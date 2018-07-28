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Robinson L Araujo

QUEM É QUE TEM CHANCE?

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 28/07/2018 às 22:43

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Robinson L Araujo[1]

 

INTRODUÇÃO

Quem é que têm chance? Foi à pergunta que os discípulos de Jesus fizeram, com relação a quem será salvo. A resposta de Jesus foi objetiva: “Ninguém tem chance, se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar DEUS agir. Só ele tem o poder de fazer”. (Lucas 18:27 - Bíblia A Mensagem).

Pessoas acham que a salvação é conseguida pelo que fazem, dizem ou desenvolvem aos olhos daqueles que a observam. A referida pergunta, faz parte de um contexto de dois fatos distintos. O primeiro, referente ao cobrador de impostos e um fariseu e o segundo, quando um homem público e rico, foi procurar Jesus para saber o que precisaria fazer para ser salvo.

 

1. O COBRADOR DE IMPOSTOS E O FARISEU

Veja o primeiro caso em análise, encontrado em Lucas 18, que diz:

9-12. Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história: “Dois homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ‘Oh, DEUS! Sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda’.

13. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: ‘DEUS, tem misericórdia! Perdoa este pecador’

14. Jesus comentou: “Quem voltou para casa justificado diante de DEUS foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão, mas, se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor”. (Bíblia - A Mensagem).

Aqui é apresentado dois homens, sendo um que se julgava melhor que o outro por sua condição social e por ser rigoroso cumpridor dos mandamentos e das Leis. Andava de nariz em pé, de certa forma, olhava os outros de forma soberana e desprezível. Era o bom, o bambambã. Uma oração feita cheio de orgulho e longe de humildade. Jejuava e dava o dízimo de tudo o que ganhava e tinha.

Não diferente de muitos que, acabam vivendo pelas aparências religiosas, se acham sem pecado, menosprezam os que são pecadores, esquecendo da palavra que diz: "Porque todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus". (Romanos 3:23 - O Livro).

O segundo homem, que era desprezado por ser cobrador de impostos, sem ter coragem - em virtude de seus pecados - ousava olhar para o alto. De cabeça baixa e com as mãos no rosto, provavelmente pela sua vergonha, dizia: "DEUS, têm misericórdia e perdoa este pecador".

O homem em si, precisa e carece da misericórdia e perdão do Senhor. Não somos nada e muito menos, melhores do que o nosso semelhante. Somos todos pecadores! É necessário que enxerguemos quem somos e, agindo assim, nos tornaremos pessoas melhores.


1. O HOMEM PÚBLICO RICO

Veja o segundo caso em análise, encontrado em Lucas 18, que diz:

18. Um dia, um importante homem público perguntou a Jesus: “Bom Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna?”.

19-20.  Jesus disse: “Por que você me chama ‘bom? Ninguém é bom, só Deus. Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta, honre pai e mãe”.

21. Ele respondeu: “Guardo todos esses mandamentos desde que me entendo por gente”.

22.  Ao ouvir a resposta, Jesus acrescentou: “Há ainda uma coisa que você deve fazer: venda tudo que possui e dê aos pobres. Toda a sua riqueza estará no céu. Depois venha me seguir”.

23.  Aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir. Ele era muito rico, por isso ficou abatido. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. (Bíblia - A Mensagem).

Muitos depositam sua subsistência em suas próprias forças, como no caso do dinheiro. Não que o Senhor quer que todos sejam pobres, abrindo mão de suas posses, não. Ele quer que confiemos em Seu poder e suas misericórdias e não no que o dinheiro pode comprar.

Aquele homem conhecia tudo, obedecia as Leis e as praticava mas, não tinha a certeza de sua vida eterna pois, mesmo obedecendo as Leis, ele confiava naquilo que seu dinheiro podia comprar e no status que ele vivia em função de seu dinheiro.

Jesus pede para que ele vendesse tudo o que tinha, se desapegar de seus recursos e para ele, foi como tivesse tomado uma facada. Ficou triste e cabisbaixo, não queria abrir mão do poder que a riqueza lhe atribuía.

Quantas vezes não queremos abrir mão das situações e seguir ao Senhor de todo o coração? Quantas coisas ocupam o lugar de DEUS em nossa vida? É possível contar? Acho que seria impossível.

Daí veio a pergunta  dos discípulos de Jesus a Ele: Quem tem chance? A chance é para aquele que se entrega e depende do Senhor!

 

FINALIZANDO

Onde você tem depositado sua força? A quem você tem servido? Será que temos sidos humildes o suficiente para reconhecermos que não somos melhores do quem ninguém?

A partir do momento que reconhecemos que a nossa dependência está em DEUS e nos humilharmos o suficiente para o aceitarmos e deixá-Lo agir. Só Ele tem o poder de fazer!

Viva em Vida Plena.

 

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

Bíblia O Livro. Disponível em: . Acessado em: 28 jul. 2018.

 

[1] Pastor - E-mail: robinson.luis@bol.com.br

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