A VERDADE DO REINO DE DEUS E A CONSEQUÊNCIA EM AGIR DIFERENTE DOS ENSINAMENTOS DO MESTRE

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Ao fazer à devocional, estava a meditar no Livro de Lucas, em seu capítulo 13 e, algo acaba por chamar a atenção, comparando uma realidade vivida por Jesus e que, acaba por se repetir em dias atuais.

A Palavra, antes deve ser revelada pela ação do Espírito Santo que, deve agir na vida daqueles que se identificam como filhos de DEUS, para não cair em erros que foram cometidos por outros no passado.

Há a necessidade de se separar moralismo de espiritualidade; de deixar a crítica e louvar o que o Senhor pode realizar na vida daqueles que necessitam de Sua intervenção; de se julgar melhor do que o próprio Mestre.

1. A FALSA MORALIDADE SE OPÕE A ESPIRITUALIDADE

Quando o Senhor age na vida de uma pessoa que necessita de Sua intervenção, Ele não escolhe lugar, hora, dia da semana e muito menos o "determinismo" dos que invocam a Sua intervenção. Ele é Soberano e age segundo o Seu próprio querer.

Lucas 13:10-13, é possível ler um relato, quando Jesus - mesmo homem não deixou de ser Senhor - ao avistar uma mulher enferma (por ação do inimigo), têm compaixão e intervém, proporcionando sua libertação. Veja:

Um sábado, estava Jesus a ensinar numa sinagoga, quando viu uma mulher que andava curvada, sem se poder endireitar, havia dezoito anos, por estar possuída por um espírito maligno. Jesus chamou-a para junto de si. Mulher, estás curada da tua doença. Tocou-a e imediatamente pôde endireitar o corpo. E ela louvava e agradecia a Deus! (Bíblia - O Livro).

Algo acaba por chamar a atenção referente à doença dessa mulher: ela estava aprisionada ou possuída por um espírito maligno. O Diabo (ladrão) vem pra matar, roubar e destruir (João 10:10a). aquela mulher estava sendo massacrada, por dezoito anos andava inclinada, de certo, olhando para o chão, sem a possibilidade de olhar para frente, sem poder contemplar as maravilhas que o Criador proporciona à aqueles que o buscam.

Sem cobrar nada por Sua ação - como por exemplo: "traga sua oferta, doe 'x', você não é dizimista, prove sua fé pelo valor que você deve ofertar, etc..." - Ele se compadece e a chama dizendo: "estás curada (liberta) da sua doença" e a toca.

As pessoas estão carentes e precisando de um verdadeiro toque do Senhor, que hoje o faz por intermédio da vida daqueles que possuem o Espírito Santo agindo dentro de si. Não pelo fato de se acharem "melhores" por falarem "línguas" e ou outro motivo, como os líderes da sinagoga. A Palavra afirma: "Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios; de graça recebestes, de graça dai". (Mateus 10:8 - Bíblia Sociedade Bíblica Britânica).

Fato contínuo a ação de Jesus na vida daquela mulher aprisionada pelo inimigo, os "religiosos" da época, conhecedores das verdades da Lei, chamam a atenção e repudiam o que o Mestre proporcional a mulher. Com um falso moralismo, afirma: "Furioso por ver Jesus curar num sábado, o líder da sinagoga disse à congregação: Seis dias foram estabelecidos como dias de trabalho. Venham num desses dias para ser curados, mas não no sábado, o sétimo dia”. (Lucas 13:14 - Bíblia A Mensagem).

Sendo assim, Jesus reagiu afirmando: “Chega de enganar o povo! Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo e os levam para beber água, sem se preocupar com o dia. Então, onde está o erro de libertar hoje esta filha de Abraão amarrada por Satanás há dezoito anos?” (Lucas 13:15-16 - Bíblia A Mensagem).

A Igreja - que não é uma placa denominacional - sendo o Corpo de Cristo, deve agir sobre a vida daqueles que necessitam de libertação daquilo que os afastam da presença de DEUS. No caso, aqueles "sacerdotes, líderes", precisavam ser libertos pois, naquele momento, estavam aprisionados em um dia da semana - o sábado - e por isso, chamaram a atenção de Jesus ao ponto de ficarem furiosos.

Quando Jesus age, há manifestação de alegria por parte daqueles que carecem da misericórdia do Senhor, que necessitam de libertação. Veja: "Com essa resposta, seus críticos ficaram envergonhados e perdidos. Mas o povo era só alegria e não parava de comemorar. (Lucas 13:17 - Bíblia A Mensagem).

O que o Senhor proporciona na vida daqueles que necessitam de libertação é "Vida e vida abundante" (João 10:10b). Não se pode impedir o agir de DEUS; não se pode cobrar pelo agir de DEUS; não se pode criticar o agir de DEUS. As pessoas necessitam da multiforme graça que os liberta de todo cárcere.

2. A ESPIRITUALIDADE LEVA AO CRESCIMENTO DO REINO

É verdade! A verdadeira espiritualidade - agir do Espírito Santo - leva ao crescimento da Obra de DEUS. Ele é Senhor e o poder de convencer o homem do seu mal caminho, pertence a Ele e não a Igreja.

Como Corpo de Cristo, a Igreja, pelas suas atitudes de vida, refletirá a Glória do Senhor. O Apóstolo Paulo afirma que somos o bom perfume de Cristo, veja: "E para Deus sobe, das nossas vidas, o saudável perfume da presença de Cristo em nós, e que é notado por todos, tanto pelos salvos como pelos inconvertidos". (II Coríntios 2:15 - Bíblia O Livro).

