANDO

Como abordado durante o referido estudo, de forma breve, foi possível identificar a importância para o cristão ser conhecedor da Palavra de DEUS. Somente Ela tem o poder de libertar o homem de seus pecados; de dar-lhe vida e vida abundante; de afastar-se do engano que muitos eximem de seus sermões e teatros para enganar aqueles que não conhecem.

O próprio Cristo afirmou: "porque se hão de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão tais sinais e milagres que, se fora possível, enganariam até os escolhidos". (Mateus 24:24 - Sociedade Bíblica Britânica).

É preciso VIGILÂNCIA total, que é proporcionada pela Palavra de DEUS.

Viva em VIDA PLENA!

REFERÊNCIAS

Bíblia Linguagem Atual. Disponível em: . Acessado em: 18 jun. 2018.

Bíblia Sociedade Bíblica Britânica. Disponível em: . Acesso em: 18 jun. 2018.

O pai, a mãe e a avó de Timóteo. Disponível em: Disponível em: . Acessado em: 18 jun. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.