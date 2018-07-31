QUAL O ESTILO DE VIDA ESCOLHER?

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Desde os primeiros anos de vida, já se busca um estilo de vida a seguir, passando pela infância, adolescência, juventude e vida adulta. Nada de anormal e faz parte da sociedade de onde se está inserido.

O problema está em qual estilo se escolher pois, a escolha poderá refletir na vida eterna de cada um. Nesse caso, traduziremos o estilo de vida como o caminho a ser escolhido.

1. O ESTILO DE VIDA

A Palavra de DEUS afirma em Provérbios 14:12, que diz: "Há um estilo de vida que parece inofensivo; preste atenção: pois conduz à morte". (A Mensagem). É importante que se frise o estilo de vida que está se falando.

O estilo de vida que Salomão alerta, não está relacionado no tipo de cabelo se é bailo ou longo, colorido ou natural; não está relacionado a brinco, batom, piercing...; não está relacionado com a veste, se está na moda ou não; se é rico ou pobre; novo ou velho.

O referido estilo de vida está relacionado a caminho. Em outra tradução, afirma: "Diante de cada ser humano abre-se um caminho que parece ser uma via segura, mas que acaba por levar à morte". (O Livro).

No verso 13, ele ainda afirma: "Por trás do sorriso e da diversão, há muita tristeza e sofrimento". (A Mensagem).

Sendo assim, existem caminhos que são escolhidos para se seguir, porém, são caminhos que levam para a morte e morte eterna, uma morte de separação do homem para com DEUS. Que também pode estar relacionado as escolhas feitas e ao estilo de vida escolhido - longe da presença de DEUS. Uma vida de autossuficiência espiritual!

A natureza humana é pecaminosa, necessitando da Graça de DEUS para que haja uma religação ou reconexão espiritual do homem para com DEUS. Não existe outra forma, a não ser de aceitar a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do calvário. Somente por Ele que poder-se-á viver uma vida eterna ao lado do Pai.

2. O CAMINHO A SEGUIR

Em João 14:6, o próprio Jesus Cristo afirma: "Jesus disse-lhe: Sou eu o caminho. Sim, e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser através de mim". (O Livro).

Sendo assim, existe um estilo de vida a ser seguido; um caminho a ser trilhado! O caminho é Jesus Cristo. O estilo de vida é o de Cristo, não existe outro porque, qualquer outro levará o homem a um caminho de morte eterna.

O grupo Logos, um conjunto de músicas cristãs, em alguns anos atrás, louvava com a seguinte música intitulada: CAMINHOS[2]. Veja sua letra:

"Posso pensar nos meus planos, Pros dias e anos que, enfim, Tenho que, neste mundo, Minha vida envolver. Mas plena paz não posso alcançar.

Posso andar em caminhos. Que eu mesmo quis construir. Posso fazer o que quero, Agradando só a mim. Mas plena paz não posso alcançar.

Há caminho, que ao homem, Parece ser bom. Mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que, sem reservas, Passo a passo, seguir a Jesus.

Sei que feliz é o homem, Que crê e teme ao Senhor. Que, em seus passos procura. Ter de Deus aprovação. Certamente, paz ele terá.

Como está minha vida? E a tua vida também? Temos achado em Cristo, Realmente a solução. Para a plena paz poder alcançar?

Quero cantar, Quero viver, Quero mostrar Cristo Jesus.."

Poder-se-á andar em caminhos construídos por si mesmo; poder-se-á fazer até mesmo o que se quer e se deseja. Somente em Cristo se encontra a solução de caminhar em uma vida eterna.

CONCLUINDO

O estilo de vida escolhido, o caminho percorrido, refletirá na vida eterna que se estará.

Escolha o estilo de Vida que Jesus Cristo viveu.

Escolha o caminho que chegará a Ele.

Viva em paz, viva em fé, viva em Vida Plena!

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

Bíblia O Livro. Disponível em: . Acessado em: 31 jul. 2018.