Desta forma, o próprio Jesus passa a explicar:

Jesus disse em seguida: “Como posso explicar o Reino de Deus para vocês? Que ilustração posso utilizar? É como a semente que um homem planta no quintal. Ela cresce e se torna uma árvore imensa, com galhos grossos, e as aves fazem ninhos ali”. Ele deu outro exemplo: “Como posso explicar o Reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Depois só espera a massa crescer”. (Lucas 13:18-21 - Bíblia A Mensagem).

Por meio do "bom testemunho" da Igreja de Cristo, ela passa a crescer, como uma semente plantada, a qual dará frutos e como o fermento, fazendo com que a massa cresça.

O que se deve ficar cauterizado na mente dos que servem a Cristo é que, o crescimento deve ser motivado pela mudança de vida: velha criatura em nova criatura. II Coríntios 5:17, afirma: "Se alguém está ligado a Cristo transforma-se numa nova pessoa; as coisas antigas passaram; tudo nele se fez novo! (Bíblia - O Livro).

Ora, se tudo se fez novo, o que prendia o homem ao pecado e sua escravidão, deve ser transformado e, é pelas atitudes que se vê a mudança de vida e não pelas palavras que acabam por levar ao "falso moralismo espiritual". Muitos acabam por praticar: "faça o que eu mando e não faça o que eu faço". A Igreja deve ser liberta de seu próprio "eu" e Cristo deverá ser o centro das atitudes.

3. O PERIGO DA FALSA MORALIDADE ESPIRITUAL

O que se faz necessário é uma vida de retidão, sabendo que todos necessitam das misericórdias do Senhor, pois elas devem se renovar, manhã após manhã, dia após dia na vida daqueles que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. Lamentações 3:22-23, garante: "As misericórdias de Jeová são a causa de não sermos consumidos, porque não falham as suas misericórdias. Novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade". (Bíblia - O Livro).

Como na época de Jesus Cristo, como em dias atuais, o falso moralismo acaba por tentar conduzir as ações do Espírito Santo, trazendo certo "julgo" ou "aprisionamento" ao povo. Jesus libertou aquela mulher da prisão. Ele têm libertado a Igreja dos cárceres que a aprisionavam.

Veja a resposta de Jesus a uma indagação feita a Ele:

Alguém perguntou: “Mestre, é certo que só uns poucos serão salvos?”. Ele respondeu: “Se são poucos ou muitos, não é o mais importante. Concentre-se em sua vida com Deus. O caminho para a vida — para Deus — exige dedicação total. Muitos pensam que têm lugar garantido no banquete da salvação de Deus só pelo fato de morar no mesmo bairro. Um dia, vocês vão bater à porta da casa dele, querendo entrar, mas a encontrarão fechada, e o Senhor dirá: ‘Sinto muito, vocês não estão na minha lista de convidados’. “Vocês protestarão, é claro: ‘Mas nós te conhecemos a vida inteira!’. Ele nem vai deixá-los terminar: ‘O que vocês acham que é conhecer está longe disso. Vocês não sabem nada a meu respeito’. (Lucas 13:23-27 - Bíblia A Mensagem).

Quem será salvo não pertence ao conhecimento do homem! O que deve-se ter enraizado no coração é como está a vida pessoal com DEUS. Não é pelas palavras e sim pelas atitudes. Não é pelo fato de se estar congregando em uma determinada denominação que existe a garantia de vida eterna. Ela depende da transformação das atitudes pessoais após o entregar-se ao Senhorio de Jesus Cristo, não como salvador e sim, como Senhor.

Creio que a maior frustração para muitos, dar-se-á no seguinte regato proferido pelo Mestre, conforme relacionado em Lucas 13:28-30 que afirma:

Então, vocês se verão do lado de fora, ao relento, estranhos em relação à graça. Abrão, Isaque, Jacó e todos os profetas passarão na frente de vocês em direção ao Reino de Deus. Vocês verão estrangeiros, vindos de todas as partes do mundo, sentados à mesa do Reino de Deus, enquanto vocês vão estar do lado de fora, espiando pela janela — tentado descobrir o que aconteceu. Esta é a Grande Inversão: os últimos da fila à frente dos primeiros, e os que eram os primeiros ficando por último. (Bíblia A Mensagem).

Faz-se necessário o conhecimento de que: "Assim, se o Filho vos libertar, ficarão livres, de verdade". (João 8:36 - Bíblia o Livro). Não pela troca, ou por devido pagamento. O preço já foi pago. Somos livres!

FINALIZANDO

A igreja tem um papel muito importante no mundo, o de LIBERTAR aqueles que foram aprisionados, lá no início da criação, pelo pecado que possuiu e escravizou o homem. O Senhor comissionou a Igreja essa função.

Não se pode inverter o Evangelho, Ele é o Poder de DEUS e não dos homens. É pela Graça e de forma gratuita. Não por julgo e sim por leveza de espírito, pois o fardo que o Senhor nos dá é leve e possível de ser carregado.

Somos o Povo escolhido de DEUS para proclamar Suas verdades libertadoras, trazendo-nos a possibilidade de viver-se em VIDA PLENA.

Não se deixe enganar!

REFERÊNCIAS

Bíblia o Livro. Disponível em: . Acesso em: 24 jun. 2018.

Bíblia Sociedade Bíblica Britânica. Disponível em: . Acesso em: 24 jun. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.