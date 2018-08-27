DEUS TEM PLANEJADO O MELHOR PARA VOCÊ. É PRECISO BUSCAR E SE ENTREGAR!

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Não muito diferente do povo de Israel, quando foram levados para o cativeiro, pessoas acabam por viverem verdadeiros "algozes" em plena modernidade. Estão presos e por muitas vezes, sentenciados pelo próprio "eu" ou pelo "sistema" ao qual estão inseridos.

Capturados pelas armadilhas diárias que são colocadas, com o propósito de denegrir, derrubar, sentenciar, encarcerar em cativeiros, mesmo quando se goza de liberdade.

Há necessidade de se libertar!

1. DEUS SE PREOCUPA E TEM PLANEJADO

Diferente do que se possa achar, DEUS se preocupa com o ser humano. Tudo está sob seu tempo e planejamento. Acredito o homem ou não!

Sendo assim se faz necessário o embasamento que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, dos versos 10 a 11, que afirma:

10-11. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto: Assim que tiverem terminado os setenta anos de Babilônia, nem um único dia antes, vou aparecer e cuidar de vocês, como prometi, e trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo. Já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês! Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam.

Tudo está sob seu controle! Nem um dia antes ou depois. É no dia determinado por ELE. "Vou aparecer e cuidar de vocês". O maior problema é que acaba a ansiedade tomando a frente do desejo de aguardar mas, o tempo de começar é dEle, é preciso confiar no que Ele têm planejado para a vida de cada ser.

A rendição ao pecado, acabou por afastar a humanidade de DEUS, quebrando a comunhão para com Ele e Ele quer restabelecer o que se foi perdido pela própria ganância do próprio homem em querer ser como DEUS. Como o filho que sai de casa, DEUS está ansioso pela volta do homem a Sua casa, ao Seu cuidado. Ele tem planejado tudo e o que Ele quer é cuidar de cada um, tirar do abandono e trazer para Seus braços, para o seio, para o convívio e dar o futuro que cada um anseia.

O problema é que, aquilo que o homem planeja para si, não é o que DEUS tem planejado para o homem e acaba por achar que DEUS o abandonou e se esqueceu dele.

Porém, é preciso que o homem faça sua parte.

2. É PRECISO SAIR DA ZONA DE CONFORTO

Para que o Senhor faça o que tem planejado para a vida do homem, se faz necessário que o homem saia da sua zona de conforto. Veja o que Jeremias 29:12-14, afirma:

12. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei.

13-14. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a certeza de que vocês não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Vou reverter a sorte de vocês. Vou trazê-los de volta de todos os países pelos quais os espalhei. É o decreto do Eterno. Vou trazê-los de volta para casa, para o lugar de onde os despachei como exilados. Tenham certeza.

É necessário que se clame; que se ore; que se busque. DEUS não age de forma impositiva para com o homem. Ele acaba por dar o direito de escolha, de buscar, de pedir. Quando o homem se sujeita a condição de clamar, ah... Ele ouve e acaba por atender mediante o que Ele tem de melhor para a vida de cada um.

Ele não age diante da vontade individual e egoísta que está enraizada no coração do homem. O que Ele tem para cada um é melhor do que aquilo que se deseja. Não pense que DEUS não te ouve e não faz o que pedes. Reflita pois, Ele pode estar te livrando de consequências ou frustrações que você não poderá suportar. Por quê? Porque Ele não quer que a pessoa que busque não se decepcione com aquilo que recebeu e não seria o melhor para a vida dela.

A maior condenação que o homem pode ter é uma vida eterna fora da presença de DEUS, fora de Sua casa paternal. Ele quer rever a sua sorte. Ele quer trazê-lo de volta do lugar que jamais deverias ter saído em virtude da proposta aceita por Adão e Eva.

Ele quer libertar a todos do cativeiro ao qual se vive.

CONCLUINDO

Deus se importa com você! Ele tem sonhos para cada um!

Sendo assim, levante-se, clama a Ele, ore a Ele, busque a Ele. Ele tem grandes planos para sua vida, que refletirão para a eternidade.

Vida em DEUS. Viva em VIDA PLENA!

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.