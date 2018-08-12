SENDO PAI NO DIA DOS PAIS

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

É um grande privilégio ser pai! É honroso e exige-se responsabilidade. Um verdadeiro sacerdócio dado por DEUS! Como sacerdotes, cabe o dever de amar, cuidar, respeitar, caminhar junto, corrigir, exigir, sacrificar, agir, ser um verdadeiro herói para com os filhos.

Sendo assim, a Palavra de DEUS, a Bíblia Sagrada, nos chama para responsabilidade em atos da caminhada como pai. Dividir-se-á em três observações, sendo:

1. O FILHO É A HERANÇA DO PAI

O livro de Salmos 127:3, afirma: "Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno, que o fruto do ventre é seu generoso legado?". Em outras traduções, acaba por afirmar que os filhos são a herança dos pais.

O que se têm feito com a herança que DEUS tem confiado para os que são pais? As vezes se preocupam em juntar dinheiro e bens materiais que ficarão como herança para os filhos, sendo que, a melhor herança que poderão ter é daqueles momentos que marcaram a vida deles em determinados fatos. Os bens materiais passam, as memórias e os exemplos se eternizam e nada poderá roubá-los ou destruí-los.

Como verdadeiro tesouro, cabe a responsabilidade de pai o cuidado, o lapidar, o construir, o motivar, o ensinar, o admoestar, o corrigir, o sorrir, o abraçar, o pegar no colo, o chorar juntos, o comemorar, o advertir, dentre tantos que poder-se-ia ser citados.

O filho é a herança que deve ser cuidado e protegido de todos os ataques que venham se lançar sobre a vida deles, com a intenção de destruir e tirá-los do bom caminho que foram ensinados.

2. DEVE-SE ADMOESTAR EM AMOR SEUS FILHOS

Outro verso da Palavra de DEUS que gostaria de citar, encontra-se em Colossenses 3:21, que afirma: "Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles"

Aos pais cabe a responsabilidade de ensinar e também o de corrigir. Chamar a atenção dos filhos em momentos críticos e necessários. Porém, isso não dá o direito de humilhar e expor o erro dos filhos.

O pai que ama, corrige o filho de forma a chamá-lo para si, abraçando-o, colocando-o no colo, fazendo com que se sinta amado e protegido, porém mostrando que está errado e deve mudar sua atitude. Quantos filhos em nossos dias acabam guardando mágoa dos pais, pelo fato de terem sidos humilhados ao invés de amados? Espancados ao invés de protegidos, mesmo no erro?

Não cabe ao pai a desmotivação na vida dos filhos e sim a força para que vença na vida; não tirar o brilho de seus olhos e sim, motivá-los para que cada dia sejam pessoas melhores.

3. CAMINHAR A CAMINHADA DA VIDA DE MÃOS DADAS

Ainda no livro de Efésios 3:21, Paulo chama a atenção para a seguinte situação, veja: "Pois não provoquem seus filhos sendo duros demais com eles. Tratem de agarrá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor".

Aqui vejo a diferença maior de um pai herói na vida de seu filho: agarrá-lo pela mão. Hoje vemos pais terceirizando a educação de seus filhos, sendo para a escola, para pessoas que cuidam de crianças ou até mesmo para a igreja.

A responsabilidade de guiá-los pelas mãos é do pai. Pisar os espinhos para que seu filho caminhe por lugares seguros e com menos sofrimentos. Não podemos entregar a outros o dever de cuidar da herança que o Senhor confiou aqueles que são pais.

FINALIZANDO

É verdade que muitos filhos não possuem pai, cabendo a mãe ou outros familiares o papel de pai. Existem os pais do coração, que também exercem influência na vida dos que são pequenos e precisam de uma mão amiga e segura para levá-los pelos caminhos que a vida apresenta.

É necessário que a direção venha do Senhor, para que não se erre no cuidado dos filhos pois, pelas próprias forças, acabar-se-á errando o caminho a ser seguido.

Que o maior PAI, dê a cada pai: sabedoria, conhecimento, sensibilidade, compaixão, amor e doação, de forma correta e sobrenatural.

Que como pais, possamos viver em Vida Plena no Senhor.

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.



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