NEM TODOS OS DIAS DO SERVIÇO SÃO IGUAIS!

Essa fotografia selecionada refere-se ao final de dia em nosso plantão e foi registrada para nos mostrar que, mesmo nas tragédias, o Senhor nos presenteia com a vida. Narramos:

É fato que, a cada manhã que acordamos e nos arrumamos para o trabalho, não sabemos o que encontraremos nem como será o nosso dia. Essa é uma realidade encontrada em muitos tipos de trabalhos e não é diferente para nós da Policia Rodoviária Federal.

Ontem, sábado, ao despertar para o serviço, após me aprontar e antes de sair, nunca deixo de beijar minhas filhas, mesmo com elas dormindo, peço a DEUS a proteção sobre elas e sobre nós, bem como a todos aqueles que estão circulando sobre nossas rodovias. Não sabemos como será nosso dia. Despeço-me da esposa e dirijo-me ao serviço, como muitos o fazem.

O serviço estava tudo tranquilo, como os fatos que narramos em outra oportunidade, chamado: UMA PEQUENA HISTÓRIA.

De repente, recebemos o chamado via telefone: Um acidente, com colisão dianteira entre dois carros e um deles está cheio de crianças. Que agonia! Aciona-se ambulância e corremos com duas viaturas para que se possa fazer o socorro, não sabemos o que esperar e o coração bate forte, com a adrenalina elevando seus níveis.

Já se é possível visualizar na reta os carros encostados, com galhos sobre a pista de rolamento e com piscas de alerta ligados. É lá, estamos quase!

Avista-se o carro capotado barranco a baixo, a ambulância chega junto, é mais ajuda diante da tragédia anunciada! Avista-se uma família já nas margens do acostamento, três crianças, uma chorando de dor, sentada em seu travesseiro. Uma enfermeira se aproxima e pergunta: Está com dor? Ela responde: está doendo muito. Vou ter que colocar você na ambulância. Aos choros diz que quer sua mãe.

Calma! Sua mãe também vai com você, respondi para ela. Vamos vou te ajuda a subir na ambulância, você consegue? Meu pé que está doendo. Vou te ajudar. Vamos tentar ficar em pé, vou pegar você e ajudar a ficar em pé, pode ser? Sim!

Conseguiu ficar em pé e logo caminhamos bem devagar para a ambulância, era alto para ela entrar. Calma, vou pegar você no colo para levantar, posso? Sim, ela respondeu. Creio que naquela hora, ela sentiu a segurança de estar no colo, poder abraçar e assim, pude colocá-la na ambulância.

Logo todos foram para o atendimento no pronto socorro, estavam bem, mas era necessário que passassem por avaliação média. Ficamos ainda, juntando suas coisas que estavam espalhadas para entregar no hospital.

O outro condutor estava bem.

Dirigi-me ao hospital, com os pertences daquela família e de longe pude observar aquela pequena menina que havia pegado no colo, estava correndo e ao me avistar, acena com tchau e veio ao encontro. Perguntei: tomou os remédios para não doer mais? Não, não gosto e já parou de doer, sorridente. Entreguei seus pertences e pude agradecer a DEUS pela vida daquela família.

Quando peço a DEUS em oração para que guarde minha família, também peço para que me livre, bem como aos colegas e todos aqueles que transitarem por nossas BR's. Que seus anjos acampem ao nosso redor. E é verdade! "O anjo do Eterno faz um circulo de proteção em volta de nós enquanto oramos". (Salmos 34:7 - A Mensagem). Aquele carro capotou por várias vezes, não existia nenhuma árvore quando saíram da pista e desceram o barranco; também havia muito mato para que amortecesse a queda e o solo era alagado.

Chegando ao posto, o telefone toca novamente: Acidente em Corumbá, colisão de uma caminhonete com uma moto. Deslocamo-nos para poder atender e quando chegamos, fomos direto para o hospital.

O motoqueiro havia sofrido um traumatismo craniano. O avistamos sedado em uma maca, indo fazer uma ressonância magnética. Encontramos com sua esposa nos corredores do hospital, anotamos os dados. Ela afirmou que ele estava chegando para seu serviço, era seu aniversário!

O condutor da caminhonete? Fugiu do local, não atendeu aquele ser humano que estava ferido. No lugar do acidente, encontramos apenas uma poça de sangue.

Novamente, dentro de uma fatalidade, percebe-se a mão de DEUS, com seus anjos, guardando a vida daquele motociclista, o livrando do laço da morte. Realmente é preciso agradecer!

O Senhor nos leva a encontrar, no retorno para nosso posto, os "gados fantasmas"! É, sempre informam, mas nunca os encontramos e pela madrugada a dentro, estávamos lá, retirando aqueles animais, para que mais nenhuma tragédia pudesse acontecer.

Um dia de trabalho intenso!

Nunca deixe de amar; nunca deixe de beijar seus filhos, esposa, esposo, pais, família; Sempre peça proteção, não somente por você, também para aqueles que você não conhece.

Em casa novamente, pude agradecer a DEUS pelo livramento e novamente beijar e abraçar minha família, pois Ele cuida de cada um de nós.

Lembre-se: a vida precisa ser vivida, mesmo com os traumas que ela nos coloca no caminho que nos leva ao amadurecimento de nossa fé!