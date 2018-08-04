ONDE ESTÁ DEPOSITADA A ESPERANÇA E A CONFIANÇA?

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Vive-se dias críticos e sem esperança. Pessoas estão carentes de afeto e de palavras que venham de encontro a suas necessidades. Sendo assim, acabam por se entregar a pessoas que são meros aproveitadores da fé e esperança dos necessitados.

Jesus de Nazaré acaba por ser um acusador horrendo daqueles que se diziam ou estavam em condição de líderes religiosos em Sua época, ao ponto de chamá-los em certa ocasião de "raças de víboras".

Veja alguns pontos e reflita! Estar-se-á sob a direção daquele que dá sabedoria e entendimento de Sua Palavra, revelada ao coração.

1. ACAUTELÁI-VOS

Em dias de carência e necessidade, as pessoas buscam ajuda para enfrentar suas adversidades, e é nessa hora que podem estar em perigo pois, a guarda está baixa e acabam por se entregar.

Jesus Cristo, afirmou na Bíblia Sagrada, em Mateus 7:15-20, quando disse:

Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes: a sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. (Bíblia - A Mensagem).

É verdade que no meio que se diz "evangélico", existem pessoas aproveitadoras das necessidades e carência em que vive a sociedade. O mundo está cada vez mais difícil e, acabam por negociar a fé das pessoas, trocando-a por espécies, como se fossem verdadeiros amuletos. Uma prática condenada pelo Senhor.

Ainda em Lucas 20:45-47, o próprio Jesus afirma:

Jesus disse aos seus discípulos, mas para que todos ouvissem: “Cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque, assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas no fim irão pagar por tudo isso”. (Bíblia - A Mensagem).

A Palavra de DEUS ainda conclui: "Levem saúde para os doentes. Ressuscitem os mortos. Toquem os que são considerados imundos. Expulsem demônios. Vocês são tratados com generosidade, por isso vivam generosamente". (Mateus 10:8 - Bíblia A Mensagem).

É necessário se acautelar, se proteger daqueles que exploram a fé na ganância de ajuntar tesouros. Ainda em Mateus 6:19-21, afirma:

Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou - pior! - roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará a salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que você mais desejam estar é perto do seu tesouro, e lá onde acabarão indo parar. (Bíblia - A Mensagem).

Não deixe que pessoas tentem negociar com sua fé. Aquilo que DEUS dá não deve ser negociado, deve ser distribuído de modo gratuito. Exige compromisso. Somente quando não se está interessado em se compromissar com o Senhor, existirá a necessidade de se efetuar trocas e é nesse caso que os aproveitadores acabam entrando em cena.

2. DEPOSITANDO A ESPERANÇA

Viu-se, anteriormente, o cuidado que se deve ter contra aqueles que se aproveitam das fraquezas e necessidades do povo. Ato "condenado" pelo Senhor pois, de graça se recebe, de graça deve-se dar.

Outro fator que se deve levar em consideração é a esperança. Onde se tem colocado a esperança? Na política? No dinheiro? Nos homens? Veja o que a Palavra de DEUS acaba por afirmar em Lucas 21:34-36, que diz:

“Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda-viva de festas, bebidas e compras. Senão, aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso, não durmam no ponto. Orem sempre a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem”. (Bíblia - A Mensagem).

A esperança de uma vida em comunhão com o Pai não deverá estar alicerçada naquilo que é material e acaba por trazer prazeres momentâneos, podendo acabar sendo surpreendido no juízo final.

Onde está depositada sua esperança?

FINALIZANDO

Pode-se, em um breve momento, apreciar a necessidade de acautelar-se das pessoas que se aproveitam para negociar em momentos que se está passando por dificuldades, principalmente dentro da alma.

O próprio Jesus declara que se deve fugir de tais pessoas. Sendo assim, corra para os braços do Pai, se entregue ao Senhor, deposite a esperança em DEUS, pois Ele não decepciona.

Viva em Cristo! Viva em Vida Plena.

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.