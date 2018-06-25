A AGONIA DE CRISTO EM SUA MORTE NA PERSPECTIVA DO OLHAR MÉDICO

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Alguns anos atrás, um amigo pastor, foi chamado em virtude de uma possessão demoníaca de um jovem que levou sua vida amarrada na magia negra, com consagração e pacto de sangue.

Ao argumentar quem estava possuindo o corpo do jovem, o espírito disse que se chamava "maioral" e, ainda perguntou: quem eram os crentes para saberem o sofrimento de Jesus Cristo na cruz? Ele sabia o que Jesus havia sofrido, pois estava lá e, se aqueles que se dizem crentes soubessem o verdadeiro sofrimento que Ele havia padecido pela humanidade, daríamos mais valor!

O discípulo Lucas, narra em seu livro, no capítulo 23, versículo 33, que diz: "Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram a ele, e também aos malfeitores, um à direita, e outro à esquerda".

Sentados em nossas cadeiras cativas dos cultos de domingo, realmente torna-se impossível saber o nível de dor e sofrimento que Ele passou. Temos a liberdade de crer e aceitar tamanho sacrifício e valorizar tamanho amor, por meio de um viver segundo a Sua vontade.

Nossas apresentações que geralmente acontecem na Páscoa, pouco refletem o sofrimento na Cruz do Calvário. Ele se dispôs; se entregou; foi por amor!

Sendo assim, Deparei-me com um texto narrativo, na visão de um médico sobre a crucificação de Jesus Cristo. Passo a passo ele mostra nos mínimos detalhes as dores e o sofrimento de Jesus. Creio que Seu amor superou tudo, por mim, por você.

1. A CRUCIFICAÇÃO DE JESUS NA VISÃO DE UM MÉDICO

O médico em questão chama-se Pierre Barbet[2], Ao realizar vários experimentos, Barbet introduziu um conjunto de teorias sobre a crucificação de Jesus[i] [ii] [iii]. Ele é quem fez, até agora, o estudo médico mais completo da paixão de Cristo, conforme se deduz do Santo Sudário (Cf. La Passione di N. S. Gesu Cristo secondo el chirurgo, L. I. C. E. Torino). Leia seu relato:

“Sou um cirurgião, e dou aulas há algum tempo. Por treze anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto escrever sem presunção a respeito de morte como aquela.

Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas. E o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou “hematidrose”, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais: para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus.

Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede, e então ordena a flagelação de Jesus.

Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado, e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe; o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem; um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo fazendo-o sangrar (os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo).

Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da Cruz; pesa uns cinquenta quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, freqüentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas.

Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega, e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva: ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope[3], mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer.

Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé e pedregulhos.

Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas.

Com uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego (um longo prego pontudo e quadrado), apoiam-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado; uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos: provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte: a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego: quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes.

Um suplício que durará três horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava; elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé; consequentemente fazendo-o tombar para trás, o encostam-se à estaca vertical.

Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera.

As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta, seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara, uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando: os deltóides, os bíceps esticados e levantados, os dedos, se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam: os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço, e os respiratórios.

A respiração se faz, pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar: como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e enfim em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita.Mas o que acontece? Lentamente com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”. Logo em seguida o corpo começa afrouxar-se de novo, e a asfixia recomeça. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por ele na cruz: cada vez que quer falar, deverá levar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável! Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde: de repente a temperatura diminui. Logo serão três da tarde, depois de uma tortura que dura três horas.

Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento: “Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?”. Jesus grita: “Tudo está consumado!”. Em seguida num grande brado diz: “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”. E morre. Em meu lugar e no seu.”

2. A NARRATIVA BÍBLICA

Importante que se conclua toda a narrativa do médico sobre a crucificação de Jesus Cristo, tendo como base a Bíblia Sagrada. Sendo assim, vejamos o anuncio de todo o Seu sofrimento, descrito em Isaías 3:1-11, que afirma:

Mas, quem acreditou na nossa pregação? A quem revelará Deus o seu poder salvador?

Aos olhos de Deus, ele era o delicado rebento duma planta, que brota duma raiz numa terra seca e estéril. Mas aos nossos olhos não tinha atrativo nenhum, nada que nos fizesse interessarmo-nos por ele.

