UM AMOR INCONDICIONAL

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Quando se esta enamorado, por vezes se fala em prova de amor. Dê-me prova do seu amor! Quantos de nós nunca ouvimos um pedido assim ou o fizemos?

Qual seria a maior prova de amor de um casal? E de um filho para com seus pais ou dos pais para com seus filhos? Qual seria a prova de amor para com uma pessoa que nem conhecemos? Seria possível?

Às vezes até dizemos que amamos e damos provas, desde que, recebamos a contra prova; o amor que dispensamos deve vir acompanhado de reciprocidade, caso contrário, deixamos de amar, não seria mais ou menos assim?

O contrário de incondicional seria o amor condicional que, requer algum tipo de troca, é finito. O amor é dado apenas com base em determinadas condições (conscientes ou não) satisfeitas pelo companheiro ou a quem se ama.

1. O AMOR DE DEUS

DEUS nos ama de maneira incondicional. Amor incondicional significa amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar.

O amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. É o típico “amor de mãe”, que é dado livremente, independente do que recebe de volta.

No relacionamento entre um casal, quem tem amor incondicional ama sem ter razões ou pré-requisitos. Dedica-se totalmente à relação, transformando o amor em uma ação praticada a todo instante, de variadas formas. O conceito é semelhante a amor verdadeiro.

A maior prova do amor incondicional de DEUS para com cada um de nós, está registrada em João 3, que afirma:

16-18. DEUS amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado; para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. DEUS não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação; E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de DEUS quando este lhe foi apresentado.

O amor de DEUS foi tanto que enviou Seu único Filho para nos trazer de volta a Ele. Quem daria o seu filho em favor da vida de outra pessoa? Em situações normais, ninguém daria. Mas existia uma razão para que Ele entregasse seu Filho, a finalidade era tirar a condenação de estava sobre nós.

Talvez você fale: "entregar o filho é fácil! Por que Ele não se entregou?" Sim, por que Ele não se entregou? Em tempos atrás, escrevi um texto sobre "A LOUCURA DA CRUZ[2]", lá se afirma que o Pai e o Filho são uma única pessoa, ou seja, DEUS na pessoa de Seu Filho se entregou de forma incondicional para nos resgatar da Sua própria ira.

Em Seu ato de amor incondicional, Ele não esperava nada em troca. Não se entregou para somente apontar o dedo e afirmar que não merecíamos. Ele veio para ajudar, absolver, livrar, salvar.

2. É PRECISO CRER E ACEITAR

Em Seu amor, Ele não exige a nossa bondade para com Ele, somos incapazes devido a nossa natureza. Somente, devido ao livre arbítrio, é preciso que o homem aceite e se entregue a Sua graça. Ainda em João 3, Ele afirma:

19-21. “Esta é a situação: a luz de DEUS invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a DEUS. Aquele que pratica o mal, é viciado em negar a realidade e iludir-se e odeia a luz de DEUS não vai querer se aproximar dela, para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade recebe de coração a luz de DEUS, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de DEUS”.

Quando se passa a aceitar o sacrifício de entrega incondicional, reflete-se a obra de DEUS. Negar significa colocar-se em condição de ódio, por não querer expor sua vida para com Ele. Nada acaba por ficar encoberto, tudo vem as claras.

Ainda nos versos 34-36 de João 3, Ele afirma:

“Aquele que DEUS enviou nos comunica a própria Palavra de DEUS. E não pensem que ele divide o Espírito como se partisse um pão. O Pai ama o Filho de modo imensurável e tudo entregou a ele, para que ele passasse tudo adiante — uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo: vida plena e eterna! Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele vive na escuridão e não vê a vida. Tudo que experimenta de DEUS são trevas e ira tenebrosa no final”.

Por Jesus Cristo, o Senhor vai passar toda nossa história a limpo. Ele é nosso ajudador! Mas para isso, existe a necessidade de se confiar nele, caso contrário, ainda estará caminhando em escuridão e não vê a luz, acabando-se por experimentar somente a ira de DEUS.

FINALIZANDO

"Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação; E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de DEUS quando este lhe foi apresentado".

Se entregue a Ele! Confie nEle! Aceite a Sua entrega por mim, por você. Viva em qualidade de vida, viva em Vida Plena!

REFERÊNCIAS

O que é Amor Incondicional. Disponível em: < https://www.significados.com.br/amor-incondicional/>. Acesso em: 09 ago 18.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.