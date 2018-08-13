TER PACIÊNCIA! UM ATO DE PERSEVERANÇA EM DEUS

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Vive-se em tempos de correria total! Tudo é para ontem, quase sempre não se pode esperar, aguardar, parar. Fruto dos tempos modernos, das tecnologias e das redes social que fazem com que as pessoas vivam aceleradas e sem tempo.

Se quiserem algo, não se junta mais, financia-se e acaba-se pagando duas, três vezes mais, pelo simples fato de que tudo é para ontem. A falta de paciência acaba criando a síndrome do pensamento acelerado, em virtude das inúmeras informações que a mente recebe e em altas velocidades, devido ao consumismo desenfreado.

É sempre bom que se recorra a Palavra de DEUS, Ela é fonte de conhecimento e inspiração, apresentando possibilidades para a reflexão.

1. ESPERAR COM PACIÊNCIA

Importante que se recorra a fatos passados, para que se saiba como as pessoas agiam diante das dificuldades. Elas não são frutos de nosso tempo, porém, acredita-se ser mais intensa.

Davi, um grande rei de Israel, escreveu no Salmos 40:1-3:

Eu esperei, esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente, Ele olhou para mim; finalmente, Ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria, Ele me ensinou a cantar Sua mais nova canção, uma canção de louvor a nosso DEUS. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno.

Se existir uma fórmula para a impaciência, ela se chama 'esperar'. Em outras traduções, ele afirma: "esperei com paciência no Senhor". É preciso esperar, esperar e esperar, exercitar paciência. Diminuir a aceleração da mente que acaba provocando a ansiedade e a ansiedade acaba provocando o descontrole e a impaciência.

Quando se espera em DEUS, algo inacreditável acontece: Ele olha e ouve o clamor que a impaciência provoca. Para que Ele olhe e ouça, deve haver o clamor por socorro. Só se mostra quando se precisa de algo, a partir do momento que se expressa a necessidade de socorro.

O interessante de tudo é que DEUS não age no tempo do homem! Às vezes as pessoas clamam e determinam que Ele faça algo que se quer, de forma imediata, deixando-se de lado o fator tempo. O tempo é essencial para provar a confiança, perseverança e fé, combustíveis que alimentam a comunhão para com Ele. É necessário que se entenda que o tempo para DEUS é uma eternidade.

2. O SENHOR AGE EM FAVOR

Às vezes parece que se está no fundo do poço, com os pés presos pela lama que há no fundo, sem água, só lama. Não existindo assim a possibilidade de saciar a própria sede. É nessa hora que o Senhor age, quando se clama e pede Sua ajuda, Ele estende a mão e tira da situação no Seu tempo certo de agir.

Após, ele coloca os pés em solo firme, em uma Rocha sólida, para se assegurar que não venha a escorregar novamente. Essa Rocha, hoje é o próprio Jesus Cristo! Quando se está nEle, passa-se a ter e exercer segurança pois, mesmo nas angústias, Ele dá força para vencer e paciência para aguardar o tempo certo.

Ele acaba ensinado uma nova canção. As dificuldades passaram, um novo tempo surge, uma nova canção acaba brotando nos lábios daqueles que souberam ter paciência e esperar o tempo certo de DEUS agir.

Davi ainda menciona que se deve abandonar-se nos braços do Eterno. Abandonar é esquecer, deixar, jogar. Para que se aprenda a exercer paciência no Senhor, existe a necessidade de se esquecer em Seus braços - lugar de proteção e conforto - aguardando o Seu tempo certo.

CONCLUINDO

O hoje do homem, pode ser o amanhã para DEUS. O tempo de DEUS agir é diferente do tempo do homem querer que se faça. A paciência deve ser exercida na vida cotidiana, depositando e lançando sobre Ele toda a ansiedade pois, Ele têm cuidado de cada um.

Se esqueça nos braços do Pai! Se lance em confiança, faça brotar um novo cântico em adoração ao Senhor.

Viva em Vida Plena!

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REFERÊNCIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.