Desprezamo-lo e rejeitamo-lo. Era um homem de sofrimentos experimentado nas mais amargas provações. Voltávamos-lhe as costas e olhávamos para o outro lado quando passava perto. Era desprezado e não lhe ligávamos importância nenhuma.

Contudo ele tomou verdadeiramente sobre si as nossas enfermidades; e os nossos sofrimentos pesaram sobre ele. Pensamos que era afligido, castigado por Deus, humilhado!

Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e esmagado pelas nossas culpas! Foi castigado para que pudéssemos ter paz; pelas suas feridas fomos sarados.

Perdemo-nos como ovelhas tresmalhadas! Deixamos o caminho certo para seguir a nossa própria via. Contudo Deus fez cair sobre ele os pecados e a culpa de cada um de nós.

Foi oprimido e afligido; mas nunca disse uma palavra de revolta ou lamento. Foi levado como um cordeiro para o matadouro; e tal como a ovelha está muda perante os que a tosquiam, assim ele se manteve em silêncio na frente dos que o condenavam.

Após a prisão e o julgamento levaram-no então para a morte. Mas, afinal, quem de entre o povo, naquele dia, se deu conta de que era pelos pecados deles que ia morrer, que estava a sofrer o castigo que deviam eles ter suportado?

Foi sepultado como um criminoso; puseram-no no túmulo de um rico. A verdade é que ele nunca cometeu pecado, e nunca enganou.

Contudo foi o bom plano do Senhor que ele fosse moído e cheio de aflições. Mas quando a sua alma for oferecida por expiação do pecado, então terá uma multidão de filhos, uma posteridade imensa. E tornará a viver; os planos de Deus hão de prosperar nas suas mãos.

E quando vir que tudo isso foi realizado através da angústia da sua alma, ficará satisfeito. Por causa de tudo por que passou, o meu Servo justo fará com que muitos sejam considerados justos perante Deus, visto que levará todos os seus pecados. (Bíblia - O Livro).

O profeta já narrava o Martírio de Jesus Cristo. Não teria outra maneira de nos libertar das garras do inimigo que, acaba por cegar e levar pessoas ao não acreditar que realmente Jesus veio, como Filho de DEUS e sendo o próprio DEUS

CONCLUSÃO

É um relato cruel! É prova de um amor descomunal, impraticável por uma pessoa. Quem daria sua própria vida por amar a outra, suportando tamanho sofrimento?

O Apóstolo Paulo fala aos Coríntios:

Se ainda um véu permanece sobre o nosso Evangelho, naqueles que perecem está o véu, nos quais o deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não lhes raiasse a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. (2 Coríntios 4:3,4 - Bíblia Sociedade Bíblica Britânica).

João ainda afirma: "Mas a todos os que o receberam, aos que crêem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus". (João 1:12,13 - Bíblia Sociedade Bíblica Britânica).

Ele veio para que todos tenham vida e vida Plena (João 10:10b - A Mensagem). Para que essa vida seja plena, é preciso que se entregue e aceita tamanho amor. Nunca é tarde e nem muito cedo para que se espere. O momento é agora de aceitá-lo como Senhor da vida.

Faça a seguinte oração: "Senhor, após ler sobre o sofrimento que fizeste naquela cruz, sabendo que eu não suportaria mas, o Senhor suportou por amor a mim, eu reconheço tamanho sacrifício e entrego minha vida para que sejas Senhor e Salvador. Que aquele sangue derramado pelas feridas, seja derramado em minha vida, me libertando dos cárceres do pecado e do juízo que está sobre mim. A partir de agora, meu coração pertence a Ti e que Seu Espírito Santo, possa fazer morada em meu coração e mente, direcionando meus passos e pensamentos para uma vida eterna ao Teu lado. Em nome de Jesus Cristo, amém!"

REFERÊNCIAS

BARBET, Pierre. A Crucificação de Jesus na Visão de um Médico. Disponível em: . Acessado em: 26 jun. 2018.

SINCOPE. Disponível em: . Acessado em: 26 jun. 2018.

Bíblia o Livro. Disponível em: . Acesso em: 24 jun. 2018.

Bíblia Sociedade Bíblica Britânica. Disponível em: . Acesso em: 24 jun. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.